Khó tin nguồn gốc tàu trinh sát hải quân hiện đại của Ukraine

Ukraine vừa qua đã tiến hành giai đoạn thứ hai của cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với tàu trinh sát hạng trung Laguna mới nhất cho Hải quân nước này do họ tự đóng mới, cuộc thử nghiệm được diễn ra tại Biển Đen.

Ảnh: Tàu trinh sát hạng trung Laguna trong chuyến thử nghiệm. Con tàu được hạ thủy từ tháng 4/2019 tại nhà máy đóng tàu Kuznitsa na Rybalskaya tại Kiev và đến tháng 10 cùng năm thì được chuyển đến Odessa để bổ sung trang thiết bị trinh sát chuyên dụng, con tàu được di chuyển qua vị trí mới bằng một ụ nổi. Ảnh: Tàu Laguna tại nhà máy khi vừa hạ thủy. Về trang thiết bị đáng chú ý nhất trên Laguna là một radar phát hiện thụ động Melchior được lắp đặt. Đây là radar chuyên dụng phân tích tần số, phát hiện mục tiêu tầm xa cả trên mặt nước và trên không như tàu nổi, máy bay trực thăng, UAV, vật thể ven biển,… Loại radar này được phát triển dựa trên radar Mineral nổi tiếng của Liên Xô/Nga, cùng với đó là nhiều sự nâng cấp, sửa đổi để phù hợp hơn với nhiệm vụ.

Ảnh: Tàu trinh sát Laguna tại Odessa sau khi lắp đặt trang thiết bị trinh sát. Tàu có chiều dài 55m, rộng 10m, lượng giãn nước 1.220 tấn, tốc độ tối đa hơn 12 hải lý/h, phạm vi hoạt động 7.200 hải lý và có thể hoạt động liên tục 28 ngày trên biển.

Ảnh: Tàu trinh sát Laguna sau khi hạ thủy. Trên thực tế, nhà máy đóng tàu Kuznitsa na Rybalskaya mà tiền thân là nhà máy Leninskaya Kuznitsa dưới thời Liên Xô là nơi chuyên biệt để đóng các tàu đánh cá hạng trung thuộc dự án 502EM có lượng giãn nước hơn 1.200 tấn, dài 54m, là dự án nâng cấp của tàu cá lớp 502 được chế tạo từ những năm 1960. Từ năm 1968 - 1995, đã có 40 tàu cá thuộc lớp 502, 340 tàu cá thuộc lớp 502EM và 16 tàu tìm kiếm - đánh cá được đóng mới bởi nhà máy này.

Ảnh: Tàu trinh sát Laguna được hạ thủy tại nhà máy Kuznitsa na Rybalskaya Trong đó, sau khi Liên Xô tan rã, vẫn đang có năm chiếc tàu đánh cá thuộc dự án 502EM vẫn đang đóng mới dở dang tại nhà máy nằm tại Kiev. Một trong năm con tàu cá này đã tiếp tục được hoàn thiện từ năm 2014, và đây chính là tàu trinh sát mới của hải quân Ukraine - chiếc Laguna. Sau 5 năm, đến năm 2019, con tàu đã được hoàn thành để trở thành tàu trinh sát lớn và hiện đại nhất của hải quân nước này.

Ảnh: Tàu trinh sát Laguna chính là tàu cá lớp 502EM. Dù vậy, phải nói rằng, với thực trạng thê thảm của hải quân Ukraine hiện nay thì việc bổ sung thêm một tàu trinh sát hạng trung cỡ hơn 1.200 tấn như chiếc Laguna vẫn là một sự bổ sung quý báu, nâng cao thêm khả năng tác chiến, phát hiện sớm đối thủ trong một cuộc xung đột trên biển của lực lượng vũ trang của họ.

Ảnh: Tàu trinh sát hạng trung Laguna. Nền công nghiệp đóng tàu của Ukraine dưới thời Liên Xô đã từng đóng được những con tàu chiến rất lớn thậm chí là cả tàu sân bay. Tuy nhiên sau khi vùng lãnh thổ Crimea sát nhập vào Nga, hải quân Ukraine đã mất rất nhiều tàu chiến có năng lực, cùng với đó là mất luôn nhà máy đóng tàu lớn nhất nước này. Do đó, hiện nay, Ukraine chỉ còn có thể đóng các loại tàu chiến cỡ nhỏ, khả năng hạn chế và chỉ có thể tác chiến ven bờ.

Ảnh: Các tàu pháo tuần tra cỡ nhỏ của Hải quân Ukraine do nước này tự đóng. Vì vậy, việc hoàn thiện và biên chế tàu trinh sát hạng trung Laguna có thể đi biển xa, hoạt động dài ngày và tầm phát hiện xa là một thành tựu đáng nổi bật hàng đầu của ngành đóng tàu Ukraine trong những năm gần đây dù cho nó chỉ là dựa trên một thân tàu cá vũ từ thời Liên Xô.

Ảnh: Đội danh dự của Hải quân Ukraine. Ngoài vấn đề về khả năng tự đóng tàu, hải quân Ukraine còn đau đầu hơn về việc bảo trì bảo dưỡng những con tàu có năng lực nhất hiện có, cộng với đó là ngân sách hoạt động hạn chế khiến cho họ không thể có được những lựa chọn tốt nhất. Chỉ còn lại duy nhất chiếc khu trục hạm săn ngầm chuyên dụng mang số hiệu U130 là có năng lực mạnh mẽ trong hải quân nước này, dù vậy, con tàu lại chẳng hề có bất cứ loại tên lửa đối hạm nào mà chỉ có pháo hạm 100mm để chống tàu mặt nước.

Ảnh: Tàu khu trục săn ngầm U130 của hải quân Ukraine trên biển. Video Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine, căng thẳng leo thang - Nguồn: VTC14

