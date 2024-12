Ngày 29/11, blogger quân sự nổi tiếng của Nga Podlyaka thông báo, một nhóm lính đánh thuê phương Tây làm nhiệm vụ hỗ trợ Lữ đoàn bộ binh cơ giới 63 của Quân đội Ukraine tại khu vực Kursk đã bị Quân đội Nga bao vây và tiêu diệt. Nhóm lính đánh thuê phương Tây này chủ yếu bao gồm người Pháp, Ba Lan và một số ít người Anh, tổng cộng có khoảng 400 người. Nhiệm vụ chính của họ là hỗ trợ bảo vệ hai bên sườn của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 63 của Ukraine ở Malaya Loknia, ngôi làng mà Ukraine xâm chiếm ở Kursk. Khi đơn vị tác chiến điện tử Nga theo dõi các cuộc gọi của Quân đội Ukraine chiến đấu ở khu vực Kursk, họ phát hiện ra trong khu vực có một số lượng lớn binh sĩ nói tiếng Pháp và tiếng Ba Lan, một số người trong số họ cũng nói tiếng Anh. Quân đội Nga kết luận rằng, đây là lính đánh thuê phương Tây với số lượng khá lớn. Để đạt được mục đích tiêu diệt toàn bộ lực lượng lính đánh thuê phương Tây này, Quân đội Nga đã vạch ra kế hoạch tấn công từ phía đông và phía tây bằng hỏa lực ác liệt nhất, hạn chế thấp nhất việc lực lượng này rút chạy thành công. Ngày 28/11, quân Nga tập trung lực lượng mở cuộc tấn công ác liệt vào Lữ đoàn 63 Ukraine đang phòng thủ ở làng Malaya Loknia. Quân Ukraine không thể chống chọi được với đợt pháo kích ác liệt của quân Nga, nên đã bỏ trận địa và rút lui, mặc kệ lính đánh thuê đang bảo vệ hai bên sườn. Tuy nhiên, lực lượng lính đánh thuê bảo vệ hai bên sườn của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 63 đã không nhận được bất kỳ thông tin nào về việc quân Ukraine đã rút lui, do hệ thống thông tin chiến thuật của quân Ukraine đã bị lực lượng tác chiến của Nga gây nhiễu hoàn toàn. Sau khi Lữ đoàn bộ binh cơ giới 63 của Quân đội Ukraina rút lui, lính đánh thuê phương Tây ở hai bên sườn hoàn toàn không hề hay biết, và khi họ biết thì đã quá muộn. Ngay cả khi họ cố gắng thoát ra khỏi vòng vây thì vẫn bị hỏa lực pháo binh và UAV FPV của quân Nga truy kích dữ dội. Chưa hết, quân Nga còn gọi máy bay chiến đấu Su-34 thả một lượng lớn bom nhiệt áp xuống các vị trí của lính đánh thuê phương Tây. Pháo binh hạng nặng của Nga cũng trút đạn pháo dày đặc vào các vị trí, gần như quét sạch các vị trí của lính đánh thuê. Sau một ngày đêm chiến đấu ác liệt, quân Nga đã tiêu diệt hoàn toàn lính đánh thuê phương Tây, khoảng hơn 400 người. Về lý do tại sao Lữ đoàn bộ binh cơ giới 63 của Ukraine không thông báo cho lực lượng lính đánh thuê phương Tây này khi họ rút lui? Ngoài lý do là do hệ thống thông tin chiến thuật bị Quân đội Nga gây nhiễu, rất có thể là do Quân đội Ukraine cũng thù ghét những người lính đánh thuê phương Tây này. Bởi vì những người lính đánh thuê phương Tây này bề ngoài đang hỗ trợ Quân đội Ukraine chiến đấu, nhưng thực chất lại là những người lính đánh thuê đến từ các nước phương Tây, họ chuyên giám sát các hoạt động của Quân đội Ukraine và thường bắn chết những người lính Ukraine chạy trốn trong chiến đấu; tuy nhiên đó cũng chỉ là thuyết âm mưu. Trong khi đó, chủ đề về 