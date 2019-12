Hà cớ gì Trung Quốc lại tố Mỹ sử dụng vũ khí hóa học ở Syria?

Mạng QQ Trung Quốc ngày 4/12 cho biết, theo báo cáo của Xinhua, phiên họp thứ 24 Hội nghị các quốc gia thành viên của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) về việc đảm bảo thực thi Công ước cấm vũ khí hóa học đã bế mạc hôm 30/11 ở The Hague. Là Công ước quốc tế đầu tiên cấm và tiêu diệt toàn diện vũ khí hủy diệt, có 193 quốc gia tham gia Công ước này, Công ước yêu cầu các bên tham gia loại bỏ hoàn toàn vũ khí hóa học đồng thời thiết lập một cơ chế rà soát nghiêm ngặt để giám sát vấn đề này.... Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên, hiện nay có một quốc gia đã bỏ qua sự phản đối của 193 quốc gia toàn cầu và từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình theo Công ước, quốc gia này là Mỹ, hành động của Mỹ đã làm các quốc gia khác bất mãn. Nguồn ảnh: BI. Mỹ đã tham gia Công ước trên được 22 năm, nhưng cho đến nay, nước này vẫn trì hoãn lịch trình phá hủy vũ khí hóa học của mình, thậm chí gần đây Mỹ tuyên bố sẽ không hủy diệt kho vũ khí hóa học cho đến năm 2023. Nhiều bằng chứng cho thấy, Mỹ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu vũ khí hóa học mới, bao gồm cả bom phốt pho trắng được sử dụng trên chiến trường Syria. Điều này cho thấy, không phải là do “kinh phí không đủ” để hủy bỏ vũ khí hóa học như Mỹ từng thông báo mà là Mỹ đang cố tình vi phạm Công ước quốc tế và bỏ qua sự lên án của các nước tham gia công ước. Nguồn ảnh: BI. Hiện nay, chưa có bằng chứng nào chứng minh Chinh phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học ngay trên đất nước mình, tất cả các thông tin đều được Mỹ công bố, và coi đây là lý do để phát động các cuộc không kích vào Syria. Nguồn ảnh: BI. Trong hơn 8 năm của cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn tại Syria, các cáo buộc vũ khí hóa học nhằm vào chính phủ Syria là “chuyện cơm bữa”, nhưng chỉ tới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2017 chúng mới trở thành lý do cho các cuộc tập kích của Mỹ và đồng minh. Mặc dù Syria được cho là đã phá hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học vào năm 2014 dưới sự giám sát của Mỹ và OPCW, cho tới nay các cáo buộc vũ khí hóa học vẫn là lý do mà Mỹ sử dụng để bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích đường không vào Syria. Nguồn ảnh: BI. Một thưc tế là Mỹ chính là quốc gia sử dụng vũ khí hóa học để tấn công Syria, trước đây, bom phốt pho trắng được quân đội các nước sử dụng trong cả hai Thế chiến. Quân đội Mỹ cũng đã triển khai bom phốt pho trắng trong chiến tranh Triều Tiên, cũng như chiến dịch can thiệp quân sự tại Iraq và Syria. Năm 2018, Mỹ nhiều lần bị cáo buộc tiếp tục sử dụng bom phốt pho trắng tại Syria, tháng 11/2018, liên quân Mỹ đã tấn công thị trấn Hajin ở tỉnh Deir ez-Zor bằng bom phốt pho trắng. Nguồn ảnh: TL. Trước đó, liên quân Mỹ cũng nhiều lần bị cáo buộc sử dụng bom phốt pho trắng tấn công ở tỉnh Deir ez-Zor trong quá trình hỗ trợ cho quân nổi dậy Lực lượng Syria Tự do (SDF) tiêu diệt các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS còn cố thủ trong khu vực. Nguồn ảnh: TL. Tháng 9/2019, Moscow cũng đã lên tiếng cáo buộc liên quân Mỹ sử dụng các loại bom cấm ở thị trấn Hajin. Theo Nga, vụ tấn công của liên quân Mỹ đã tạo ra hàng loạt vụ cháy lớn trong khu vực. Nguồn ảnh: TL. Mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo việc nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) cùng tổ chức White Helmet (Mũ bảo hiểm trắng) đang lên kế hoạch thực hiện một vụ ngụy tạo vũ khí hóa học ở tây bắc Syria. Nguồn ảnh: Wiki. Đứng sau tài trợ cho tổ chức White Helmet là “hình bóng” của Mỹ, tổ chức này đã tuyển chọn một số “diễn viên” tham gia vào các cảnh quay ngụy tạo không kích và phát tán vũ khí hóa học. Nguồn ảnh: Wiki. Video Quân đội Mỹ không kích bằng bom phốt pho trắng - Nguồn: TV BOX@Youtube

