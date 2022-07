Hai thành phố chiến lược Kiev phải giữ được bằng mọi giá

Quân đội Nga đang giành chắc thế chủ động trên chiến trường, và nếu giành được thêm hai thành phố chiến lược Slavyansk và Kramatorsk tại Donbass, Ukraine sẽ lâm vào nguy khốn. Trong giai đoạn đầu cuộc xung đột, Quân đội Nga đã thực hiện không tốt kế hoạch đề ra. Do đánh giá quá thấp ý chí kháng cự và hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine, nên một số lượng lớn các đơn vị tăng thiết giáp đã bị tổn thất rất nặng nề, khi thọc sâu vào sâu trong lãnh thổ Ukraine. Nhiều đội diệt tăng cơ động của Quân đội Ukraine, chỉ sử dụng vũ khí đơn giản là tên lửa chống tăng Javelin, đã thổi bay một số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép của Nga; gây ra những “cung đường chết chóc”. Nhưng sau khi cuộc chiến bước sang giai đoạn thứ hai, Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật, khi tăng cường hỏa lực và hạn chế đưa bộ binh xung phong, khi sức kháng cự của lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn còn có thể gây nguy hiểm; do vậy đã giành được chiến quả tốt nhất với thiệt hại thấp nhất về nhân sự. Cách tiếp cận này của Quân đội Nga đã được chứng minh là rất hiệu quả, và từ Mariupol đến Sieverodonetsk rồi Lisichansk, Quân đội Ukraine ngày càng có ít thời gian để bám trụ thành phố. Theo thông tin mới nhất từ các phương tiện truyền thông Nga, Quân đội Nga sau khi chiếm được Sieverodonetsk, thành phố chiến lược ở tỉnh Luhansk; lập tức bao vây và chiếm được thành phố Lisichansk nằm bên cạnh, chỉ trong vòng bảy ngày. Sieverodonetsk và Lisichansk là những thành phố lớn cuối cùng trong khu vực Luhansk do Quân đội Ukraine kiểm soát, và toàn bộ khu vực Luhansk đã thuộc quyền kiểm soát của Quân đội Nga và lực lượng dân quân thân Nga. Điều này cũng đã được Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận. Như vậy những ngày tiếp theo, cuộc chiến của hai bên sẽ là khu vực Seversk, nhưng đây chỉ là một thành phố nhỏ với tổng dân số hơn 10.000 người; theo dự đoán, Quân đội Ukraine ở đây sẽ sụp đổ nhanh hơn. Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo kết quả trận chiến với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Putin trả lời rằng, quân của các đơn vị trung tâm và miền nam của Quân đội Nga, cũng như các binh lính khác đang chiến đấu ở Luhansk, nên “nghỉ ngơi”. Tuy nhiên các đơn vị phía đông và phía tây của Quân đội Nga vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch tác chiến. Trước đây, nhiều người cho rằng, Nga chỉ có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của mình thông qua “chiến thuật chớp nhoáng (blitzkrieg)”, một khi xung đột kéo dài thành cuộc chiến trường kỳ và chiến tranh tiêu hao thì họ sẽ bất lực. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng, Quân đội Nga vẫn rất mạnh về khả năng hỗ trợ và khả năng huy động. Ví dụ, quân Nga đã rút khỏi tiền tuyến đã được về hậu phương nghỉ ngơi; nhưng Ukraine thì phải huy động các đơn vị dự bị động viên ra mặt trận. Vậy kế hoạch tấn công tiếp theo của Quân đội Nga sẽ như thế nào? Trước hết, các chuyên gia chỉ rõ rằng, đối với Quân đội Ukraine, thứ đang thiếu nhất đối với họ lúc này không phải là vũ khí mà là con người. Các nước phương Tây đã viện trợ Ukraine một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị kể từ khi xung đột bùng nổ, nhưng số lượng lớn binh lính tinh nhuệ, mà Ukraine rèn luyện trong 8 năm qua, hiện đang hứng chịu thương vong nặng nề tại Donbass. Đồng thời, Kiev đang đẩy mạnh việc trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới trên chiến trường với vũ khí và tiêu chuẩn huấn luyện của NATO. Do đó, nếu Quân đội Nga muốn đạt được các mục tiêu chiến dịch, họ phải “tăng tốc” trước khi những binh lính chiến đấu mới này của Ukraine bổ sung cho chiến trường. Hiện tại, các đơn vị tinh nhuệ còn lại của Quân đội Ukraine tại Donbass cơ bản tập trung ở hai hướng, hướng thứ nhất là Slavyansk, hướng thứ hai là Marinka; nếu Slavyansk nằm kề Kramatorsk, thủ đô hành chính thực tế của vùng Donetsk hiện tại, trong khi Marinka giáp với thành phố Donetsk. Mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các binh sĩ tham gia cuộc tấn công vào khu vực Luhansk nghỉ ngơi, nhưng phần còn lại được cho là sẽ không quá lâu. Một số ít quân Nga đã tiến hành các chiến dịch truy kích Quân đội Ukraine, và mũi thọc sâu xa nhất, thậm chí đã tiến đến vị trí cách Slavyansk khoảng 7 đến 10 km về phía bắc. Chiến thắng của Quân đội Nga trên hướng Sieverodonetsk đảm bảo rằng họ có thế chủ động trên chiến trường chắc chắn trong ít nhất vài tháng tới. Tuy nhiên, do tiềm lực của Ukraine đang dần tiêu hao, và các khu vực bị mất đều là các khu công nghiệp nặng và đất đen màu mỡ, nên tài nguyên chiến tranh dành cho họ ngày càng ít đi. Tiếp theo Quân đội Ukraine sẽ mất các thành phố ngày một nhanh hơn. Chỉ cần Quân đội Nga chiếm được hai thành phố chiến lược là Slavyansk và Kramatorsk, về cơ bản có nghĩa là cuộc chiến ở vùng Donbas đã kết thúc hoàn toàn. Tiếp theo, họ có khả năng sẽ tấn công thêm Odessa và Kharkov và những nơi khác.

