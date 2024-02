Hệ thống phòng không “bí ẩn” nào của Nga đã bắn hạ Patriot?

Theo trang web Bulgarian Military ngày 20/2 đưa tin, có thông tin “bất ngờ” từ Bộ Quốc phòng Nga về việc họ tuyên bố đánh chặn một tên lửa phòng không có điều khiển Patriot bằng hệ thống phòng không “không xác định”. Đây là lần đầu tiên một sự kiện như vậy xảy ra ở Nga. Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Chỉ trong một ngày, lực lượng phòng không của chúng tôi đã đánh chặn 7 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất, một tên lửa Patriot của Mỹ và ba tên lửa HIMARS của Mỹ”. Lực lượng phòng không Nga trong thời gian qua thường xuyên đánh chặn tên lửa hành trình Storm Shadow và tên lửa HIMARS, thì việc này đánh dấu sự kiện đánh chặn tên lửa Patriot đầu tiên của Nga được thông báo. Cựu chỉ huy lực lượng Không quân Ấn Độ và cũng là một nhà phân tích quân sự, Tướng Vijainder K. Thakur đã bày tỏ sự ngạc nhiên: “Việc đánh chặn bảy tên lửa Storm Shadow là đáng chú ý, nhưng việc ngăn chặn tên lửa Patriot thực sự đáng kinh ngạc. Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây”. Chuyên gia Thakur kết luận rằng, tên lửa Patriot có khả năng bị đánh chặn ở độ cao trung bình. Ông suy đoán địa điểm phóng tên lửa Patriot sẽ nằm cách xa tầm hoạt động của hệ thống HIMARS để tránh Nga sử dụng UAV tự sát Lancet tiêu diệt và cách xa mặt trận một khoảng cách an toàn. Mặc dù hệ thống phòng không nào của Nga có khả năng đánh chặn tên lửa Patriot vẫn chưa được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, nhưng các chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng, đó có thể là hệ thống S-400; nhưng chưa có minh chứng nào được đưa ra. Không chỉ đánh chặn tên lửa Patriot đang bay, các mạng xã hội gần đây đang xôn xao với những thông tin cho rằng, Quân đội Nga đã tấn công phá hủy một số hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot của Ukraine. Một đoạn video được cho là ghi lại sự việc gần Kherson, đã được chia sẻ. Một câu hỏi đặt ra đó là liệu Quân đội Ukraine có dám đưa hệ thống phòng không Patriot đến gần khu vực mặt trận như vậy không? Câu trả lời là có. Giả thuyết này phù hợp với thông tin cập nhật của Ukraine cho biết, Nga đã mất nhiều máy bay Su-34 và Su-35 trong những ngày qua. Tuy nhiên, tính xác thực của đoạn video cho rằng, tên lửa Nga phá hủy thành công hệ thống tên lửa Patriot vẫn chưa rõ ràng; lý do là chất lượng đoạn video kém đến mức khó có thể phân biệt chính xác thứ gì đã bị bắn trúng. Một phương tiện vận tải được các nguồn tin Nga xác định là “xe chở bệ phóng Patriot” đã gây ra tranh luận. Các chuyên gia Ukraine cho rằng, phương tiện được mô tả không khớp với đặc điểm điển hình về xe phóng Patriot. Họ cho rằng nó trông giống xe tải MULTI LKW 15t do Đức cung cấp cho Ukraine, hơn bất kỳ loại xe bệ Patriot nào được biết đến. Các nguồn tin của Nga khẳng định, chiếc xe đặt trong một tòa nhà là đài điều khiển hệ thống Patriot. Tuy nhiên, chi tiết video quá mơ hồ để xác nhận điều này. Phương tiện đặc trưng có vẻ quá nhỏ để trở thành đài điều khiển hệ thống Patriot và có thể là bất kỳ xe tải hoặc container màu xanh lá cây nào. Ngoài chiếc xe tải trên đường và chiếc xe trong tòa nhà, không có gì khác trong video cho thấy đó là hệ thống phòng không Patriot. Mặc dù có thể nhìn thấy những chiếc ô tô trong video, nhưng việc kết luận chúng thuộc hệ thống Patriot là không có cơ sở. Nhiều khả năng là video mô tả một cuộc tấn công vào thiết bị quân sự của Ukraine, chứ không phải vào hệ thống Patriot. Tuy nhiên vào ngày 22/2, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố khẳng định, họ đã phá hủy thành công bệ phóng của một hệ thống phòng không Patriot của Ukraine. Tuyên bố cung cấp thông tin chi tiết, nêu rõ: “Lực lượng không quân chiến thuật và UAV, cũng như tên lửa và pháo binh đã tấn công phá hủy một bệ phóng và một xe chở đạn tên lửa phòng không Patriot của Ukraine”. Cùng ngày với tuyên bố của Bộ Quốc phòng, các blogger quân sự Nga cho biết thông qua một video trên mạng xã hội rằng, tên lửa của Nga đã tấn công một khu nhà ở Chernobaivka, thuộc tỉnh Kherson. Khu phức hợp này được biết là nơi chứa các thành phần tên lửa Patriot và một trung tâm chỉ huy. Tuy nhiên ngay sau đó, các blogger ủng hộ Ukraine phản đối những thông tin này, chỉ ra rằng đoạn video dường như chỉ cho thấy một chiếc xe tải chở hàng bị ảnh hưởng. Mặc dù xuất hiện trên chiến trường Ukraine chưa lâu, nhưng hệ thống phòng không Patriot được coi là loại vũ khí phòng thủ nguy hiểm, đã bắn rơi 7 máy bay chiến đấu của Nga chỉ trong một tuần. Những hệ thống này được cho là có thể phóng tên lửa PAC-2 với tầm bắn hiệu quả tới 150km. Nhiều video đang lan truyền trên các kênh mạng xã hội khác nhau được cho là quay cảnh tên lửa Patriot bắn trúng máy bay tiêm kích bom Su-34. Theo trang EurAsian Times của Ấn Độ đưa tin, Nga đã mất 5 máy bay Su-34 và 2 chiếc Su-35 trong một tuần. Có một số thông tin suy đoán rằng, có thể Quân đội Ukraine đã mạo hiểm triển khai hệ thống phòng không Patriot của họ, để ngăn chặn những chiếc máy bay Su-34 và Su-35 của Nga ném bom lượn có điều khiển (UPMC) vào các lực lượng chiến đấu của Ukraine ở tiền tuyến. Hệ thống phòng không Patriot của Ukraine mới được triển khai vào mùa hè năm ngoái, đã là vũ khí gây trở ngại đáng kể cho Không quân Nga. Theo nguồn tin từ cộng đồng theo dõi xung đột Nga - Ukraine, các hệ thống Patriot này đã bắn hạ nhiều loại máy bay, để lại tác động đáng chú ý đến các hoạt động của Không quân Nga trên chiến trường Ukraine. Video trên mạng xã hội X về việc tên lửa Nga tấn công khu phức hợp, nghi có chứa hệ thống phòng không Patriot. Nguồn: X.

