Không quân Israel nặng lời: Tiêm kích Su-57 của Nga chỉ để... bay biểu diễn

Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình hạng nặng, hai động cơ, một chỗ ngồi; được trang bị nhiều loại vũ khí tiên tiến; nhưng Không quân Israel đánh giá rằng, tiêm kích Su-57 không thể hiện khả năng tấn công mục tiêu mặt đất hoặc chiếm ưu thế trên không. Các chuyên gia quân sự cho rằng, lập luận của Không quân Israel là hợp lý, bởi vì nhiều công nghệ của Su-57 đến nay chưa thực sự hoàn thiện; Su-57 vẫn đang thử nghiệm về khả năng không chiến hoặc khả năng vượt qua hệ thống phòng không của đối phương; mặc dù nó đã được gửi tới Syria để "thử nghiệm" thực chiến. Không quân Israel là quốc gia đầu tiên đưa F-35 vào chiến đấu, hành động của giới lãnh đạo Không quân Israel phải nói là "không do dự", khi họ mạo hiểm đưa một loại máy bay chiến đấu hoàn toàn mới, chưa được thử nghiệm trên chiến trường vào thực chiến, trong điều kiện phòng không của Syria, Nga và Iran tương đối mạnh. Những cuộc không kích của F-35 của Không quân Israel vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria, nơi có hệ thống phòng không tương đối mạnh và thậm chí tiến sâu vào lãnh thổ Iran được bảo vệ nghiêm ngặt, để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và trở về an toàn. Trong quá khứ, ngành hàng không của Liên Xô khá rực rỡ trong Chiến tranh Lạnh, đủ sức cạnh tranh với ngành hàng không Mỹ. Các máy bay chiến đấu Su-27 và MiG-29 đưa vào phục vụ trong những năm của thập niên 1980 chắc chắn đại diện cho cấp độ cao nhất của ngành hàng không Liên Xô. Cho đến nay, các phiên bản cải tiến của các loại máy bay chiến đấu này vẫn đang bảo vệ không phận của Nga và các quốc gia khác. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, các đơn vị quốc phòng Nga đã mất nguồn hỗ trợ tài chính gần như rơi vào tình trạng phải sống với thắt lưng buộc bụng. Vào thời điểm này, quân đội Mỹ đã phát triển và đưa vào biên chế máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và gần đây là F-35; trong khi máy bay thế hệ thứ năm của Nga vẫn đang tiến hành thử nghiệm. Theo giới quân sự Nga, Su-57 là một chiến đấu cơ mạnh mẽ, có khả năng tàng hình, khả năng bay hành trình siêu thanh, siêu cơ động và nhận thức tình huống chiến trường tiên tiến. Tuy nhiên, những gì chúng ta có thể xác định cho đến thời điểm này có lẽ chỉ là khả năng cơ động siêu hạng và khả năng hành trình siêu thanh; cũng do bố cục hình dáng khí động học cổ điển của thân máy bay, đã làm mất khả năng tàng hình của Su-57; chưa kể cửa hút khí và ống xả của loại máy bay này đều bộc lộ tín hiệu tàng hình rất lớn. Nhận xét của Không quân Israel cũng phù hợp với những phân tích của Quân đội Mỹ, chỉ số tán xạ sóng radar (RSC) của F-22 chỉ từ 0,01 đến 0,03 m2; nhưng máy bay Su-57 đã tăng vọt lên mức 0,4 m2. Không có gì lạ, khi ấn phẩm quân sự nổi tiếng của Mỹ "National Interest" cho rằng, Su-57 "không có hiệu quả chiến đấu" và nó không có khả năng tiến hành chiến đấu toàn diện với các đối thủ công nghệ cao, bao gồm cả F-22 và F-35. Đánh giá của Không quân Israel và Mỹ là không đáng ngạc nhiên, bởi vì Su-57 của Nga vẫn còn quá nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện, các chuyên gia Nga cho biết, họ chưa bao giờ hoàn thành tất cả các chức năng trong thiết kế, đặc biệt là động cơ "Sản phẩm 30" vẫn có thể chưa được hoàn thiện. Phải nói rằng, thiết kế Su 57 của Nga khác với F-22 và F-35 của Mỹ, mục đích của Su-57 là chiếm ưu thế trên không, đánh bại các máy bay chiến đấu tàng hình của đối phương trên chính lãnh thổ của minh, do đó đã hy sinh hiệu suất tàng hình ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, sẽ khá bất công khi áp đặt tiêu chuẩn tàng hình của Mỹ lên máy bay Nga. Ngoài ra, vụ rơi máy bay chiến đấu Su-57 gần đây cũng khiến Không quân Nga và khách hàng cảm thấy lo sợ ít nhiều; vì lý do này, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng Su-57 vẫn không thể thay thế F-35, và việc đầu tiên của Ankara là tìm cách khôi phục mua F-35 của Mỹ, sau việc nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Video Siêu tiêm kích tàng hình Su-57 Nga, đối thủ đáng gờm của F-22 Mỹ - Nguồn: QPVN

