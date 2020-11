Hệ thống tác chiến điện tử Koral Thỗ Nhì Kỳ vẫn thua xa Krasukha-4

Hệ thống tác chiến điện tử Koral của Thổ Nhĩ Kỳ do công ty quốc phòng ASELSAN phát triển và chế tạo, Koral được quảng cáo là sở hữu các tính năng tương tự như tổ hợp tác chiến điện tự mặt đất Krasukha của Nga. Điều này cũng có nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể sử dụng Koral để vô hiệu hóa các thiết bị quân sự của Nga và đồng minh tại Syria. Hệ thống tác chiến điện tử Koral gồm cụm hai radar hỗ trợ điện tử (Radar Electronic Support) và radar tấn công điện tử (Radar Electronic Attack). Cả hai hệ thống radar này đều được đặc trên khung gầm xe tải đặc chủng MAN 8x8 do Đức chế tạo nhằm tăng tính cơ động. Trong đó, hệ thống radar hỗ trợ điện tử được trang bị cụm hai tháp ăng-ten cỡ lớn có khả năng thu gọn lại khi di chuyển, với thiết kế chính là trinh sát vô tuyến, thu thập dữ liệu tình báo, nhận dạng và cảnh báo sớm các mối đe dọa trên chiến trường. Cụm hệ thống radar này có thiết kế theo dạng modul hoạt động trên đa tần số và có tầm hoạt động lên đến 150km. Hệ thống radar thứ hai của Koral có nhiệm vụ chính là gây nhiễu và áp chế điện tử đối với các thiết bị quân sự của đối phương. Nó cũng có thể tự động phát hiện các mối đe dọa từ xa và tiến hành vô hiệu hóa chúng. Cụm radar này của Koral cũng có thiết kế theo dạng modul được trang bị thiết bị thu phát kỹ thuật số có thể hoạt động trên nhiều tần số khác nhau với tầm hoạt động hơn 100km. Toàn bộ hệ thống tác chiến điện tử Koral được vận hành bởi hệ thống điều khiển trung tâm và một hệ thống giám sát tất cả đều được đặt trên khung gầm của xe radar hổ trợ điện tử. Ngoài các tính năng đã kể trên Koral còn có thể làm giảm khả năng hoạt động của các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Cho dù vậy các chuyên gia phân tích quân sự Nga vẫn cho rằng hệ thống tác chiến điện tử Koral của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đủ sức để có thể hạ gục các thiết bị quân sự của Nga tại Syria mà cụ thể hơn ở đây là tổ hợp tên lửa phòng không. Trong khi đó ở Syria Quân đội Nga cũng đã triển khai tổ hợp tác chiến điện tử hiện đại nhất của nước này là Krasukha-4. Tổ hợp chiến tác chiến điện tử Krasukha-4 của Nga được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Koral khi nó có tầm hoạt động vượt trội, bên cạnh đó khả năng áp chế điện tử đa mục tiêu của Krasukha-4 là độc nhất vô nhị trên thế giới. Video Hé lộ đơn vị tác chiến điện tử của Quân đội Việt Nam - Nguồn: QPVN

