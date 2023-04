Iran sẽ nhận Su-35 trong mấy ngày tới, Israel có lo lắng?

Hiện thông tin Iran nhận máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga chưa được Tehran xác nhận chính thức, nhưng hiện tại chỉ có tin đồn củng cố tuyên bố rằng trong vài ngày tới, Iran sẽ nhận được máy bay Su-35. Tehran dự kiến sẽ mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 Flanker-E. Đơn đặt hàng 16 máy bay chiến đấu chắc chắn đã được xác nhận, với khả năng có được 8 chiếc còn lại. Theo nhiều thông tin khác nhau, những chiếc Su-35 được sản xuất theo đơn đặt hàng của Ai Cập, sẽ được chuyển giao cho Iran và việc này là hoàn toàn hợp logic. Thương vụ mua máy bay chiến đấu giữa Moscow và Tehran được hoàn tất “tương đối nhanh chóng”, đồng nghĩa với việc công ty Sukhoi của Nga đã có sẵn những chiến đấu cơ này trong kho. Vào đầu tháng 3, hãng thông tấn Mehr của Iran xác nhận, Không quân Iran đã mua 16 chiến đấu cơ Su-35 của Nga. Mỹ luôn theo sát vụ mua bán máy bay giữa Iran và Nga và họ cũng nắm được một số thông tin chính xác. Cho đến nay, Washington đã từ chối xác nhận rằng điều này, nhưng có những dấu hiệu cho thấy, có lẽ tình báo Mỹ đã có thông tin như vậy; mặc dù họ vẫn giữ thái độ im lặng. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul, Chủ tịch Tiểu ban Trung Đông, Bắc Phi và Trung Á Joe Wilson và Chủ tịch Tiểu ban Châu Âu Tom Kean, vào ngày 29/3 đã gửi yêu cầu tới Ngoại trưởng Mỹ, yêu cầu áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran theo điều luật CAATSA (Đạo luật Chống lại Kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt) vì việc Iran mua Su-35. Về việc Nga chuyển giao Su-35 cho Iran, điều này đã được trang web Bulgarian Military dự báo. Vào tháng 12/2022, họ dự báo Nga sẽ giao Su-35 cho Iran trong năm nay; tiếp đến vào tháng 1/2023, họ cũng dự đoán khoảng tháng 3 hoặc tháng 4, Iran sẽ nhận những chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên từ Nga. Việc Nga cung cấp chiến đấu cơ Su-35 cho Iran là chìa khóa cho một số chỉ số an ninh trong khu vực. Thứ nhất, Tehran đã tăng cường được khả năng chiến đấu cho lực lượng không quân của họ, vốn đã quá cũ nát. Theo thông tin từ Tehran, mặc dù loại chiến đấu cơ được Không quân nước này ban đầu lựa chọn là Su-30, nhưng sau đó các quan chức trong giới chính trị ở thủ đô Tehran cho biết “Su-30 không còn được Không quân Iran quan tâm nữa”. Thứ hai, với sự xuất hiện của Su-35, có tin đồn rằng Tehran sẽ đặt mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 trong những tháng tới. Nếu điều đó xảy ra, Su-35 và S-400 sẽ là đòn răn đe đáng gờm trước mong muốn tấn công vào trung tâm chương trình hạt nhân của Iran của Israel. Hiện Israel là mối đe dọa chính đối với chương trình hạt nhân của Iran. Điều này có nghĩa là những chiến đấu cơ như F-15, F-16 và cả chiến đấu cơ tàng hình F-35 sẽ gặp đe dọa nghiêm trọng, nếu Tehran được trang bị “bộ đôi song sát” Su-35 và S-400. Thậm chí với sự xuất hiện của Su-35 ở quốc gia đồng minh Syria, Iran có thể tấn công Israel trực tiếp. Trong những tuần gần đây, Israel đã thực hiện một số cuộc không kích nhằm vào các vị trí ở Syria, mà Israel cho là có liên quan chặt chẽ đến nguồn tài trợ của Iran. Đây cũng có thể là tín hiệu rõ ràng cho thấy, Su-35 dự kiến sẽ sớm hạ cánh xuống Tehran. Có một dấu hiệu khác cho thấy thời gian giao hàng Su-35 cho Iran sẽ không còn xa, khi các bức ảnh vệ tinh của Mỹ cách đây chỉ một tháng rưỡi, đã tiết lộ mô hình chiến đấu cơ Su-35 ở lối vào căn cứ không quân ngầm Eagle 44 của Lực lượng Không quân Iran. Điều này có nghĩa là Tehran đang kiểm tra, khảo sát các thông số về kỹ thuật, để xem căn cứ này có thể chứa một phi đội Su-35 hoạt động hay không? Sải cánh của máy bay Su-35 buộc Tehran phải tìm hiểu xem căn cứ đặc biệt này, có thể vừa với loại tiêm kích mới nhập của Nga hay không? Nếu điều này xảy ra, theo một số nhà phân tích kết luận rằng, thỏa thuận mua bán máy bay chiến đấu hạng nặng giữa Nga và Iran đã được thực hiện từ lâu và các kỹ sư xây dựng của Iran đã xây dựng một căn cứ ngầm, dựa trên quy mô và sức chứa đối với máy bay Su-35. Theo đánh giá của phương Tây, Iran đã thu được nhiều lợi ích từ cuộc chiến khốc liệt giữa Nga và Ukraine. Tehran cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để trở thành một đồng minh lớn của Moscow. Thậm chí theo tố cáo của Mỹ và Ukraine, thì Iran đã bắt đầu cung cấp trực tiếp một số loại vũ khí cho Nga. Trong số vũ khí mà Iran cung cấp cho Nga, theo truyền thông phương Tây có hàng nghìn UAV tự sát Shahed-136 (Nga cho đó là UAV Geran-2 do họ tự sản xuất). Phương Tây cho rằng, có rất nhiều bằng chứng cho việc này, đặc biệt là từ các bức ảnh và video đến từ Ukraine; nhưng Tehran kiên quyết phủ nhận. Theo một thông tin được tình báo Mỹ tiết lộ, sau khi chuyển giao số lượng lớn UAV cho Nga, Tehran đang chuẩn bị sản xuất chung những UAV của Iran trên lãnh thổ Nga. Nhưng cả Moscow và Tehran đều phủ nhận những tuyên bố như vậy. Nhưng theo nguồn tin của tờ The Wall Street Journal của Mỹ, hiện một số khu đất ở Nga đã được chọn để xây dựng một nhà máy, nhằm cung cấp ít nhất 6.000 UAV các loại cho cuộc chiến ở Ukraine. Các nguồn tin nói với tờ báo Mỹ rằng, vùng đất nằm ở thành phố Yelabuga, ở phía đông Kazan, thuộc nước Cộng hòa Tatarstan của Nga. Moscow vẫn kiên quyết phủ nhận cáo buộc trên.

Hiện thông tin Iran nhận máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga chưa được Tehran xác nhận chính thức, nhưng hiện tại chỉ có tin đồn củng cố tuyên bố rằng trong vài ngày tới, Iran sẽ nhận được máy bay Su-35. Tehran dự kiến sẽ mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 Flanker-E. Đơn đặt hàng 16 máy bay chiến đấu chắc chắn đã được xác nhận, với khả năng có được 8 chiếc còn lại. Theo nhiều thông tin khác nhau, những chiếc Su-35 được sản xuất theo đơn đặt hàng của Ai Cập, sẽ được chuyển giao cho Iran và việc này là hoàn toàn hợp logic. Thương vụ mua máy bay chiến đấu giữa Moscow và Tehran được hoàn tất “tương đối nhanh chóng”, đồng nghĩa với việc công ty Sukhoi của Nga đã có sẵn những chiến đấu cơ này trong kho. Vào đầu tháng 3, hãng thông tấn Mehr của Iran xác nhận, Không quân Iran đã mua 16 chiến đấu cơ Su-35 của Nga. Mỹ luôn theo sát vụ mua bán máy bay giữa Iran và Nga và họ cũng nắm được một số thông tin chính xác. Cho đến nay, Washington đã từ chối xác nhận rằng điều này, nhưng có những dấu hiệu cho thấy, có lẽ tình báo Mỹ đã có thông tin như vậy; mặc dù họ vẫn giữ thái độ im lặng. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul, Chủ tịch Tiểu ban Trung Đông, Bắc Phi và Trung Á Joe Wilson và Chủ tịch Tiểu ban Châu Âu Tom Kean, vào ngày 29/3 đã gửi yêu cầu tới Ngoại trưởng Mỹ, yêu cầu áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran theo điều luật CAATSA (Đạo luật Chống lại Kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt) vì việc Iran mua Su-35. Về việc Nga chuyển giao Su-35 cho Iran, điều này đã được trang web Bulgarian Military dự báo. Vào tháng 12/2022, họ dự báo Nga sẽ giao Su-35 cho Iran