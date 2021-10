Hiện trường thảm khốc vụ tiêm kích Mirage-2000 Ấn Độ gặp nạn

Được biết, một chiếc máy bay chiến đấu Mirage-2000 thuộc Không quân Ấn Độ (IAF) đã gặp tai nạn trong khuôn khổ cuộc huấn luyện của nước này tại một địa điểm gần quận Bhind của Madhya Pradesh hôm 21/10 vừa qua. Hình ảnh hiện trường cho thấy, các mảnh vỡ của chiếc tiêm kích nằm rải rác trên một cánh đồng ở Mankabad, cách Bhind khoảng 6 km. Nơi xuất hiện chiếc đuôi máy bay cháy âm ỉ bị vùi dưới đất. Một nhóm cảnh sát đã thực hiện phong tỏa các khu vực xuất hiện mảnh vỡ của chiếc máy bay chiến đấu này.Máy bay Mirage-2000 là một tiêm kích đa nhiệm do hãng Dassault Aviation của Pháp thiết kế và phát triển. Chiếc tiêm kích được khởi công chế tạo từ những năm 1970 như một máy bay chiến đấu hạng nhẹ cho Không Quân Pháp. Tiêm kích đa nhiệm này của Pháp cũng được đánh giá là một trong những máy bay chiến đấu đa nhiệm hạng nhẹ thành công nhất Paris từng có, được Ấn Độ mua tổng cộng 69 chiếc tính đến nay. Mirage-2000 sở hữu cho mình chiều dài thân là 14.36m, sải cánh rộng 9.13m và chiều cao là 5.3m. Mang theo mình 1 phi hành đoàn và tải trọng cất cánh tối đa của nó đạt 17.000kg. Dù vậy, chiếc chiến đấu cơ hạng nhẹ này vẫn có thể trang bị cho mình đủ vũ trang để tự vệ, cũng như hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Mirage-2000 mang theo mình 4 tên lửa không đối không MBDA MICA và 2 pháo DEFA cỡ nòng 30mm để hỗ trợ cũng như tự vệ. Có lẽ, với lực lượng vũ khí đó, Mirage-2000 sẽ gặp một số bất lợi trong các trận không chiến. Nhưng để bù lại, chiếc tiêm kích này được trang bị cho mình động cơ SNECMA M53-P2, cho phép chiếc chiến đấu cơ này đạt vận tốc tôi đa lên tới Mach 2.2, đủ linh hoạt để né tránh và áp sát đối thủ. Tầm bay hoạt động tốt của nó là trong tầm 1.450km, với trần bay tương đối cao, đạt 18.000m. Và với chiếc tiêm kích đa năng này, nó có thể bay sát mặt biển với vận tốc tương đối đạt Mach 1.2. Và tính đến nay, chiếc Mirage-2000 này đã được sản xuất ra hơn 900 chiếc và phục vụ cho 9 quốc gia bao gồm Ấn Độ và Pháp. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hình ảnh người phi công "may mắn" của chiếc Mirage-2000 thuộc IAF may mắn thoát nạn trước khi chiếc tiêm kích đa năng này "tiếp đất". Nguồn: Republic World.

