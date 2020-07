Hình ảnh cực hiếm về tàu ngầm siêu bí ẩn của Hải quân Cuba

Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba là một lực lượng quân sự vô cùng kín tiếng ở khu vực Mỹ - Latinh, những hoạt động quân sự của họ luôn gây một sự tò mò lớn đối với giới quan sát nước ngoài, đặc biệt là Mỹ. Cuba cũng có một nền công nghiệp quốc phòng khá mạnh khi có thể cơ giới hóa rất nhiều loại vũ khí hạng nặng như lựu pháo hay tên lửa phòng không lên khung gầm di động.

Ảnh: Đội hình chiến sĩ lục quân Quân đội Cuba với súng tiểu liên AKM. Mặc dù có lực lượng mặt đất khá mạnh, Hải quân Cuba lại vô cùng thiếu thốn và năng lực tác chiến không cao dù cho nước này là một quốc gia bao phủ bởi biển Caribbean. Tàu chiến lớn nhất của họ, thuộc lớp Rio Damuji với ít nhất 2 chiếc hiện đang phục vụ trong Hải quân Cuba là những tàu đánh cá cỡ lớn đã qua sử dụng của Tây Ban Nha được mua lại, tân trang và lắp đặt vũ khí.

Ảnh: Tàu Rio Damuji mang số hiệu 390 của Hải quân Cuba. Tàu này được vũ trang với 2 bệ phóng tên lửa P-15 Termit được lấy từ một tàu tên lửa Osa II đã hỏng, 2 pháo nòng đôi 2M-3 cỡ 25mm và một pháo 57mm nòng đôi vốn là tháp pháo của pháo phòng không tự hành ZSU-57-2. Có thể nói rằng, con tàu được nâng cấp cho thấy khả năng của Cuba tuy nhiên cũng thể hiện sự yếu kém của hải quân nước này khi không thể có cho mình những chiến hạm hiện đại thực thụ. Ảnh: Cận cảnh vũ khí trên tàu Rio Damuji số hiệu 390 của Hải quân Cuba. Dẫu vậy, lực lượng Hải quân Cuba hiện nay được cho là cũng đang vận hành tàu ngầm. Với việc có duy nhất một chiếc đang hoạt động, tàu này được lớp Delfin, có chiều dài 21m và căn cứ của nó đóng tại quân cảng Cabanas hoặc đôi khi là tại cảng Havana, đây được coi là chiếc tàu ngầm bí ẩn bậc nhất thế giới, ảnh của nó là cực kỳ hiếm. Ảnh: Không ảnh chụp chiếc tàu ngầm Delfin của Cuba tại cảng. Mới đây, khi mà một du khách trong lúc tham quan khung cảnh nên thơ của cảng Havana đã vô tình chụp lại được bức ảnh cực kỳ giá trị về con tàu ngầm được cho là ít xuất hiện trên hình ảnh nhất này của Cuba đang neo đậu tại cầu cảng, ẩn khuất sau những cây cọ. Đây cũng chính là hình ảnh rõ ràng nhất về con tàu tính cho tới nay. Ảnh: Hình ảnh tàu ngầm Delfin của Cuba do du khách vô tình chụp được. Vào 15 năm trước, bức ảnh đầu tiên của chiếc tàu ngầm Delfin được ghi nhận tại Cuba, tuy nhiên do chất lượng hình ảnh quá kém, các nhà quan sát nước ngoài không thể nhìn nhận được chi tiết của con tàu. Vì vậy, bức ảnh chụp cận cảnh về Delfin mà du khách chụp được là vô cùng quý giá, có thể đánh giá được tình trạng hoạt động của chiếc tàu ngầm này. Ngoài ra, người ta chỉ có thể thấy được nó qua ảnh vệ tinh từ trên không.

Ảnh: Bức ảnh về tàu ngầm Delfin được chụp từ 15 năm trước. Từ thời chiến tranh Lạnh, Hải quân Cuba đã từng vận hành 3 tàu ngầm tấn công do Liên Xô chuyển giao tuy nhiên hiện nay đều nghỉ hưu do thời gian hoạt động lâu dài. Hiện nay, sức mạnh của Hải quân Cuba là vô cùng hạn chế, Delfin chính là một trong những tàu có khả năng là năng lực cao nhất của lực lượng này. Ảnh: Ảnh vệ tinh ghi nhận tàu ngầm Delfin của Cuba đang neo đậu tại cảng Hải quân Cabanas Dù cho không chắc chắn rằng Delfin có được vũ trang hay không, tuy nhiên khi so sánh kích thước của nó với những tàu ngầm tương tự, chiếc tàu ngầm của Cuba này có khả năng có thể mang theo được 2 ngư lôi hạng nặng. Đây là một mối đe dọa cao nhất mà Cuba có trong một cuộc chạm trán hải quân. Ảnh: Ảnh vệ tinh ghi nhận tàu ngầm Delfin đang hoạt động tại khu vực gần cảng Cabanas. Dựa vào chiều dài của tàu là khoảng 20m, chúng ta có thể ước tính rằng tàu có lượng giãn nước từ 100-200 tấn, rất nhỏ so với những tàu ngầm tấn công của Hải quân Hoa Kỳ nhưng không vì vậy mà có thể khinh thường nó. Hãy nhớ rằng sự kiện tàu hộ vệ săn ngầm Cheonan của Hàn Quốc đã bị một tàu ngầm mini của Triều Tiên bắn chìm năm 2010 đã minh chứng cho điều đó. Dù vậy, tàu ngầm Delfin của Cuba đang cho thấy nó hoạt động rất hạn chế.

Ảnh: Ảnh vệ tinh tàu ngầm Delfin của Cuba trên ụ nổi sửa chữa. Mặc dù còn nhiều hạn chế về khả năng triển khai sức mạnh trên biển, tuy nhiên, với một quốc gia nghèo, lại có dân số đông nhất khu vực Mỹ - Latinh, Cuba hiện nay nên đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế, từ đó làm tiền đề vững chắc để phát triển quân đội, đặc biệt là hải quân. Hi vọng trong một tương lai không xa, chúng ta có thể thấy những con tàu chiến hiện đại thực thụ của Hải quân Cuba tung hoành trên biển Caribbean sau một thời oanh liệt. Trong quá khứ, Cuba từng sở hữu cả những tàu tên lửa, tàu ngầm thực thụ Ảnh: Chiếc Rio Damuji số hiệu 391 vốn là tàu cá của Tây Ban Nha do Cuba mua lại cho Hải quân nước này. Video Hải quân Việt Nam nghiên cứu vũ khí tích hợp trên tàu chiến - Nguồn: QPVN