trong năm nay; tiếp đến vào tháng 1/2023, họ cũng dự đoán khoảng tháng 3 hoặc tháng 4, Iran sẽ nhận những chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên từ Nga. Việc Nga cung cấp chiến đấu cơ Su-35 cho Iran là chìa khóa cho một số chỉ số an ninh trong khu vực. Thứ nhất, Tehran đã tăng cường được khả năng chiến đấu cho lực lượng không quân của họ, vốn đã quá cũ nát. Theo thông tin từ Tehran, mặc dù loại chiến đấu cơ được Không quân nước này ban đầu lựa chọn là Su-30, nhưng sau đó các quan chức trong giới chính trị ở thủ đô Tehran cho biết “Su-30 không còn được Không quân Iran quan tâm nữa”. Thứ hai, với sự xuất hiện của Su-35, có tin đồn rằng Tehran sẽ đặt mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 trong những tháng tới. Nếu điều đó xảy ra, Su-35 và S-400 sẽ là đòn răn đe đáng gờm trước mong muốn tấn công vào trung tâm chương trình hạt nhân của Iran của Israel. Hiện Israel là mối đe dọa chính đối với chương trình hạt nhân của Iran. Điều này có nghĩa là những chiến đấu cơ như F-15, F-16 và cả chiến đấu cơ tàng hình F-35 sẽ gặp đe dọa nghiêm trọng, nếu Tehran được trang bị “bộ đôi song sát” Su-35 và S-400. Thậm chí với sự xuất hiện của Su-35 ở quốc gia đồng minh Syria, Iran có thể tấn công Israel trực tiếp. Trong những tuần gần đây, Israel đã thực hiện một số cuộc không kích nhằm vào các vị trí ở Syria, mà Israel cho là có liên quan chặt chẽ đến nguồn tài trợ của Iran. Đây cũng có thể là tín hiệu rõ ràng cho thấy, Su-35 dự kiến sẽ sớm hạ cánh xuống Tehran. Có một dấu hiệu khác cho thấy thời gian giao hàng Su-35 cho Iran sẽ không còn xa, khi các bức ảnh vệ tinh của Mỹ cách đây chỉ một tháng rưỡi, đã tiết lộ mô hình chiến đấu cơ Su-35 ở lối vào căn cứ không quân ngầm Eagle 44 của Lực lượng Không quân Iran. Điều này có nghĩa là Tehran đang kiểm tra, khảo sát các thông số về kỹ thuật, để xem căn cứ này có thể chứa một phi đội Su-35 hoạt động hay không? Sải cánh của máy bay Su-35 buộc Tehran phải tìm hiểu xem căn cứ đặc biệt này, có thể vừa với loại tiêm kích mới nhập của Nga hay không? Nếu điều này xảy ra, theo một số nhà phân tích kết luận rằng, thỏa thuận mua bán máy bay chiến đấu hạng nặng giữa Nga và Iran đã được thực hiện từ lâu và các kỹ sư xây dựng của Iran đã xây dựng một căn cứ ngầm, dựa trên quy mô và sức chứa đối với máy bay Su-35. Theo đánh giá của phương Tây, Iran đã thu được nhiều lợi ích từ cuộc chiến khốc liệt giữa Nga và Ukraine. Tehran cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để trở thành một đồng minh lớn của Moscow. Thậm chí theo tố cáo của Mỹ và Ukraine, thì Iran đã bắt đầu cung cấp trực tiếp một số loại vũ khí cho Nga. Trong số vũ khí mà Iran cung cấp cho Nga, theo truyền thông phương Tây có hàng nghìn UAV tự sát Shahed-136 (Nga cho đó là UAV Geran-2 do họ tự sản xuất). Phương Tây cho rằng, có rất nhiều bằng chứng cho việc này, đặc biệt là từ các bức ảnh và video đến từ Ukraine; nhưng Tehran kiên quyết phủ nhận. Theo một thông tin được tình báo Mỹ tiết lộ, sau khi chuyển giao số lượng lớn UAV cho Nga, Tehran đang chuẩn bị sản xuất chung những UAV của Iran trên lãnh thổ Nga. Nhưng cả Moscow và Tehran đều phủ nhận những tuyên bố như vậy. Nhưng theo nguồn tin của tờ The Wall Street Journal của Mỹ, hiện một số khu đất ở Nga đã được chọn để xây dựng một nhà máy, nhằm cung cấp ít nhất 6.000 UAV các loại cho cuộc chiến ở Ukraine. Các nguồn tin nói với tờ báo Mỹ rằng, vùng đất nằm ở thành phố Yelabuga, ở phía đông Kazan, thuộc nước Cộng hòa Tatarstan của Nga. Moscow vẫn kiên quyết phủ nhận cáo buộc trên.