12.000 binh sĩ Triều Tiên được cho là đã có mặt ở vùng Kursk và đang chiến đấu cùng với Quân đội Nga vốn bị truyền thông Ukraine và phương Tây thổi phồng, đang dần dần mờ nhạt đi. Cho đến nay, không một bằng chứng nào được đưa ra cho thấy có lính Triều Tiên ở khu vực chiến tuyến. Hơn nữa, các lực lượng trinh sát của Quân đội Ukraine tại mặt trận Kursk đã không tìm được bất kỳ thông tin nào về những người lính Triều Tiên tại đây. Điều này được chứng minh qua cuộc phỏng vấn với hãng tin Mỹ CNN của chỉ huy Tiểu đoàn xung kích 225 của Ukraine có tên là Alexander. Theo Alexander, đơn vị của anh ta chưa bao giờ nhìn thấy binh sĩ Quân đội Triều Tiên ở vùng Kursk. Alexander nói, các vị trí của Quân đội Ukraine chỉ liên tục bị lính dù Nga được “huấn luyện bài bản” tấn công. Alexander cũng cho biết, chưa hề chạm chán, hoặc nhìn thấy một xác binh sĩ Triều Tiên nào ở Kursk. Về nhiệm vụ của Quân đội Ukraine ở khu vực biên giới Nga, chỉ huy Tiểu đoàn xung kích 225 nhấn mạnh rằng, anh ta không biết đó là nhiệm vụ gì. “Có lẽ chúng tôi nên ở đây bốn tháng rồi lại rút về, chấp nhận tổn thất”, Alexander cho biết. Mặc dù không có bằng chứng về sự hiện diện của 12.000 tay súng Triều Tiên ở khu vực Kursk, tình báo Ukraine tuyên bố rằng, đơn giản là lính Triều Tiên “không chiến đấu ở tuyến đầu, mà là lực lượng dự bị tuyến hai”. Mặc dù trước đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã nói về các trận đánh của họ với các đơn vị của Quân đội Triều Tiên ở Kursk; thậm chí còn tiêu diệt được nhiều lính Triều Tiên? (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Rvvoenkory).

Ngày 29/11, blogger quân sự nổi tiếng của Nga Podlyaka thông báo, một nhóm lính đánh thuê phương Tây làm nhiệm vụ hỗ trợ Lữ đoàn bộ binh cơ giới 63 của Quân đội Ukraine tại khu vực Kursk đã bị Quân đội Nga bao vây và tiêu diệt. Nhóm lính đánh thuê phương Tây này chủ yếu bao gồm người Pháp, Ba Lan và một số ít người Anh, tổng cộng có khoảng 400 người. Nhiệm vụ chính của họ là hỗ trợ bảo vệ hai bên sườn của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 63 của Ukraine ở Malaya Loknia, ngôi làng mà Ukraine xâm chiếm ở Kursk. Khi đơn vị tác chiến điện tử Nga theo dõi các cuộc gọi của Quân đội Ukraine chiến đấu ở khu vực Kursk, họ phát hiện ra trong khu vực có một số lượng lớn binh sĩ nói tiếng Pháp và tiếng Ba Lan, một số người trong số họ cũng nói tiếng Anh. Quân đội Nga kết luận rằng, đây là lính đánh thuê phương Tây với số lượng khá lớn. Để đạt được mục đích tiêu diệt toàn bộ lực lượng lính đánh thuê phương Tây này, Quân đội Nga đã vạch ra kế hoạch tấn công từ phía đông và phía tây bằng hỏa lực ác liệt nhất, hạn chế thấp nhất việc lực lượng này rút chạy thành công. Ngày 28/11, quân Nga tập trung lực lượng mở cuộc tấn công ác liệt vào Lữ đoàn 63 Ukraine đang phòng thủ ở làng Malaya Loknia. Quân Ukraine không thể chống chọi được với đợt pháo kích ác liệt của quân Nga, nên đã bỏ trận địa và rút lui, mặc kệ lính đánh thuê đang bảo vệ hai bên sườn. Tuy nhiên, lực lượng lính đánh thuê bảo vệ hai bên sườn của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 63 đã