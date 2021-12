Nga bất ngờ đưa 17 tiêm kích bom Su-34 tới biên giới Ukraine

Trong bối cảnh căng thẳng ở Donbass, được biết Nga đã triển khai 17 máy bay chiến đấu-ném bom Su-34 tới khu vực chỉ cách biên giới Ukraine 150 km. Trong trường hợp cần thiết, hỏa lực của những chiếc Su-34 này có thể không chỉ bao phủ biên giới Nga, mà còn có thể tấn công các lực lượng Quân đội Ukraine, trong trường hợp Ukraine gây hấn với các công dân của Liên bang Nga sống trên lãnh thổ của khu vực Donbass. Theo truyền thông Nga, 17 máy bay chiến đấu Su-34 của Trung đoàn Máy bay ném bom số 47 của phân khu Leningrad, thuộc lực lượng không quân của Quân khu phía Tây, đã được chuyển đến sân bay; sân bay này có khả năng tiếp nhận tất cả các loại máy bay. Truyền thông Nga đưa tin: “Theo thông tin, sân bay nói trên chỉ cách biên giới Ukraine 150 km, các đường băng, đường lăn, cũng như khu vực đỗ đã được hiện đại hóa, với việc lắp đặt các thiết bị mới nhất, bao gồm trạm cấp vũ khí, hệ thống trinh sát vô tuyến và khí tượng. Đường băng bê tông mới dài khoảng 4 km, rộng 60 m, có hiệu suất hoạt động cao nhất và có thể tiếp nhận tất cả các loại máy bay. Năm 2022, đài chỉ huy bay sẽ được trang bị một mái vòm kim loại, mục đích là tăng cường an ninh kỹ thuật. Báo chí phương Tây một lần nữa bày tỏ quan ngại về việc Nga tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự gần biên giới với Ukraine, gây sức ép bằng vũ khí hiện đại nhất lên Kiev”; hết lời dẫn. Mối lo ngại của phương Tây về việc này hoàn toàn không phải là không có cơ sở, vì trong trường hợp có bất kỳ mối đe dọa nhỏ nhất nào từ Ukraine hoặc NATO, chỉ với hai phi đội máy bay tiêm kích-ném bom Su-34 (24 chiếc), sẽ đủ sức đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào và gây sát thương nặng nề cho đối phương. Trong khi đó, sau việc lãnh đạo Canada tuyên bố sẵn sàng cử thêm vài trăm quân nhân, máy bay chiến đấu và tàu chiến tới Ukraine; được biết cách đây vài giờ, chiếc máy bay vận tải quân sự SS-130J-30 đầu tiên của Canada, đã hạ cánh xuống Ukraine. Như vậy sau Anh, Canada đã đưa quân đến Ukraine, chính thức can dự vào Ukraine; cũng như thực hiện việc chuyển giao vũ khí cho Quân đội Ukraine. Sự kiện này tiếp tục làm tình hình Ukraine thêm căng thẳng. Được biết, máy bay của Không quân Canada đã hạ cánh xuống sân bay Lviv, và vài giờ sau đó bay chuyển sân đến Romania; sau khi số quân nhân Canada xuống sân bay và được đưa đến những khu vực chưa rõ địa điểm đóng quân. Điều này không loại trừ khả năng Canada đã xây dựng các căn cứ quân sự của mình trên lãnh thổ Ukraine, để làm bàn đạp cho việc can dự quân sự vào các cuộc chiến ở Donbass sau này. Cũng có khả năng quân đội Canada cũng có thể được điều động đến lãnh thổ Ukraine, để triển khai lực lượng quân sự NATO tới biên giới giáp với Belarus, nơi đang diễn ra cuộc khủng hoảng di cư. Trước đó tại Canada, lãnh đạo nước này đã thông báo ý định chuyển máy bay chiến đấu CF-18 (phiên bản trên mặt đất của tiêm kích hạm F/A-18 E/F Super Hornet) và tàu chiến của họ tới Ukraine, để hỗ trợ cho cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở Donbass. Trong bối cảnh Anh, Canada liên tiếp đưa quân đến Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo NATO và Mỹ rằng, bất kỳ hoạt động triển khai quân hoặc tên lửa nào ở Ukraine sẽ vượt qua “ranh giới đỏ” và buộc Moscow phải đáp trả thích đáng. "Sự xuất hiện của những mối đe dọa như vậy coi như sự vi phạm ranh giới đỏ đối với chúng tôi", nhà lãnh đạo Nga nói. "Tôi hy vọng điều đó không xảy ra và ý thức, trách nhiệm chung của những nước này và cộng đồng toàn cầu cuối cùng sẽ chiếm ưu thế". Ông Putin cũng đe dọa sẽ trả đũa bằng cách sử dụng vũ khí mới nhất của Nga, đó là tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon đã bắn thử thành công hồi đầu tháng, có thể bay với tốc độ gấp 9 lần vận tốc âm thanh. Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh rằng, tên lửa có thể tiếp cận một số mục tiêu trong vòng "chỉ năm phút". Ông Putin nói: “Nếu một số loại vũ khí tấn công xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, thời gian bay đến Moscow khoảng 7-10 phút và xuống còn 5 phút khi vũ khí siêu vượt âm được triển khai; vậy chúng tôi phải làm gì trong một tình huống như vậy? Không có gì khác là chúng tôi sẽ phải dùng một vũ khí gì đó, kịp thời đáp trả mối đe dọa và chúng tôi có thể làm điều đó ngay lúc này”. Phát biểu của ông Putin được đưa ra khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo Nga, không nên thực hiện bất kỳ hành động gây hấn nào đối với Ukraine, trong bối cảnh đang tập trung quân đội và vũ khí ở biên giới với phía đông quốc gia láng giềng. Nguồn ảnh: Gettyimg.

