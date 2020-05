Iran và Syria nghi ngờ Nga "đi đêm" với Israel gây ra hỗn loạn

Để củng cố lợi ích của UAE tại Libya, Thái tử Zayed của UAE đã quyết định viện trợ cho Tổng thống Syria al-Assad hàng tỷ USD, để cho Quân đội chính phủ Syria chiến đấu với các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang có mặt tại tỉnh Idlib của Syria. Mục đích mà UAE viện trợ cho Chính quyền của Tổng thống al-Assad, nhằm kìm chân Thổ Nhĩ Kỳ “sa lầy” tại Syria, để Thổ Nhĩ Kỳ “buông” mặt trận Libya, nơi mà UAE đang ủng hộ phe Quân đội Quốc gia Libya (LNA), còn Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Chính phủ Đoàn kết Quốc gia (GNA). Việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân chiếm đóng một phần tỉnh Idlib và ủng hộ lực lượng nổi dậy, đã biến Thổ Nhĩ Kỳ thành kẻ thù “trực tiếp và nguy hiểm” đối với Chính quyền của Tổng thống Syria al-Assad; do đó Tổng thống Syria có ý định hợp tác với UAE để tấn công quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Nga - đồng minh chính của Syria, không muốn lực lượng Quân đội chính phủ Syria tấn công Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, do hiện tại tình hình quốc tế thay đổi và do đại dịch COVID-19, cũng như giá dầu lao dốc, nền kinh tế Nga hiện tại cũng đang lao đao, do vậy Nga không muốn mở rộng cuộc chiến trong lúc này. Nếu hiện nay, chiến tranh nổ ra với Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Sau khi bị kéo vào vũng lầy chiến tranh, tổng thống Nga không muốn điều này xảy ra, vì vậy Nga đã cảnh báo tổng thống Syria không được tự ý hành động “vượt giới hạn”. Gần đây, phía Nga đã ban hành một tài liệu vạch trần "năm tội ác" của Tổng thống Syria, cáo buộc tổng thống Syria không có những quyết sách “hợp lòng dân”; để tình hình trong nước tiếp tục bất ổn kéo dài và nghi ngờ vai trò lãnh đạo của Tổng thống al-Assad. Liên quan đến động thái này của Nga, Tổng thống Syria al-Assad không thể hiện bất kỳ sự nhượng bộ nào và ngay lập tức “phản đòn” lại với tuyên bố: “Vũ khí Nga cung cấp cho Syria có vấn đề về chất lượng và không thể hiện được tính năng kỹ chiến thuật trên chiến trường”. Hiện nay Nga là nhà xuất khẩu vũ khí thứ hai của thế giới và đây cũng là nguồn thu lớn của kinh tế Nga; với việc Tổng thống al-Assad, một đồng minh lâu đời và thân cận nhất, có những nhận xét không có tính “xây dựng” như vậy, điều này chắc chắn gây tổn hại cho uy tín của Nga. Sự căng thẳng giữa Syria và Nga không phải là một điều tốt cho việc ổn định tình hình tại Syria, bởi vai trò của Nga tại Syria là quá lớn; nhiều quốc gia đang hết sức quan sát động thái của Nga; hiện tại chỉ cần Nga “buông tay”, Chính quyền của Tổng thống al-Assad sẽ nhanh chóng sụp đổ. Được biết, tần suất các cuộc không kích gần đây của Israel vào Syria đã tăng trở lại, điều này gây ra mối đe dọa lớn cho lực lượng Quân đội chính phủ Syria, lực lượng vũ trang Iran và thân Iran ở Syria. Liên quan đến các cuộc không kích của Israel vào Syria, Nga dường như đã có thái độ “thờ ơ”, và không sử dụng hệ thống phòng không được triển khai ở Syria để đánh chặn các máy bay chiến đấu của Israel. Thậm chí phía Israel còn sử dụng cả trực thăng vũ trang để thâm nhập sâu đến 200 km vào lãnh thổ Syria, tiến hành một cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran và rút ra an toàn. Đây thực sự là “cái tát” vào lực lượng phòng không Syria. Hiện nay Nga đã triển khai một hệ thống phòng không bảo vệ các căn cứ quân sự của Nga tại Syria; theo đánh giá của giới quân sự, tầm bao phủ của các hệ thống phòng không này đủ sức che phủ gần như toàn bộ không phận Syria (do các loại máy bay chiến đấu hạng nặng như Su-30SK và Su-35S có bán kính hoạt động rất rộng); nhưng theo một nguồn tin tiết lộ rằng, Nga có thể đã đạt được thỏa thuận bí mật với Israel về vấn đề Syria. Vấn đề chính của thỏa thuận này đó là: Chừng nào hành động của Israel không ảnh hưởng đến quân đội Nga, Nga sẽ không can thiệp và Nga có ý “mượn tay” Israel để đẩy Iran ra khỏi Syria. Mối quan hệ đồng minh giữa Syria – Nga – Iran trở thành một vấn đề rất quan tâm đối với thế giới hiện nay. Video Nga chuyên nghiệp hóa quân đội Syria - Nguồn: QPVN

