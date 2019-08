"Hố đen đại dương" thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm của Hải quân Việt Nam

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 - đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam ra đời đánh dấu sự lớn mạnh vượt bậc của Hải quân nhân dân Việt Nam trong quá trình xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại. Sự ra đời của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đã tăng cường sức mạnh của Hải quân Việt Nam, góp phần xây dựng lực lượng quân đội Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức tự vệ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong ảnh: Lễ thượng cờ tàu ngầm HQ-182 Hà Nội, sáng 15/1/2014, tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Đây là chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636 đầu tiên trong tổng số 6 chiếc Việt Nam đặt mua từ Nga, được bàn giao cho Quân chủng Hải quân Lực lượng tàu ngầm Việt Nam đã có sự đột phá mạnh mẽ sau gần 10 năm xây dựng, vươn lên trở thành một trong những quốc gia sở hữu lực lượng tàu ngầm mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Trong ảnh: Ngày 15/1/2014, tàu ngầm HQ-182 Hà Nội - chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636 đầu tiên, trong tổng số 6 chiếc Việt Nam đặt mua của LB Nga, được tiếp nhận tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) Sức mạnh các tàu ngầm tấn công Kilo của Việt Nam được nâng cao khi chúng được tích hợp hệ thống vũ khí lẫn trang bị điện tử mạnh mẽ nhất của Nga, tạo ra một sức mạnh toàn diện cho tàu Kilo mà không phải tàu ngầm tấn công thông thường nào trên thế giới cũng có thể so sánh được. Trong ảnh: Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội - chiếc tàu đầu tiên trong tổng số 6 chiếc Việt Nam đặt mua của LB Nga, được lai dắt về Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) Với việc trang bị tàu ngầm hiện đại, Hải quân Việt Nam có thêm lực lượng đặc biệt quan trọng cả về chiến lược, chiến dịch và chiến thuật, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cho Quân chủng Hải quân. Trong ảnh: Cờ Tổ quốc tung bay trên tàu ngầm HQ-182 Hà Nội Đến nay, cả 6 chiếc tàu ngầm đã được đưa vào đội hình chiến đấu của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, sẵn sàng tham gia các phương án tác chiến cao nhất; kịp thời đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong ảnh: Tàu ngầm HQ - 183 Thành phố Hồ Chí Minh (Lữ đoàn 189 Hải quân) tại Lễ thượng cờ, sáng 3/4/2014, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) Đến nay, toàn bộ 6 chiếc tàu ngầm hiện đại lớp Kilo 636 Việt Nam đặt mua từ LB Nga đã được đưa vào đội hình chiến đấu của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, sẵn sàng tham gia các phương án tác chiến cao nhất; kịp thời đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong ảnh: Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng tại Quân cảng Cam Ranh Việc đưa lực lượng tàu ngầm hiện đại lớp Kilo 636 vào biên chế của Quân chủng Hải quân khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, đưa Hải quân Việt Nam tiến gần hơn với trình độ chung của hải quân các nước trong khu vực và thế giới. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thị sát bên trong tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng, trong chuyến đến thăm, làm việc với các đơn vị Vùng 4 Hải quân tại Căn cứ quân sự Cam Ranh ngày 5/5/2016 Phát huy truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Tại Lễ thượng cờ Tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng và HQ-187 Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 28/2/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Lực lượng tàu ngầm Hải quân là nhân tố mới, tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống thị sát khoang chỉ huy tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu Tàu ngầm lớp Kilo là loại tàu ngầm tấn công thông thường hiện đại hàng đầu của thế giới, còn được gọi với biệt danh "Hố đen" trong lòng đại dương do khả năng hoạt động cực êm, khó bị phát hiện. Chính vì đó mà Kilo được xem là một trong những vũ khí răn đe chiến lược của Quân chủng Hải quân. Trong ảnh: Lễ thượng cờ tàu ngầm HQ-182 Hà Nội, ngày 3/4/2014 tại Quân cảng Cam Ranh. Đây là chiếc tàu ngầm đầu tiên được Quân chủng Hải quân tiếp nhận trong tổng số 6 chiếc tàu Việt Nam đặt mua của LB Nga Lễ thượng cờ tàu ngầm HQ-182 - chiếc tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Việt Nam và được mang tên Thủ đô Hà Nội, sáng 3/4/2014 tại Quân cảng Cam Ranh 6 tàu ngầm hiện đại lớp Kilo 636 được trang bị cho Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong ảnh: Lễ thượng cờ tàu ngầm HQ-185 Khánh Hòa (Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân), sáng 1/8/2015 tại Quân cảng Cam Ranh Cùng với các tàu mặt nước, lực lượng 6 tàu ngầm hiện đại lớp Kilo 636 của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 tạo thêm sức mạnh mới đặc biệt của Hải quân nhân dân Việt Nam, sẵn sàng đối phó với các thách thức về an ninh trên biển. Trong ảnh: Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm 189 và tàu chiến mặt nước của Quân chủng Hải quân tại Quân cảng Cam Ranh Việc sở hữu tàu ngầm lớp Kilo 636 có nhiều ưu điểm vượt trội sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho Hải quân Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo

