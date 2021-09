Giành quyền kiểm soát Afghanistan xong, Taliban tấn công ISIS-K

Sau khi chiếm được Kabul vào ngày 15/8 và mở chiến dịch đánh chiếm thành công Thung lũng Panjshir phía bắc vào đầu tháng 9, Taliban đã tuyên bố chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ ở Afghanistan. Taliban cam kết rằng, chiến tranh đã kết thúc; điều này sẽ giúp củng cố sự cầm quyền của Taliban và các nhà lãnh đạo Taliban cho rằng, Afghanistan hiện đã hòa bình, để thúc đẩy viện trợ và đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, trong khi Taliban đang củng cố chiến thắng và bắt đầu thực hiện quyền thống trị của mình trên khắp đất nước Afghanistan, thì một lực lượng nổi dậy khác đang âm thầm tập hợp sức mạnh; đó là lực lượng khủng bố ISIS-K. Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bắt đầu nổi lên ở Iraq và Syria vào năm 2014, khi các quốc gia này đang lâm vào nội chiến; lực lượng IS đã chiếm được nhiều vùng rộng lớn của Iraq và Syria, trước khi một liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, giúp lực lượng an ninh Iraq đẩy lùi nó. Tuy nhiên, trước khi bị đánh bại tại Iraq và Syria, nhóm IS trung tâm đã thành lập hoặc hợp tác một số chi nhánh liên kết, nổi bật nhất là ở Tây Phi, Yemen và Afghanistan. Nhóm IS tại Afghanistan đã tự mô tả mình là "tỉnh Khorasan", hay ISIS-K, theo tên một khu vực lịch sử, bao gồm Afghanistan và miền đông Iran. Nhóm này rất nhỏ, với số lượng chỉ vài nghìn tín đồ, nhưng đã thu hút sự chú ý vì các cuộc tấn công khủng bố, bao gồm một vụ đánh bom liều chết vào sân bay quốc tế Hamid Karzai vào tháng 8 vừa qua, khiến gần hai trăm người Afghanistan, cũng như hàng chục binh lính Mỹ thiệt mạng. Kể từ đó, ISIS-K đã nhắm mục tiêu vào chính “ông chủ” Taliban, tấn công binh lính của Taliban ở các thành phố lớn bao gồm Kabul, Jalalabad và Mazar-i-Sharif. Theo kênh ISIS-K Telegram, các cuộc tấn công của ISIS-K được tiến hành bằng thiết bị nổ tự chế (IED) bên đường; tổng cộng đã thực hiện tổng cộng 20 cuộc tiến công chống lại Taliban từ ngày 18-22/9. Các hoạt động bao gồm, 15 cuộc tấn công bằng thiết bị nổ, bốn vụ ám sát và một cuộc phục kích. Chỉ tính riêng trong tháng 8 vừa qua, có ít nhất 85 chiến binh của Taliban, đã bị giết hoặc bị thương do các hoạt động của ISIS-K. Hơn nữa, ba xe ô tô của Taliban đã bị phá hủy và chín chiếc khác bị hư hỏng. Các hoạt động của ISIS-K chống Taliban được tiến hành hàng ngày, đặc biệt là ở tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này. Vào ngày 23/9, ISIS-K tuyên bố rằng, sáu chiến binh của Taliban đã thiệt mạng và ba người khác bị thương trong ba cuộc tấn công riêng biệt ở tỉnh Nangarhar. Hai trong số các cuộc tấn công diễn ra ở thủ phủ của tỉnh là Jalalabad. Thành phố dường như bị đe dọa bởi sự khủng bố của ISIS-K. Mặc dù Taliban đã và đang rất nỗ lực để chống lại lực lượng nổi dậy của ISIS-K ở tỉnh Nangarhar. Tuy nhiên, các chiến dịch của Taliban chưa thực sự mang lại kết quả. Mới đây, người ta đã tìm thấy xác chết của 3 thương gia địa phương, những người có vẻ như đã bị hành quyết ở ngoại ô thành phố Jalalabad. Các quan chức trong lực lượng an ninh của Taliban tuyên bố rằng, những người này là thành viên của ISIS-K, đã bị giết trong một chiến dịch. Vào ngày 24/9, thêm nhiều xác chết được tìm thấy gần thành phố Jalalabad. Thi thể của ba người đàn ông dường như đã bị hành quyết; Taliban hiện chưa bình luận về vụ việc. Cũng chưa có con số thương vong về dân thường Afghanistan, Taliban thừa nhận rằng các cuộc khủng bố do ISIS-K đã diễn ra. Các hoạt động nổi dậy của nhóm khủng bố ISIS-K ở Nangarhar dường như đang gia tăng. Nhóm khủng bố ISIS-K có thể sẽ sớm “giải phóng” một số khu vực của tỉnh này. Đây sẽ là một thách thức nghiêm trọng đối với Taliban, lực lượng đang phải vật lộn để được quốc tế công nhận. Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên cấp cao nhất của Taliban, nói rằng, Taliban đang “săn lùng những kẻ đang gieo rắc hỗn loạn” và có nguồn tin cho rằng, họ đã bắt giữ tám mươi thành viên ISIS-K ở tỉnh Nangarhar và hành quyết một số tù nhân ISIS-K trong nhà tù của Taliban. Lực lượng ISIS-K và Taliban trước kia được cho là đã thỏa hiệp với nhau để tạo ra một Nhà nước Hồi giáo và cố gắng mở rộng biên giới của mình. Nhưng giờ đây, khi giành được quyền lãnh đạo đất nước, giữa ISIS-K và Taliban đã nảy sinh mâu thuẫn. Trong thời gian Mỹ có mặt ở Afghanistan, cả Taliban và ISIS-K đều là mục tiêu của các cuộc tấn công quân sự của Mỹ; trong đó có cả quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc thả một quả bom “Mẹ của các loại bom (Massive Order Air Blast -MOAB)” xuống một thành trì của ISIS-K vào năm 2017. Nguồn ảnh: Pinterest. Taliban đã chiến thắng quân đội Afghanistan rất chóng vánh ngay sau khi Mỹ rút lui, không tốn quá nhiều công sức. Nguồn: HT.



