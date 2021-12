Iran phản công “luôn và ngay”, san bằng căn cứ Taliban bằng pháo binh

Vài giờ trước, lực lượng Taliban đã cố gắng tấn công vào các trạm kiểm soát ở biên giới giữa Afghanistan và Iran; đồng thời tấn công các đơn vị biên phòng của quân đội Iran; chiếm được một số trạm kiểm soát trên biên giới và tiêu diệt tới 20 lính Iran. Nhưng các đơn vị của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã ngay lập tức sử dụng pháo hạng nặng, để “nói chuyện phải trái”, tiêu diệt tới 200 lính Taliban. San bằng căn cứ Taliban nằm sâu trong lãnh thổ Afghanistan. Trong đoạn video được đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy cách mà pháo binh Iran “làm mềm” các vị trí của quân khủng bố theo đúng nghĩa đen; khi các khẩu pháo lựu 122mm D-30 cấp tập nã đạn vào quân Taliban. Kết quả các vị trí của các chiến binh Taliban và một số biệt đội lên đến 200 người, đã bị xóa sổ hoàn toàn chỉ trong nửa giờ; sau đó lực lượng Taliban tuyên bố ý định bắt đầu đàm phán. Mặc dù tình hình ở biên giới giữa Iran và Afghanistan đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục ở đây vào ban đêm; đạn không chỉ được bắn bởi các tay súng Taliban, mà còn bởi quân đội Iran. Tuy nhiên vũ khí hạng nặng đã không được sử dụng. Được biết, trước bối cảnh tình hình trong khu vực ngày càng trầm trọng, Iran bắt đầu đưa vũ khí chiến thuật tới biên giới giáp Afghanistan, chuẩn bị tấn công vào các cứ điểm trọng yếu của khủng bố; sẵn sàng tiêu diệt hàng nghìn quân Taliban chỉ trong vòng 5-10 phút. Còn theo hãng tin Reuters của Anh, thì sau cuộc pháo kích, lực lượng biên phòng của Iran và Taliban của Afghanistan đã chấm dứt các cuộc đụng độ vì do “sự hiểu lầm giữa các cư dân biên giới”, nên đã gây ra cuộc giao tranh mà không nêu đích danh Taliban; hãng thông tấn Tasnim của Iran, dẫn nguồn tin từ nước này cho biết. “Các cuộc đụng độ đã kết thúc và Iran đang thảo luận về tranh chấp biên giới với Taliban”, phóng viên của Tasnim viết và cho biết thêm rằng, các thông tin về việc Taliban chiếm được một trại biên giới của Iran là sai sự thật. Còn Phó phát ngôn viên của Taliban là Bilal Karimi được Đài truyền hình Afghanistan Tolo News dẫn lời, xác nhận vụ việc diễn ra, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết. “Ông ấy nói rằng các cuộc đụng độ đã dừng lại và không cung cấp thông tin về nguyên nhân”; phóng viên đài này viết trên Twitter. Mặc dù chính phủ Iran nhìn chung có quan hệ tốt với Taliban, nhưng đã có những căng thẳng kéo dài dọc theo biên giới, nơi có các tuyến đường buôn lậu hoạt động nhộn nhịp và hàng nghìn người tị nạn qua lại hai nước mỗi ngày. Còn theo hãng tin Aljazeera từ Trung Đông, dẫn nguồn tin từ Tasnim của Iran xác nhận, trận chiến ở làng Shaghalak thuộc hạt Hirmand. Tại đây phía Iran đã xây dựng hàng rào thép gai trên khu vực biên giới, nằm trong phần lãnh thổ Iran, để chống buôn lậu. Một số người dân Iran đã vượt qua các bức tường, nhưng vẫn ở bên trong biên giới của Iran khi lực lượng Taliban nổ súng; vì nghĩ rằng lãnh thổ của Afghanistan đã bị xâm phạm, nguồn tin từ Tasnim cho biết. Trên mạng xã hội, một video cho thấy Taliban bên trong một đồn biên phòng của Iran, với các thông tin khẳng định, một số tiền đồn đã bị Taliban chiếm giữ; nhưng hãng tin Iran Tasnim phủ nhận việc Taliban chiếm giữ bất kỳ căn cứ nào của Iran và khẳng định, biên phòng Iran hoàn toàn kiểm soát biên giới đất nước. Còn Mohammad Marashi, cấp phó phụ trách an ninh và thống đốc Baluchestan, nói với đài truyền hình nhà nước Iran rằng, các cuộc đụng độ không nghiêm trọng, không gây thiệt hại về người hoặc tài sản và đã nhanh chóng kết thúc; nhưng ông ta chỉ đích danh lực lượng Taliban là những kẻ chủ mưu. Iran đã không chính thức công nhận Taliban, kể cả khi nhóm này nhanh chóng nắm quyền kiểm soát nước láng giềng Afghanistan, sau khi các lực lượng của Mỹ rút khỏi Afghanistan vào tháng Tám vừa qua. Các quan chức Iran đã nhiều lần cho biết, việc công nhận chính phủ mới ở Afghanistan sẽ phụ thuộc vào việc hình thành một chính phủ đoàn kết; đồng thời kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Taliban, để tránh những thảm hỏa về nhân đạo. Mới nhất là vào giữa tháng 11 vừa qua, Hassan Kazemi-Qomi, đại diện đặc biệt của Iran về Afghanistan, đã dẫn đầu một phái đoàn Iran thăm chính thức Afghanistan. Ông đã gặp một số quan chức Taliban để thảo luận về hợp tác kinh tế, địa chính trị của khu vực và những lo ngại về an ninh. Nguồn ảnh: Pinterest. Video về pháo binh của Iran nã đạn về quân Taliban. Nguồn: Al Jazeera.

