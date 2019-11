Hải quân Việt Nam cùng "taxi trên biển" khẳng định chủ quyền ở Trường Sa

Loại xuồng cao tốc do Việt Nam tự thiết kế và đóng mới được đặt cái tên cực kỳ ý nghĩa, đó là CQ - Chủ Quyền. Nguồn ảnh: BHQ. Cái tên này được ra đời do xuồng CQ vốn dĩ được thiết kế để hoạt động tốt ở khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa - nơi đánh dấu chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông. Nguồn ảnh: BHQ. Năm 2006, chiếc Chủ Quyền đầu tiên đã được Viện Kỹ thuật Hải quân hoàn thiện. Để đáp ứng được yêu cầu hoạt động ngoài hải đảo, xuồng CQ cần có cấu tạo khá đặc biệt. Nguồn ảnh: Vietnamnet. Đầu tiên, phần thân của tàu phải được chế tạo bằng vật liệu composite. Loại vật liệu này cho phép tàu có độ nổi cao nhưng vẫn phải chịu được va đập vì quanh các đảo ở Trường Sa có đá ngầm rất lởm chởm. Nguồn ảnh: BHQ. Để hoạt động trong môi trường nhiều đá ngầm, xuồng CQ không được phép có mớm nước quá sâu. Tuy nhiên, dù mớm nước rất nông tàu vẫn phải có khả năng chịu sóng cao hơn 2 cấp so với các loại xuồng thông thường. Nguồn ảnh: BHQ. Để phục vụ được yêu cầu đó, xuồng Chủ Quyền có thiết kế đáy rất đặc biệt, cho phép nó có khả năng trượt trên đá ngầm, san hô, đá cuội mà không bị móp, méo hay thủng. Nguồn ảnh: Vietnamnet. Bên cạnh ưu điểm về thiết kế cơ học, xuồng CQ còn có trang bị thông tin liên lạc hiện đại, đáp ứng được nhu cầu liên lạc, hiệp đồng tác chiến trên biển. Nguồn ảnh: Baodatviet. Từ khi được đưa vào biên chế, xuồng Chủ Quyền đã ngăn chặn hàng trăm lượt tàu nước ngoài xâm nhập trái phép vào khu vực đảo Trường Sa, vận chuyển người và hàng hoá ra vào đảo, tổ chức cứu hộ cho ngư dân gặp nạn trong khu vực. Nguồn ảnh: Baodatviet. Ngay từ năm 2007 - nghĩa là chỉ một năm sau khi ra đời, xuồng CQ đã được bàn giao cho nhiều khu vực đảo trên biển Đông khác như Cồn Cỏ, Bạch Long Vỹ,... cũng như các tỉnh, thành ven biển khác. Nguồn ảnh: Baodatviet. Hiện tại, các xuồng CQ vẫn đang được đóng mới với số lượng rất lớn để giảm giá thành, tạo điều kiện trang bị cho các đơn vị hải quân, các tỉnh ven biển của Việt Nam. Nguồn ảnh: QPVN. Trong tương lai, xuồng CQ sẽ còn được cải tiến, nâng cao khả năng hoạt động cũng như độ bền. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem Video: Những chiến sĩ đặc biệt đóng quân trên đảo Trường Sa. Nguồn: VTV.

