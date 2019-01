Không quân Đồng minh và những kỷ lục trong CTTG 2

Kỷ lục đầu tiên là phi công trẻ nhất lịch sử không quân Thế giới. Phi công mang tên Marty Sidener (áo trắng) được coi là người trẻ nhất đảm nhận vị trí phi công ném bom trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 khi ông chỉ mới... 17 tuổi. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Thực tế thì phải qua sinh nhật thứ 18 của mình, Marty Sidener mới hoàn thành khoá học tại trường đào tạo Không quân và trong khi bạn bè đồng trang lứa còn đang học lái xe hơi thì Marty đã bắt đầu tung cánh trên mặt trận Đức. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Ông tham chiến vào năm 1944, bay tổng cộng 28 nhiệm vụ ở Italia và Đức trước sinh nhật tuổi thứ 20 của mình và bay tổng cộng 48 nhiệm vụ trước khi cuộc chiến kết thúc. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Một nhân vật khác của Không quân Hoàng gia Anh cũng được mệnh danh là Pháo thủ sống dai nhất khi khoẻ mạnh suốt... 92 nhiệm vụ bay trong suốt năm năm chiến tranh trên chiếc máy bay ném bom Lancaster AJ-T của mình. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Để biết được Johnny Johnson đã may mắn đến thế nào thì ta cần phải biết rằng, vị trí xạ thủ đuôi trên chiếc máy bay ném bom AJ-T khi đó thường chỉ thọ khoảng... 6 tuần trước khi bị thiệt mạng hoặc may mắn lắm là bị thương nặng. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Vận may của Johnson vẫn chưa kết thúc, trong trận chiến El Alamein, chiếc máy bay của anh đã bị bắn hạ bởi tiêm kích đối phương và rơi mất kiểm soát. Toàn bộ phi hành đoàn đều thiệt mạng chỉ trừ Johnson do đuôi máy bay trước đó bị gẫy và rơi thẳng vào đụn cát. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Một biểu tượng khác bị lãng quên trong cuộc chiến này là chiếc B-24 mang số hiệu Hot Stuff. Đây là chiếc máy bay ném bom đã thực hiện được kỷ lục lên tới 31 nhiệm vụ với cùng một kíp phi hành đoàn. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Đây là con số cực kỳ lớn vì phần lớn trong tổng số 31 nhiệm vụ nói trên, chiếc Hot Stuff thường trở về trong trạng thái... bầm dập. Tuy nhiên không hiểu phép màu nào đã khiến kíp chiến đấu trên chiếc B-24 này sống sót khoẻ mạnh suốt thời gian tham chiến với Hot Stuff. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Với thành tích đáng nể của mình, Hot Stuff sau đó đã trở thành biểu tượng cho mục đích tuyên truyền của Không quân Đồng Minh. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Khác với kíp lái xe tăng, kíp lái máy bay ném bom thường không biết gì về sửa chữa máy bay. Tuy nhiên chiếc máy bay ném bom B-17E mang tên Old 666 lại tạo nên sự khác biệt chính nhờ sự táo bạo của kíp chiến đấu. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Nguyên bản khi xuất xưởng, B-17E được trang bị tổng cộng 10 khẩu súng máy xung quanh máy bay nhằm bảo vệ nó trước tiêm kích đối phương. Kíp lái chiếc Old 666 đã độ lại gần như hệ thống súng máy này, nâng tổng số súng máy lên... 19 khẩu. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Với hoả lực dày đặc đến ngạc nhiên, chiếc B-17E này không những đạt được thành tích ném bom trúng mục tiêu đáng nể ở mặt trận Thái Bình Dương mà nó còn hạ được nhiều tiêm kích đối phương trước khi nhận được Huân Chương Danh Dự. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Mời độc giả xem Video: Máy bay ném bom B-24 - loại máy bay ném bom được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử.

Kỷ lục đầu tiên là phi công trẻ nhất lịch sử không quân Thế giới. Phi công mang tên Marty Sidener (áo trắng) được coi là người trẻ nhất đảm nhận vị trí phi công ném bom trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 khi ông chỉ mới... 17 tuổi. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Thực tế thì phải qua sinh nhật thứ 18 của mình, Marty Sidener mới hoàn thành khoá học tại trường đào tạo Không quân và trong khi bạn bè đồng trang lứa còn đang học lái xe hơi thì Marty đã bắt đầu tung cánh trên mặt trận Đức. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Ông tham chiến vào năm 1944, bay tổng cộng 28 nhiệm vụ ở Italia và Đức trước sinh nhật tuổi thứ 20 của mình và bay tổng cộng 48 nhiệm vụ trước khi cuộc chiến kết thúc. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Một nhân vật khác của Không quân Hoàng gia Anh cũng được mệnh danh là Pháo thủ sống dai nhất khi khoẻ mạnh suốt... 92 nhiệm vụ bay trong suốt năm năm chiến tranh trên chiếc máy bay ném bom Lancaster AJ-T của mình. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Để biết được Johnny Johnson đã may mắn đến thế nào thì ta cần phải biết rằng, vị trí xạ thủ đuôi trên chiếc máy bay ném bom AJ-T khi đó thường chỉ thọ khoảng... 6 tuần trước khi bị thiệt mạng hoặc may mắn lắm là bị thương nặng. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Vận may của Johnson vẫn chưa kết thúc, trong trận chiến El Alamein, chiếc máy bay của anh đã bị bắn hạ bởi tiêm kích đối phương và rơi mất kiểm soát. Toàn bộ phi hành đoàn đều thiệt mạng chỉ trừ Johnson do đuôi máy bay trước đó bị gẫy và rơi thẳng vào đụn cát. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Một biểu tượng khác bị lãng quên trong cuộc chiến này là chiếc B-24 mang số hiệu Hot Stuff. Đây là chiếc máy bay ném bom đã thực hiện được kỷ lục lên tới 31 nhiệm vụ với cùng một kíp phi hành đoàn. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Đây là con số cực kỳ lớn vì phần lớn trong tổng số 31 nhiệm vụ nói trên, chiếc Hot Stuff thường trở về trong trạng thái... bầm dập. Tuy nhiên không hiểu phép màu nào đã khiến kíp chiến đấu trên chiếc B-24 này sống sót khoẻ mạnh suốt thời gian tham chiến với Hot Stuff. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Với thành tích đáng nể của mình, Hot Stuff sau đó đã trở thành biểu tượng cho mục đích tuyên truyền của Không quân Đồng Minh . Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Khác với kíp lái xe tăng, kíp lái máy bay ném bom thường không biết gì về sửa chữa máy bay. Tuy nhiên chiếc máy bay ném bom B-17E mang tên Old 666 lại tạo nên sự khác biệt chính nhờ sự táo bạo của kíp chiến đấu. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Nguyên bản khi xuất xưởng, B-17E được trang bị tổng cộng 10 khẩu súng máy xung quanh máy bay nhằm bảo vệ nó trước tiêm kích đối phương. Kíp lái chiếc Old 666 đã độ lại gần như hệ thống súng máy này, nâng tổng số súng máy lên... 19 khẩu. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Với hoả lực dày đặc đến ngạc nhiên, chiếc B-17E này không những đạt được thành tích ném bom trúng mục tiêu đáng nể ở mặt trận Thái Bình Dương mà nó còn hạ được nhiều tiêm kích đối phương trước khi nhận được Huân Chương Danh Dự. Nguồn ảnh: Warhistoryonline. Mời độc giả xem Video: Máy bay ném bom B-24 - loại máy bay ném bom được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử.