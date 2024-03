Hé lộ hình ảnh hệ thống tên lửa phóng loạt mới của Nga

Một số tài khoản Telegram của Nga đã công bố những bức ảnh đầu tiên về hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ nòng kép (MLRS) có tên Vozrozhdenie. Trong những bức ảnh có thể thấy sự xuất hiện của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: X. Sự xuất hiện của hệ thống MLRS Vozrozhdenie diễn ra trong thời điểm quan trọng đối với Quân đội Nga. Điều này cho thấy lời hứa của Điện Kremlin về việc giới thiệu các nguyên mẫu đầu tiên để đánh giá trên chiến trường Ukraine vào giữa năm 2024 đã được thực hiện. Ảnh: X. Trước đó, Sergey Chemezov, Tổng giám đốc Tập đoàn nhà nước Rostec, tuyên bố sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt MLRS Vozrozhdenie vào nửa đầu năm 2024. Theo một số nguồn tin, MLRS Vozrozhdenie có thể phóng các loại đạn tên lửa cỡ nòng 220 mm của các hệ thống khác như BM-27 Uragan, TOS-1 Buratino, TOS-1A Solntsepek và TOS-2 Tosochka. Ảnh: Vpk.name. Đạn 220 mm của BM-27 Uragan được trang bị đầu đạn nổ mạnh (HE). Mỗi tên lửa 220 mm được nạp vào các ống phóng hình trụ của hệ thống để hướng chúng tới mục tiêu. Tên lửa được đẩy bằng động cơ nhiên liệu rắn, những tên lửa này đi theo quỹ đạo đạn đạo, nghĩa là chúng được phóng lên không trung và sau đó rơi xuống mục tiêu dưới lực hấp dẫn. Ảnh: Wikipedia. Hệ thống TOS-1 Buratino của Nga sử dụng một loại tên lửa riêng được gọi là 3M55 220mm. Tên lửa này được thiết kế với đầu đạn nhiệt áp để tác chiến trong môi trường chật hẹp. Loại vũ khí như vậy thường tạo ra làn sóng nổ kéo dài hơn đáng kể so với chất nổ ngưng tụ thông thường. Ảnh: Wikipedia. Nguyên lý hoạt động của những tên lửa này khá độc đáo. Sau khi phát nổ, sóng nổ ban đầu sẽ phân tán đám mây thuốc phóng khí dung vào không khí xung quanh mục tiêu. Đám mây này sau đó được đốt cháy bởi điện tích thứ cấp, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ thiêu rụi một khu vực rộng lớn. Theo sau quả cầu lửa là một làn sóng nổ có thời gian dài hơn đáng kể so với đợt nổ do thuốc nổ thông thường tạo ra. Hệ thống TOS-1A Solntsepek của Nga cũng sử dụng tên lửa nhiệt áp loại 220 mm. Đầu đạn của những tên lửa này chứa đầy chất nổ nhiên liệu-không khí (FAE). Khi tên lửa tới mục tiêu, đầu đạn sẽ phát nổ và phân tán đám mây thuốc phóng vào không khí. Đám mây nhiên liệu này trộn với oxy trong không khí, tạo thành hỗn hợp nổ. Một vụ nổ tiếp theo sẽ đốt cháy hỗn hợp này, dẫn đến một vụ nổ lớn. Hệ thống TOS-2 sử dụng một loại tên lửa nhiệt áp khác có tên gọi là MO.1.02.04. Loại tên lửa này được thiết kế để tạo ra đám mây chất lỏng dễ cháy, khi đốt cháy sẽ gây ra vụ nổ lớn. Bên cạnh việc gây ra thiệt hại đáng kể, vụ nổ còn làm cạn kiệt lượng oxy trong khu vực, tạo ra một phần chân không có thể dẫn đến thiệt hại cho người và cơ sở hạ tầng. Đầu đạn của tên lửa MO.1.02.04 là chất nổ nhiên liệu không khí (FAE). Loại vũ khí này phân tán đám mây khí được kích nổ bằng ngòi để tạo ra vụ nổ. Sóng nổ tiếp theo có thể gây ra sự tàn phá trên quy mô lớn hơn vũ khí nổ truyền thống. Tuy nhiên, hai bức ảnh được lan truyền trên Telegram không minh họa đầy đủ tính toàn vẹn về cấu trúc của khung gầm phương tiện mang MLRS. Một số nguồn tin cho rằng đây là khung gầm KamAZ-6560 nổi tiếng của Nga. KamAZ-6560 là mẫu xe tải hạng nặng được sản xuất bởi KamAZ, hãng sản xuất xe tải nổi tiếng của Nga. Nó có khả năng hoạt động trong các môi trường phức tạp và điều kiện địa hình khó khăn. Thông số kỹ thuật của KamAZ-6560 8×8 rất đáng chú ý. Xe được trang bị động cơ diesel tăng áp KamAZ-740.60-360, công suất lên tới 360 mã lực. Động cơ được chế tạo tỉ mỉ để tiết kiệm nhiên liệu và đáng tin cậy, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Nó có tốc độ tối đa 80 km/h và có phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km. Xe có tổng trọng lượng 21.000 kg và tải trọng 12.000 kg. Điều này làm cho chiếc xe thích hợp để vận chuyển tải nặng trên một khoảng cách đáng kể. Ngoài ra, xe có khả năng kéo 30.000 kg, giúp nó có thể kéo được các phương tiện hạng nặng hoặc các loại thiết bị khác.

