Hải quân Việt Nam tự chế tạo tàu ngầm mini, lấp điểm yếu của Kilo?

Gần đây, những hình ảnh đầu tiên về loại tàu ngầm mini do Việt Nam tự chế tạo đang tham gia vào quá trình thử nghiệm đã được đăng tải lên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng. Nguồn ảnh: QPVN. Những hình ảnh ghi lại cho thấy quá trình chế tạo tàu ngầm đang được hoàn thiện và tàu cũng hiện đang được thử nghiệm. Đây là một bước tiến khá lớn với ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Nguồn ảnh: QPVN. Hiện tại, trong lực lượng Hải quân Việt Nam đang có biên chế 6 tàu ngầm Kilo. Đây đều là các tàu ngầm điện - diesel cỡ lớn, được coi là chủ lực của lực lượng tàu ngầm Việt Nam. Nguồn ảnh: Sina. Kilo có rất nhiều điểm mạnh và được coi là loại tàu ngầm hiện đại bậc nhất thế giới, tuy nhiên loại tàu ngầm này cũng không phải là không có nhược điểm. Nguồn ảnh: TTXVN. Một trong những nhược điểm lớn nhất của tàu ngầm lớp Kilo đó là vì nó có kích thước tiêu chuẩn, mớm nước sâu nên không thể hoạt động ở gần bờ. Nguồn ảnh: Baodatviet. Việc không thể hoạt động quá gần bờ khiến cho tàu ngầm Kilo bị hạn chế về khu vực giao tranh, khó có thể tiếp cận được những đảo nhỏ ở khoảng cách gần. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhược điểm này có thể được khắc phục hoàn toàn bởi các loại tàu ngầm mini - vốn có kích thước rất nhỏ và có thể dễ dàng "luồn lách" ven bờ - thậm chí di chuyển trên sông. Nguồn ảnh: TTXVN. Ngoài ra, do Kilo là loại tàu ngầm được ta nhập khẩu và được Nga bán rộng rãi trên khắp thế giới, loại tàu ngầm này sẽ rất dễ bị nước ngoài bắt bài khi xảy ra xung đột. Ngược lại, nếu chúng ta tự đóng được tàu ngầm mini và không xuất khẩu thì đối phương sẽ gần như "mù tịt" về loại thiết bị mới do ta tự sản xuất. Nguồn ảnh: TTXVN. Trong quá khứ, Hải quân Việt Nam cũng từng có kinh nghiệm tiếp xúc, làm chủ một vài loại tàu ngầm mini từ nước ngoài. Kèm theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng một ngày nào đó, Hải quân Việt Nam có thể tự đóng được tàu ngầm cho chính mình, thậm chí là xuất khẩu. Nguồn ảnh: TL. Mời độc giả xem Video: Tên lửa phóng từ tàu ngầm.

