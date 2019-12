Khả năng mang máy bay của hàng không mẫu hạm mới nhất Trung Quốc có đáng ngại?

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc hiện tại cũng là tàu chiến lớn nhất mà quốc gia này từng đóng được. Tàu có độ giãn nước trung bình 55.000 tấn, tối đa lên tới 70.000 tấn. Nguồn ảnh: Sina. Trên lý thuyết, với độ giãn nước lớn như vậy số lượng máy bay mà tàu sân bay Sơn Đông mang theo được phải tương đối lớn, lên tới trên 50 chiếc. Tuy nhiên trên thực tế, tàu sân bay này chỉ mang theo được tối đa 40 máy bay các loại. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, tàu sân bay này chỉ mang theo được tối đa 40 máy bay, trong đó bao gồm 32 chiến đấu cơ loại J-15, 6 trực thăng vận tải biển Z-18 và 2 trực thăng đa dụng Z-9. Nguồn ảnh: Sina. Số lượng máy bay này có vẻ không được phù hợp vì trong tác chiến thực tế, các tàu sân bay của Mỹ cũng chỉ mang theo số lượng chiến đấu cơ bằng 1/2 so với lượng máy bay tối đa nó mang theo được, nửa còn lại dành cho các loại máy bay hỗ trợ, máy bay trực thăng, máy bay vận tải. Nguồn ảnh: Sina. Điểm yếu của tàu sân bay Sơn Đông và cũng là điểm yếu nhất của Không quân Hải quân Trung Quốc hiện tại đó là nó không có bất cứ một loại máy bay cánh bằng nào khác hoạt động được trên tàu sân bay này trừ J-15. Nguồn ảnh: Sina. Về cơ bản, tàu sân bay Type 001A được đóng theo thiết kế dựa trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trước đây - nghĩa là là nó có thiết kế dựa trên thiết kế của tàu sân bay Kuznetsov do Liên Xô chế tạo từ thời chiến tranh Lạnh. Nguồn ảnh: Sina. Thiết kế này, về cơ bản là không còn phù hợp với lối tác chiến hiện đại ngày nay và bản thân tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc cũng hoàn toàn không thể sánh ngang với tàu Kuznetsov do nó không mang theo được tên lửa P-700. Nguồn ảnh: Sina. Theo truyền thông Trung Quốc đăng tải, tàu sân bay Sơn Đông của nước này đã được bố trí nhận nhiệm vụ ở Hạm đội Nam Hải, đóng quân tại căn cứ chiến lược thuộc đảo Hải Nam. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: So sánh tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc với tàu sân bay Ronald R. Ford của Mỹ.

