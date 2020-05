“Hàng nóng” Trung Quốc và Iran sẽ giúp phòng không Syria bớt ê chề trước máy bay Israel?

Năm 2011, xung đột nổ ra ở Syria; lúc đầu, đây chỉ là một cuộc nội chiến, nhưng sau đó nó trở thành một cuộc chiến ủy nhiệm dưới sự can thiệp của nhiều quốc gia, trong đó Iran là đồng minh quan trọng nhất, giúp đỡ Tổng thống Bashar Assad chiến đấu chống lại lực lượng nổi dậy. Để ngăn chặn các lực lượng vũ trang của Iran và du kích Hezbollah sử dụng lãnh thổ Syria làm bàn đạp tiến công lãnh thổ Israel. Các máy bay chiến đấu của Israel thường xuyên tấn công các mục tiêu của Iran và Hezbollah ở Syria để cảnh báo rằng, các căn cứ quân sự của Iran và Hezbollah có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của Israel và Israel sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn. Vào ngày 21/4 vừa qua, các máy bay chiến đấu của Israel đã phát động một cuộc không kích quy mô lớn khác vào căn cứ không quân T-34 ở tỉnh Homs ở miền nam Syria. Vì căn cứ này đã bị không quân Israel tấn công nhiều lần, không quân Israel đặc biệt chọn thời điểm sáng sớm và họ sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình F-35 để đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ. Có nguồn tin tình báo cho biết, hiện nay lực lượng phòng không Syria và Iran đã bí mật triển khai các tên lửa đất đối không Bavaria, còn được gọi là phiên bản phòng không S-300 của Iran; giới quân sự Iran cho biết, vũ khí này hoàn toàn có khả năng tiêu diệt máy bay tàng hình F-35 và các mục tiêu khác. Trong cuộc không kích vào tối ngày 21, bất chấp các cuộc không kích dữ dội của Không quân Israel, lực lượng phòng không Syria và Iran đã đánh trả quyết liệt để bảo vệ căn cứ và đã bắn hạ nhiều tên lửa do máy bay của Israel phóng ra, tuy nhiên không bắn rơi được máy bay nào. Hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373 (Bavar tiếng Iran có nghĩa là "Đức tin"), là một hệ thống tên lửa có khả năng phóng nhiều loại tên lửa khác nhau. Iran tuyên bố rằng, Bavar-373 có tầm bắn cao gấp 1,5 lần so với hệ thống S-300 của Nga và nó cũng có tỷ lệ trúng mục tiêu cao hơn S-300. Cũng theo thông tin từ phía Iran, Bavar-373 có thể phát hiện 100 mục tiêu bay trên không như máy bay tàng hình, máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo tốc độ cao, điều đó cũng có nghĩa là F-35 của Không quân Israel sẽ đối mặt với nguy cơ bị bắn hạ trong tương lai? Không chỉ có vũ khí của Iran, hiện nay lực lượng phòng không Syria còn được trang bị một số radar do Trung Quốc sản xuất, bao gồm radar cảnh báo tầm xa JY-27 và JYL-1, radar cảnh báo tầm thấp LLQ120, những loại radar này được các nhà sản xuất Trung Quốc giới thiệu là “rất hiện đại”, có thể dễ dàng tích hợp vào các hệ thống phòng không hiện có và cả trong tương lai. Radar JY-27 là một radar ba tọa độ, chủ yếu để phát hiện các mục tiêu tầm trung và tầm cao, theo thông tin, radar này có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 500 km; ở khoảng cách 200 km có thể theo dõi đồng thời 72 mục tiêu và có thể phát hiện và theo dõi mục tiêu tàng hình như F-35, cảnh báo tên lửa đạn đạo, nhận dạng mục tiêu, phân tích thông tin tình báo và hợp nhất thông tin mạng... Radar JYL-1 là radar hoạt động ở băng tần S, rất tốt trong việc tìm kiếm mục tiêu ở khoảng cách xa. Loại radar này là radar bốn trong một, tích hợp cảnh báo sớm phòng không, phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo, trinh sát vị trí tên lửa phóng lên và kiểm soát không lưu; hệ thống có khả năng chống nhiễu điện từ tương đối tốt. Radar LLQ-120 là loại radar phát hiện mục tiêu ở độ cao thấp, theo giới thiệu của nhà sản xuất Trung Quốc, radar LLQ-120 có đặc điểm "3 cao và 1 mạnh" đó là tính cơ động cao, độ tin cậy cao, hiệu suất cao và khả năng chiến đấu độc lập mạnh mẽ. Về lý thuyết, khi được trang bị các hệ thống phòng không như S-300, Pantsir-S1, Bavar-373 và các hệ thống radar hiện đại do Trung Quốc cung cấp, phòng không Syria phải là lực lượng mạnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối không phận. Tuy nhiên lực lượng không quân Israel vẫn tự do ra vào không phận Syria và phá hủy các mục tiêu mà Israel cho là đe dọa đến an ninh của họ. Do vậy giới quân sự nghi ngờ tính năng của các hệ thống vũ khí, khí tài phòng không của Syria, khi họ không thể bắn hạ bất cứ máy bay nào của Israel trong thời gian gần đây. Video Cận cảnh hệ thống phòng không Syria bắn hạ tên lửa của Israel - Nguồn: Vietnam+

