Khoảnh khắc "sinh ly tử biệt" của lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam

Trực thăng Mỹ được sử dụng để di tản thi hài của những lính Mỹ vừa tử trận trên chiến trường. Nguồn ảnh: Thearchive. Binh lính Mỹ tử trận nằm la liệt chiến trường trong khi trực thăng vận tải đổ thêm quân xuống trận địa - đây là điều tối kỵ trong giao tranh vì việc binh lính vừa tới trận địa đã nhìn thấy xác đồng đội mình sẽ khiến họ bị sốc nặng. Nguồn ảnh: Thearchive. Một cha tuyên úy đang cầu nguyện cho một lính Mỹ vừa tử nạn trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Thearchive. Quân y Mỹ cùng thương binh chen chúc trên một chiếc xe tăng để được di tản ra khỏi vùng chiến sự. Nguồn ảnh: Thearchive. Lính Mỹ cố gắng đưa thương binh về tuyến sau dưới làn hỏa lực như mưa của quân giải phóng. Nguồn ảnh: Thearchive. Điểm yếu rất lớn của lính Mỹ ở chiến trường Việt Nam đó là mỗi người bị thương cần tới vài ba người chăm sóc và di chuyển - điều này khiến cho một tiểu đội lính Mỹ có thể hoàn toàn mất sức chiến đấu nếu trong tiểu đội đó có hai thương binh. Nguồn ảnh: Thearchive. Hiểu được điều này, quân giải phóng cùng du kích địa phương liên tục sử dụng các loại bẫy thô sơ nhằm đánh tiêu hao sinh lực địch. Những loại bẫy này được ra đời để khiển lính Mỹ bị thương nhằm hạn chế khả năng hành quân và tác chiến của nhiều binh lính khác. Nguồn ảnh: Thearchive. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận là với khả năng chiếm ưu thế trên không tuyệt đối, việc sử dụng trực thăng để di tản thương binh đã giúp cứu sống rất nhiều lính Mỹ bị thương trên chiến trường Việt Nam. Nguồn ảnh: Thearchive. Thương binh Mỹ được phân loại tại bãi đáp trước khi được đưa lên trực thăng để di tản về các bệnh viện. Nguồn ảnh: Thearchive. Lính Mỹ vất vả di tản thương binh trong điều kiện nước ngập ngang thắt lưng ở vùng Đông Nam Bộ. Điều kiện thời tiết ở Việt Nam cũng được coi là một trong những nguyên nhân khiến việc di tản thương binh phải diễn ra thật nhanh nếu không binh lính sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Nguồn ảnh: Thearchive. Tổng cộng trong chiến tranh Việt Nam Quân đội Mỹ có khoảng 153.000 lính bị thương vì mọi lý do, bao gồm bị thương do giao tranh, do bệnh tật, do tai nạn cho tới lý do tự hủy hoại thân thể để được giải ngũ, về nước sớm. Nguồn ảnh: Thearchive. Mời độc giả xem Video: Lính Mỹ bỏ chạy khi phải đối đầu với lính bắn tỉa quân giải phóng.

