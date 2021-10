Khi người “anh em cũ” mang tên lửa Israel kê sát nách Nga

Theo tờ Forbes của Mỹ, quân đội Estonia đang mua một loại tên lửa hành trình chống hạm có tầm bắn 320 km. Nên nhớ Estonia xưa kia là một trong những nước cộng hòa thuộc Liên Xô, nhưng hiện là quốc gia thành viên của khối quân sự NATO, và cũng là một trong những lá cờ đầu chống Nga. Đối với hầu hết các quốc gia khác, thỏa thuận giữa quốc gia châu Âu nhỏ bé này và ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Israel có thể không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, tên lửa hành trình Blue Spear mà Estonia mua từ Israel, là tên lửa chống hạm đầu tiên của nước này. Yuri Saska, chỉ huy lực lượng hải quân Estonia với 300 thủy thủ và 6 tàu tuần tra nhỏ cho biết, hệ thống tên lửa hành trình mới này sẽ trở thành vũ khí phòng thủ của hải quân Estonia trong những thập kỷ tới. Hải quân Estonia sẽ có thể đóng góp đáng kể vào việc bảo vệ quốc gia, khu vực và tập thể. Và những gì Sasca nói không phải là một trò đùa, khi tên lửa Blue Spear là phiên bản mới nhất của tên lửa hành trình Gabriel của Israel. Tên lửa này được phóng từ bệ phóng trên xe tải dài khoảng 6 mét, và có nhiều chế độ bay khác nhau. Tên lửa Blue Spear sử dụng phương pháp dẫn đường quán tính giai đoạn đầu và giai đoạn cuối dùng radar chủ động nên cho độ chính xác cao; để chống sự phát hiện của radar đối phương, tên lửa bay ở độ cao rất thấp, nên radar khó phát hiện. Tên lửa gốc Gabriel đời đầu có thể bay xa hơn, với tầm bắn 480 km, nhưng điều này chỉ có thể đạt được ở do tên lửa bay ở độ cao lớn. Là một tên lửa bay lướt trên biển với độ cao hành trình rất thấp, hiệu quả sử dụng nhiên liệu của Blue Spear tương đối thấp, do đó tầm bắn của nó chỉ là 320 km. Nhưng ở vùng biển Baltic rất đông đúc, thậm chí 320 km là cự ly bắn tương đối xa; điều này đặc biệt phù hợp với Estonia, khi tên lửa Blue Spear phóng từ Estonia có thể bao phủ toàn bộ Vịnh Phần Lan, vốn là một nhánh của Biển Baltic, nối liền cảng St.Petersburg và cả Kaliningrad của Nga. Vùng lãnh thổ Kaliningrad nằm ngoài đất mẹ Nga, nằm kẹp giữa Ba Lan và Lithuania, đây là một địa điểm kỳ lạ còn sót lại từ Thế chiến thứ hai. Vùng lãnh thổ này từng thuộc của Đức và sau đó trở thành lãnh thổ Nga. Khu vực Kaliningrad ngày nay là một tiền đồn quan trọng của Nga ở Biển Baltic. Vùng đất rộng 15.100 km vuông này có dân số 400.000 người và được trang bị nhiều vũ khí tối tân. Kaliningrad tạo cho Nga một chỗ đứng vững chắc ở Biển Baltic, nơi lực lượng hải quân, lục quân và không quân Nga triển khai ở đó có thể đe dọa Latvia, Lithuania và Estonia, ba quốc gia Baltic yếu nhất trong NATO. Nhưng vị trí của Kaliningrad vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Vì nó nằm trong một căn cứ quân sự của Nga tại một quốc gia thuộc khối NATO. Điều này có nghĩa là trong thời kỳ căng thẳng, các chính phủ NATO có thể dễ dàng ngăn chặn xe tải, tàu hỏa và máy bay tiếp tế cho khu vực Kaliningrad. Trên thực tế, điều này đã xảy ra cách đây mười năm. Đáp lại, Nga đã mở một tuyến đường thương mại hàng hải mới giữa St.Petersburg và Kaliningrad. Chắc chắn, vùng đất này của Nga sẽ phụ thuộc thường xuyên hơn vào các hạm đội tiếp tế trong thời chiến. NATO đã bố trí sức mạnh hải quân quan trọng ở Biển Baltic, nhưng lực lượng này không thuộc về Estonia, cũng như không thuộc về bất kỳ quốc gia Baltic nào khác. Trong số 6 tàu hải quân của Hải quân Estonia, có 3 tàu rải mìn và 3 tàu quét mìn; đây hoàn toàn là các tàu phòng thủ, lượng choán nước của chúng không vượt quá 500 tấn. Nhiệm vụ chính của những con tàu này là duy trì hoạt động thương mại của các cảng biển Estonia. Tên lửa chống hạm đối hải Blue Spear do Estonia mới mua, có thể được phóng từ xe tải và có khả năng phòng thủ mạnh và khả năng cơ động. Với đầu đạn nặng 150 kg, tên lửa Blue Spear có thể đánh chìm những tàu đổ bộ lớn của Nga. Được phóng từ Estonia, tên lửa Blue Spear có thể bao trùm biển Baltic, một trong những cửa ngõ hàng hải quan trọng nhất ở châu Âu, đồng thời giúp cắt đứt vận chuyển lương thực, nhiên liệu và quân tiếp viện từ đất liền Nga tới Kaliningrad. Bây giờ hãy xem xét rằng Blue Spear không chỉ là một tên lửa chống hạm đơn thuần. Giống như nhiều tên lửa hành trình khác, nó cũng có khả năng tấn công mặt đất rất mạnh. Nên nhớ thành phố Saint-Peterburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, chỉ cách biên giới Estonia 160 km, và tầm bắn của Blue Spear là đủ để tấn công thành phố quan trọng này của Nga. Không rõ Estonia đã mua bao nhiêu tên lửa Blue Spears, nhưng giá của mỗi quả tên lửa này không hề rẻ, vào khoảng 5 triệu USD/quả. Nguồn ảnh: Pinterest.

Lính thủy đánh bộ Nga diễn tập đổ bộ trên vùng biển Baltic. Nguồn: Sputnik.



