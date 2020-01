Khẩu súng cùng "gia phả" Galil ACE ít biết đang phục vụ Quân đội Việt Nam

Khẩu súng độc đáo mà Việt Nam sở hữu là ACE-N 22. Đây là phiên bản cỡ nòng ngắn trong dòng súng trường Galil ACE do Israel sản xuất. Nguồn ảnh: Lê Minh. Đây là một trong số hàng chục phiên bản khác nhau của khẩu súng trường Galil ACE. Mặc dù được chia ra làm nhiều phiên bản khác nhau, tuy nhiên các phiên bản này hầu như chỉ khác nhau về cỡ nòng và chiều dài nòng súng. Nguồn ảnh: Philippinesforces. Còn lại về mặt cấu tạo, gần như mọi phiên bản súng Galil ACE đều có cấu tạo tương đương nhau. Nguồn ảnh: Philippinesforces. Theo đó, phiên bản ACE-N 22 sử dụng cỡ đạn chuẩn NATO 5,56x45mm, súng có chiều dài nòng 335 mm, chiều dài tổng thể 847mm. Nguồn ảnh: IWI. Báng súng của khẩu ACE-N 22 có khả năng gập gọn, khi gập, súng chỉ có chiều dài 767mm cực kỳ nhỏ gọn. Nguồn ảnh: Forces. Súng có trọng lượng rỗng 3,45kg kèm theo đó là hộp tiếp đạn 30 viên chuẩn NATO. Do có chiều dài nòng súng ngắn, sơ tốc đầu nòng của ACE-N 22 chỉ vào khoảng 800 mét/giây. Nguồn ảnh: Aagth. Hiện tại trong biên chế của Quân đội Việt Nam đang sử dụng khá nhiều phiên bản khác nhau của khẩu Galil ACE. Nguồn ảnh: TL. Mặc dù vậy, chúng ta thường trang bị phiên bản ACE 31 và ACE 32 với cỡ đạn 7,62x39mm giống với cỡ đạn của súng trường tấn công AK mà chúng ta đang sử dụng. Nguồn ảnh: TL. Các phiên bản còn lại của khẩu Galil ACE thường chỉ được trang bị cho một vài đơn vị đặc biệt do có cỡ đạn không đồng nhất với quân đội ta. Nguồn ảnh: TL. Galil ACE cũng là một trong những khẩu súng được quân đội Việt Nam sử dụng cho nhiệm vụ huấn luyện cho các đội tuyển bắn súng quân sự thi đấu ở nước ngoài. Nguồn ảnh: TL. Mời độc giả xem Video: Không những tự sản xuất cung cấp cho quân đội ta, Việt Nam còn cung cấp cả Galil ACE cho Lào.

Khẩu súng độc đáo mà Việt Nam sở hữu là ACE-N 22. Đây là phiên bản cỡ nòng ngắn trong dòng súng trường Galil ACE do Israel sản xuất. Nguồn ảnh: Lê Minh. Đây là một trong số hàng chục phiên bản khác nhau của khẩu súng trường Galil ACE. Mặc dù được chia ra làm nhiều phiên bản khác nhau, tuy nhiên các phiên bản này hầu như chỉ khác nhau về cỡ nòng và chiều dài nòng súng. Nguồn ảnh: Philippinesforces. Còn lại về mặt cấu tạo, gần như mọi phiên bản súng Galil ACE đều có cấu tạo tương đương nhau. Nguồn ảnh: Philippinesforces. Theo đó, phiên bản ACE-N 22 sử dụng cỡ đạn chuẩn NATO 5,56x45mm, súng có chiều dài nòng 335 mm, chiều dài tổng thể 847mm. Nguồn ảnh: IWI. Báng súng của khẩu ACE-N 22 có khả năng gập gọn, khi gập, súng chỉ có chiều dài 767mm cực kỳ nhỏ gọn. Nguồn ảnh: Forces. Súng có trọng lượng rỗng 3,45kg kèm theo đó là hộp tiếp đạn 30 viên chuẩn NATO. Do có chiều dài nòng súng ngắn, sơ tốc đầu nòng của ACE-N 22 chỉ vào khoảng 800 mét/giây. Nguồn ảnh: Aagth. Hiện tại trong biên chế của Quân đội Việt Nam đang sử dụng khá nhiều phiên bản khác nhau của khẩu Galil ACE. Nguồn ảnh: TL. Mặc dù vậy, chúng ta thường trang bị phiên bản ACE 31 và ACE 32 với cỡ đạn 7,62x39mm giống với cỡ đạn của súng trường tấn công AK mà chúng ta đang sử dụng. Nguồn ảnh: TL. Các phiên bản còn lại của khẩu Galil ACE thường chỉ được trang bị cho một vài đơn vị đặc biệt do có cỡ đạn không đồng nhất với quân đội ta. Nguồn ảnh: TL. Galil ACE cũng là một trong những khẩu súng được quân đội Việt Nam sử dụng cho nhiệm vụ huấn luyện cho các đội tuyển bắn súng quân sự thi đấu ở nước ngoài. Nguồn ảnh: TL. Mời độc giả xem Video: Không những tự sản xuất cung cấp cho quân đội ta, Việt Nam còn cung cấp cả Galil ACE cho Lào.