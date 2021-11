Giật mình với chi phí mỗi giờ bay của máy bay chiến đấu Mỹ

Chi phí vận hành mỗi giờ của máy bay chiến đấu là chi phí cần thiết để duy trì và vận hành máy bay. Điều này thường được tính bằng tổng chi phí chia cho giờ bay. Dưới đây là các yếu tố thường được dùng để xem xét, tính toán chi phí vận hành máy bay. Đầu tiên là nhiên liệu hàng không. Hiệu suất sử dụng nhiên liệu của động cơ là một yếu tố quan trọng. Động cơ của máy bay chiến đấu nói chung được thiết kế để hoạt động bay hiệu quả và có thể tạo ra lực đẩy tối đa. Ngoài ra, máy bay động cơ đôi cũng đắt hơn trong lúc vận hành khi so với máy bay có động cơ đơn. Tiếp theo là nguồn cung cấp tiêu hao, bao gồm vũ khí, đạn dược và các nguồn cung cấp khác. Thứ ba là việc vận hành và bảo trì. Một số máy bay rất “thân thiện” với việc bảo trì, ví dụ như chiến đấu cơ MiG-21. Mặt khác, một số có yêu cầu bảo trì rất cao như F-35 của Mỹ. Tiếp theo là nhân lực. Việc cải tiến hay nâng cấp các hệ thống điện tử và điện tử hàng không tiên tiến hơn đòi hỏi nhiều nhân lực hơn. Do đó nó ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả và tăng chi phí. Cuối cùng là phí vốn khấu hao. Theo thời gian, khung máy bay và các hệ thống khác mất giá. Điều này cũng làm tăng chi phí bảo trì để giữ cho những chiếc máy bay có thể hoạt động. Khấu hao của các chuyến bay tuần tra mang tải trọng vũ khí ít khác với giá khấu hao của máy bay mang đầy tải trong chiến đấu. Hiện nay, chi phí vận hành mỗi giờ của các máy bay tiền tuyến đều là những thông tin mật. Những số liệu sau đây dựa trên nhiều nguồn khác nhau, được tổng hợp từ những tin tức, bài báo của các chuyên gia và các trang web chính thức của nhà sản xuất. Đầu tiên là các máy bay chiến đấu của không quân Ấn Độ. Thứ nhất là Sukhoi Su-30 MKI, là loại máy bay chiến đấu đa năng hai động cơ có xuất xứ từ Nga. Chi phí vận hành rơi vào khoảng 10.000 USD. Tiếp theo là tiêm kích Mirage 2000, đây là loại máy bay chiến đấu một động cơ và là máy bay chiến đấu đa năng có xuất xứ từ Pháp. Chi phí vận hành khoảng 2.700 USD cho mỗi giờ bay. Một số nguồn tin khác báo giá lên đến là 3.700 USD. Thứ ba là MiG-29, loại máy bay hạng trung hai động cơ và có xuất xứ từ Nga. Chi phí vận hành khoảng 6.500 USD cho mỗi giờ bay. Một máy bay chiến đấu đa nhiệm hai động cơ có xuất xứ từ Pháp nữa là Rafale, có chi phí vận hành khoảng 16.000 USD mỗi giờ. Loại máy bay có xuất xứ bản địa Tejas của Ấn Độ, là một máy bay chiến đấu đa năng một động cơ. Chi phí vận hành khoảng 4.000 USD. Và cuối cùng là MiG-21 có xuất xứ từ Nga, chi phí vận hành chỉ khoảng 3.000 USD. Ngoài ra, chi phí hoạt động của đội máy bay vận tải Ấn Độ cũng khiến chúng ta phải kinh ngạc. C-17 Globemaster với khoảng 24.000 USD và C-130J Super Hercules khoảng 10.000 USD mỗi giờ. Đến lượt các máy bay của không quân Nga. Theo các nguồn tin mở, một giờ bay của Su-30, Su 35 được tuyên bố là khoảng 30.000-35.000 USD, con số này có thể được đánh giá là thấp. Khi hoạt động tại chiến trường Syria, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Liên bang Nga quy định chi phí giờ bay của các máy bay chiến đấu như Su-25, S-24, Su-34, Su-30, Su-35 dao động trong khoảng 60.000-95.000 USD trong chiến đấu. Tất nhiên, các chi tiết cụ thể của việc vận hành trong hoạt động chiến đấu của máy bay khi bay mang đầy vũ khí và bay chiến thuật sẽ khác với bay tuần tra. Ngoài ra, việc cung cấp cho các phi đội Nga ở Syria tiêu tốn rất nhiều tiền. Do đó, 35.000 USD có thể được coi là một chỉ số trung bình phù hợp. Cuối cùng là không quân Mỹ. F-35 và F-22 có chi phí hoạt động từ 32.000- 35.000 USD cho một giờ bay. Còn F/A 18 Super Hornet và F-16E Block 60 là 11.000 USD trên một giờ bay. F-15C là 23.000 USD. Các số liệu trên cho chúng ta thấy cái giá phải trả để bảo vệ không phận quốc gia. Ngoài ra, những chiếc máy bay này không chỉ bay khi chiến đấu, mà còn bay suốt ngày, đêm cho các nhiệm vụ khác nhau. Những nhiệm vụ này bao gồm tuần tra trên không chiến đấu, chiếm ưu thế trên không, giám sát và huấn luyện, v.v. Chi tiêu cho quốc phòng là một vấn đề vô cùng cần thiết. Điều này chủ yếu là do số lượng lớn cần thiết để duy trì các lực lượng quân sự và giữ cho họ hoạt động sẵn sàng bất cứ lúc nào. Vì vậy, đây là chi phí bắt buộc mà mọi người phải trả cho an ninh quốc gia của mình. Nói thêm, chi phí mỗi giờ bay của T-160M hiện nay là bí mật quốc phòng. Nếu bay đầy tải và làm một vòng tại Thái Bình Dương thì chi phí bay của nó chắc chắn cao khủng khiếp và máy bay ném bom chiến lược tầm xa chỉ dành cho các quốc gia nhà giàu có. Nguồn ảnh: Ydex. Cận cảnh máy bay ném bom chiến lược "hao tiền tốn của" bậc nhất trong biên chế Không quân Vũ trụ Nga. Nguồn: Iz.



