Ngày 6/8, khi tình hình chiến sự ở Ukraine đang căng thẳng, Kiev bất ngờ huy động nhiều lữ đoàn tấn công tỉnh Kursk của Nga, khiến Nga bị bất ngờ và “mất mặt”. Nhưng khi chiến tranh leo thang đến mức này, Nga cũng không phải là nước duy nhất mất mặt. Hãy chỉ nói về phe Mỹ và phe phương Tây. Lúc đầu, sau khi Quân đội Nga thất bại trong việc tấn công thủ đô Kiev và rút lui, họ đã đưa ra “lời thề cao độ” là sẽ giúp Ukraine đánh đuổi Quân đội Nga ra khỏi miền đông Ukraine và lật đổ chế độ chính quyền của Tổng thống Putin. Những lệnh trừng phạt khắc nghiệt trong lịch sử loài người của Mỹ và phương Tây nhằm vào Nga và ngay cả sức mạnh của NATO cũng không thể hạ gục được Nga. Ngược lại, cả nước Nga và cá nhân ông Putin đều ngày càng sống sung túc hơn. Trong cuộc tập kích vào Kursk này, Nga một lần nữa bị mất mặt và trải qua nỗi hoảng sợ mất cảnh giác trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công. Giờ đây, Moscow lại một lần nữa chiếm thế chủ động trên chiến trường. Theo tin tức được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 20/8, Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn New York (Nga gọi là Novgorodskoye), có tầm quan trọng chiến lược ở Donetsk. Thị trấn này được chính quyền Ukraine đổi tên vào năm 2021, nhưng lần này nó lại được đổi về tên cũ, sau khi rơi vào tay Quân đội Nga. Đồng thời, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Quân đội Ukraine đã kiểm soát 1.250 km2 và 92 khu định cư ở tỉnh Kursk của Nga. Cả Nga và Ukraine đều chiếm đóng lãnh thổ của nhau; cả hai bên đều công bố kết quả của mình. Tuy nhiên, đánh giá từ màn trình diễn của hai nguyên thủ quốc gia, có thể thấy một bên bình tĩnh, một bên lo lắng. Trước tiên hãy nhìn vào Tổng thống Ukraine Zelensky. Mặc dù Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng, "Ukraine đang đạt được các mục tiêu chiến lược của mình", nhưng ông đang kêu gọi cộng đồng quốc tế tổ chức "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" thứ hai trong năm nay, để đoàn kết các nước ủng hộ Ukraine "làm hết sức mình để buộc Nga đạt được hòa bình". Có thể thấy Tổng thống Zelensky rõ ràng đã nhiều lần từ chối các điều kiện đàm phán do Nga đề xuất; nhưng giờ đây khi chiến lược “vây Ngụy cứu Triệu” không đạt được kết quả theo tính toán, ông đã chuyển sang hướng hòa bình. Điều này cho thấy Tổng thống Zelensky nhận thức rõ kết quả hiện tại sẽ không kéo dài được lâu và hy vọng sẽ “hiện thực hóa” được kết quả của cuộc tấn công vào Kursk càng sớm càng tốt. So với nỗi lo lắng của Tổng thống Zelensky, Tổng thống Nga Putin bình tĩnh hơn nhiều. Ngày 20/8, sau khi kết thúc chuyến thăm Azerbaijan, ông Putin đã tới thăm Cộng hòa Bắc Kavkaz và thị sát Cộng hòa Kabardino-Balkar, Cộng hòa Bắc Ossetia-Alan và Cộng hòa Chechnya. Đây là chuyến thăm của ông Putin tới Cộng hòa Chechnya sau 13 năm và tới Bắc Ossetia sau 16 năm. Trong khi giao tranh ở Kursk diễn ra ác liệt và Quân đội Nga không thể tiến quân, nhưng Tổng thống Putin vẫn có thời gian đến thăm Azerbaijan và thị sát Cộng hòa tự trị Bắc Kavkaz. Có vẻ như giao tranh ở Kursk không phải là “ưu tiên” của ông Putin. Có thể thấy ông Putin vẫn nắm rõ tình hình chiến sự hiện nay. Có thể quan sát thấy nước cờ “vây Ngụy cứu Triệu” của Quân đội Ukraine tuy xuất sắc, nhưng việc quân Nga không vội vàng cũng có lý. Một mặt, Quân đội Ukraine tuy đã làm “mất mặt” Nga, nhưng giờ đây họ chỉ có thể co ro trong phạm vi hơn một nghìn km2 và phân tán lực lượng để tránh tiêu hao. Việc Ukraine chiếm giữ các khu vực ở Kursk không phải là một lợi thế, khi họ không có ưu thế trên không, không có các tuyến phòng thủ kiên cố; trong khi các tuyến tiếp tế hậu cần bị ném bom và vũ khí hạng nặng bị phá hủy. Vậy Quân đội Ukraine có gì để tiến hành chiến tranh tiêu hao? Mặt khác, Quân đội Nga không triển khai quá nhiều quân để bảo vệ Kursk. Thay vào đó, họ tận dụng điểm yếu là quân Ukraine thiếu quân và không đủ đạn pháo, tiếp tục tấn công các tuyến phòng thủ quan trọng của Ukraine và dễ dàng chiếm được nhiều vị trí phòng thủ then chốt. Thị trấn New York mà Nga chiếm được lần này không chỉ là tuyến phòng thủ kiên cố do Quân đội Ukraine xây dựng trong 8 năm, mà còn là một góc của tuyến phòng thủ chiến lược New York - Toretsk. Việc để mất New York, đương nhiên tuyến phòng thủ Toretsk bị tấn công từ sườn phía nam. Quân đội Nga đã tiêu hao sức mạnh hữu hiệu của Quân đội Ukraine ở Kursk và tiếp tục duy trì thế trận tấn công ác liệt vào mặt trận phía đông Ukraine. Các tờ báo lớn của phương Tây đều nghi ngờ, việc Ukraine mở mặt trận mới ở Kursk là một thất bại hoàn toàn. Ban đầu, nếu chỉ là hoạt động tuyên truyền thì những tổn thất và được lợi của Ukraine có thể chấp nhận được, nhưng giờ đây nó đã trở thành một gánh nặng. Nếu Ukraine muốn đánh bại Nga, cơ hội duy nhất là chờ đợi những thay đổi và học tập kinh nghiệm thành công của Liên Xô và Phần Lan trước Thế chiến thứ hai.Quân đội Ukraine rõ ràng đang ở thế bất lợi về mặt sức mạnh, khi rời khỏi khu vực công sự vững chắc mà họ đã hoạt động nhiều năm ở miền đông Ukraine và tiến đến Kursk để chiến đấu với Quân đội Nga. Đây rõ ràng là thời cơ cho Quân đội Nga tiêu diệt quân Ukraine ngoài công sự. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Kyiv Independent, CNN, TASS).