không nhận được bất kỳ thông tin nào về việc quân Ukraine đã rút lui, do hệ thống thông tin chiến thuật của quân Ukraine đã bị lực lượng tác chiến của Nga gây nhiễu hoàn toàn. Sau khi Lữ đoàn bộ binh cơ giới 63 của Quân đội Ukraina rút lui, lính đánh thuê phương Tây ở hai bên sườn hoàn toàn không hề hay biết, và khi họ biết thì đã quá muộn. Ngay cả khi họ cố gắng thoát ra khỏi vòng vây thì vẫn bị hỏa lực pháo binh và UAV FPV của quân Nga truy kích dữ dội. Chưa hết, quân Nga còn gọi máy bay chiến đấu Su-34 thả một lượng lớn bom nhiệt áp xuống các vị trí của lính đánh thuê phương Tây. Pháo binh hạng nặng của Nga cũng trút đạn pháo dày đặc vào các vị trí, gần như quét sạch các vị trí của lính đánh thuê. Sau một ngày đêm chiến đấu ác liệt, quân Nga đã tiêu diệt hoàn toàn lính đánh thuê phương Tây, khoảng hơn 400 người. Về lý do tại sao Lữ đoàn bộ binh cơ giới 63 của Ukraine không thông báo cho lực lượng lính đánh thuê phương Tây này khi họ rút lui? Ngoài lý do là do hệ thống thông tin chiến thuật bị Quân đội Nga gây nhiễu, rất có thể là do Quân đội Ukraine cũng thù ghét những người lính đánh thuê phương Tây này. Bởi vì những người lính đánh thuê phương Tây này bề ngoài đang hỗ trợ Quân đội Ukraine chiến đấu, nhưng thực chất lại là những người lính đánh thuê đến từ các nước phương Tây, họ chuyên giám sát các hoạt động của Quân đội Ukraine và thường bắn chết những người lính Ukraine chạy trốn trong chiến đấu; tuy nhiên đó cũng chỉ là thuyết âm mưu. Trong khi đó, chủ đề về 12.000 binh sĩ Triều Tiên được cho là đã có mặt ở vùng Kursk và đang chiến đấu cùng với Quân đội Nga vốn bị truyền thông Ukraine và phương Tây thổi phồng, đang dần dần mờ nhạt đi. Cho đến nay, không một bằng chứng nào được đưa ra cho thấy có lính Triều Tiên ở khu vực chiến tuyến. Hơn nữa, các lực lượng trinh sát của Quân đội Ukraine tại mặt trận Kursk đã không tìm được bất kỳ thông tin nào về những người lính Triều Tiên tại đây. Điều này được chứng minh qua cuộc phỏng vấn với hãng tin Mỹ CNN của chỉ huy Tiểu đoàn xung kích 225 của Ukraine có tên là Alexander. Theo Alexander, đơn vị của anh ta chưa bao giờ nhìn thấy binh sĩ Quân đội Triều Tiên ở vùng Kursk. Alexander nói, các vị trí của Quân đội Ukraine chỉ liên tục bị lính dù Nga được “huấn luyện bài bản” tấn công. Alexander cũng cho biết, chưa hề chạm chán, hoặc nhìn thấy một xác binh sĩ Triều Tiên nào ở Kursk. Về nhiệm vụ của Quân đội Ukraine ở khu vực biên giới Nga, chỉ huy Tiểu đoàn xung kích 225 nhấn mạnh rằng, anh ta không biết đó là nhiệm vụ gì. “Có lẽ chúng tôi nên ở đây bốn tháng rồi lại rút về, chấp nhận tổn thất”, Alexander cho biết. Mặc dù không có bằng chứng về sự hiện diện của 12.000 tay súng Triều Tiên ở khu vực Kursk, tình báo Ukraine tuyên bố rằng, đơn giản là lính Triều Tiên “không chiến đấu ở tuyến đầu, mà là lực lượng dự bị tuyến hai”. Mặc dù trước đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã nói về các trận đánh của họ với các đơn vị của Quân đội Triều Tiên ở Kursk; thậm chí còn tiêu diệt được nhiều lính Triều Tiên? (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Rvvoenkory).