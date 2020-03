Giữa nước sôi lửa bỏng Trung Đông, Israel cho cất cánh tiêm kích F-35I Adir

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được truyền thông Israel khẳng định đã thành công tốt đẹp vừa diễn ra ở sân bay quân sự nằm tại Đông Bắc nước này. Nguồn ảnh: Scrable. Ngoài ra, truyền thông nước này còn khẳng định tiêm kích F-35I Adir do Israel tự nâng cấp về mặt phần mềm sẽ sớm trở thành nhân tố "khác biệt" trong các cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay. Nguồn ảnh: Scrable. Khác với các phiên bản F-35 khác do Mỹ sản xuất, phiên bản tiêm kích F-35I Adir hay còn có tên gọi là F-35I là phiên bản được Israel sử dụng phần mềm điều khiển riêng biệt. Nguồn ảnh: Scrable. Đây có thể coi là một nỗ lực đáng ngạc nhiên của Israel trong việc tăng cường khả năng tác chiến của loại chiến đấu cơ này. Trên nguyên bản, phần mềm điều khiển của tiêm kích F-35 có 8 triệu dòng mã khác nhau. Nguồn ảnh: Scrable. Việc tự sử dụng phần mềm độc quyền cũng sẽ giúp F-35I của Israel thoát được khỏi hàng trăm lỗi phần mềm hiện đang hiện hữu trên những chiếc F-35 phiên bản do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: Scrable. Phần mềm do Israel tự thiết kế sẽ cho phép F-35I có khả năng đồng bộ hóa với hệ thống lưới thông tin liên lạc, tình báo có sẵn mà quốc gia này đang sử dụng. Nguồn ảnh: Scrable. Hệ thống phần mềm này cũng cho phép những tiêm kích F-35I liên lạc trực tiếp theo thời gian thực với các loại hỏa lực mạnh khác của quân đội và không quân Israel, tránh đánh một mục tiêu hai lần gây lãng phí nhân lực, vật lực và thời gian. Nguồn ảnh: Scrable. Đây không phải là lần đầu tiên Israel sử dụng phần mềm tự phát triển trên những loại vũ khí hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài. Bản thân phần mềm của Israel dù tỏ ra khá triển vọng nhưng nó lại quá đặc thù, khó có thể phù hợp với quân đội nước khác nên gần như không có khả năng xuất khẩu. Nguồn ảnh: Scrable. Nữ quân nhân Israel huấn luyện trên sa mạc.

