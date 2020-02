"Hỏa thần" TOS-1A: Ác mộng của phiến quân trên chiến trường Syria

Theo báo cáo từ Syria, lực lượng chính phủ Syria đã được Nga cung cấp "sát thủ" độc nhất vô nhị, gần như không có sản phẩm nào tương tự trên thế giới, để đưa tới tỉnh Idlib tham gia vào các trận đánh then chốt, quyết định; đó là tổ hợp hệ thống phun lửa hạng nặng của Nga TOS-1A Solntsepyok (pháo nhiệt áp). Trên thực tế, hệ thống TOS-1A đã được Quân đội chính phủ Syria sử dụng từ năm 2015 và việc sử dụng TOS-1A đã góp phần đẩy lùi phiến quân; tuy nhiên, do chi phí sử dụng quá lớn, nên Quân đội chính phủ Syria hiếm khi sử dụng hệ thống TOS-1A vào những trận chiến thông thường, mà chỉ sử dụng trong những trận đánh lớn, có tính chất quyết định. Vai trò của TOS-1A là tiêu diệt bộ binh địch, các loại khí tài, công trình, bao gồm cả các công sự; Do hệ thống có tầm bắn tương đối ngắn (khoảng từ 400/600 m đến 6.000 m) và có khối lượng lớn, khả năng cơ động chậm, nên hệ thống sử dụng khung gầm của xe tăng T-72 và yêu cầu tác chiến trong sự phối hợp chặt chẽ của bộ binh và xe tăng.Tổ hợp TOS-1A sử dụng tại chiến trường Syria được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, với máy đo xa laser và máy tính đường đạn cải tiến, cho phép bắn đạn lệch mục tiêu không quá mục tiêu 10m. Tất cả mọi thao tác đều được thực hiện trong xe để đảm bảo an toàn cho khẩu đội trước hỏa lực của đối phương. Một hệ thống TOS-1A với một loạt bắn 24 quả, có thể phá hủy mục tiêu có diện tích đến 40.000 m2. Phía Syria cho biết, quân đội Nga đã khẩn trương chuyển 20 hệ thống TOS-1A ra chiến trường ở tỉnh Idlib, điều đó có nghĩa là Nga đã nhận ra rằng chiến trường Idlib đang gặp khủng hoảng. Theo thông tin của tình báo chiến trường Syria, những hệ thống TOS-1A của Nga chuyển giao cho Syria, ngay lập tức tham chiến và tiến hành một cuộc tấn công tàn khốc vào phiến quân Syria ẩn náu trong các tòa nhà dân sự ở tỉnh Idlib. Khi đạn của hệ thống TOS-1A phát nổ, trong một không gian giới hạn bung ra một đám mây khí các chất hóa học gây cháy. Sau đó đám mây nhiên liệu sẽ đốt cháy trong chớp mắt toàn bộ oxy trong không gian hẹp với nhiệt độ lên tới 1.000°C; Cùng với đó là lớp không khí xung quanh dưới áp suất lớn tràn vào vùng chân không, gây lên sóng xung kích dữ dội bao trùm và phá hủy các ngôi nhà, hang động, đường hầm. Nó có mức độ tàn phá như vũ khí hạt nhân chiến thuật nhưng không có phóng xạ. Những phiến quân Syria cố thủ trong các tòa nhà cao tầng khi đối mặt với loại vũ khí này thực sự là cơn “ác mộng”. Đây là công cụ cực kỳ hiệu quả để hỗ trợ tiến công, một vũ khí hoàn hảo để chống sinh lực ẩn nấp trong thành phố. Phía Syria tuyên bố rằng, việc họ sử dụng vũ khí "sát thủ" ưu tú nhất TOS-1A, có nghĩa là chiến trường Syria đã đạt đến thời điểm quan trọng nhất. Hiện tại, Nga đang chờ đợi bắt đầu một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Quân đội chính phủ Syria trước đó cũng sử dụng hệ thống TOS-1A để hỗ trợ giải phóng thành phố Palmyra khỏi khủng bố IS năm 2017; nhưng trước đó, phía Nga cho rằng, không có nơi nào để sử dụng vũ khí hủy diệt này, bởi vì các khu vực xung đột chính của quân đội Syria là các thành phố. Nga lo ngại rằng TOS-1A sẽ gây thương vong nặng nề cho dân thường Syria, do đó, việc sử dụng TOS-1A bị hạn chế. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ quân sự trực tiếp từ Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, cùng ít nhất 50.000 phiến quân ở các tỉnh Idlib và Aleppo của Syria đã được phục hồi và Nga có thể không quan tâm đến thương vong dân sự. Hiện tại, tổng cộng 20 hệ thống pháo TOS-1A đã được triển khai tới tỉnh Idlib. Phía Quân đội chính phủ Syria tuyên bố rằng, phiến quân chỉ có thể đầu hàng hoặc là bị đè bẹp bởi hỏa lực của "cơn ác mộng" TOS-1A. Video Vũ khí nhiệt áp lửa mặt trời TOS 1A Nga xả đạn hủy diệt mục tiêu - Nguồn: Youtube

