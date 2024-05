Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine thoát chết trong gang tấc

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra ác liệt trên chiến trường Ukraine dài hàng nghìn km; nhưng trên mặt trận ẩn giấu không có khói thuốc súng, đó là cuộc chiến bí mật giữa hai nước cũng gay cấn. Theo tờ "The Times" của Anh mới đưa tin, hai đại tá trong đội cận vệ của Tổng thống Ukraine Zelensky, đã lên kế hoạch ám sát người đứng đầu Cơ quan tình báo Quân đội Ukraine Budanov; nhưng họ đã bị bắt sau khi vụ việc bị cơ quan tình báo nước này phát hiện. Theo thông tin của The Time, hai người này không có ý định thực hiện ám sát cá nhân, mà lên kế hoạch tiết lộ tung tích đoàn xe của Budanov cho phía Nga, để Quân đội Nga phóng tên lửa đạn đạo hoặc máy bay không người lái theo kiểu "tấn công chặt đầu". Tại nơi ở của một trong hai đại tá vừa bị bắt, cảnh sát Ukraine đã tìm thấy tên lửa, mìn chống bộ binh và thậm chí một số máy bay không người lái tự sát. Những vũ khí này đủ để thực hiện một số vụ ám sát lớn. Vào đầu tháng 5 vừa qua, Cục An ninh Ukraine công khai thông báo bắt giữ hai đại tá Cục Vệ binh Quốc gia. Hai người này bị nghi ngờ theo dõi Tổng thống Zelensky và các quan chức quân sự và chính trị cấp cao khác của Ukraine, bao gồm Giám đốc Cơ quan An ninh Maliuk và Giám đốc Cơ quan Tình báo Budanov. Họ cũng bị cáo buộc lên kế hoạch ám sát Tổng thống Zelensky. Hiện chưa rõ hai đại tá mà The Times nhắc tới có phải là hai người đã bị Cục An ninh Ukraine bắt giữ hồi đầu tháng 5 hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, trong đội vệ sĩ của tổng thống cũng có những “con cừu đen” tới cấp hàm đại tá và có khả năng là “không phải của hiếm”. Điều này cho thấy Lực lượng Vũ trang Ukraine dường như đã bị cơ quan tình báo Nga xâm nhập. Trước đó, nhiều kế hoạch tác chiến quan trọng của Ukraine đã bị lộ trước khi tiến hành, trong đó có kế hoạch phản công vào mùa hè năm ngoái, khiến quân Nga có kế hoạch đón lõng, gây cho Ukraine nhiều thiệt hại. Tổng thống Zelensky từng tuyên bố rằng, ông đã nhận được nhiều lời đe dọa ám sát. Còn trợ thủ có năng lực nhất của ông, Giám đốc Cơ quan Tình báo Ukraine Budanov, người bị Nga đưa vào danh sách khủng bố, cũng đã nhiều lần biến mất một cách khó hiểu. Vợ ông vào tháng 11 năm ngoái bị đầu độc và suýt mất mạng. Không có ngoại lệ, Ukraine đổ lỗi cho Nga về những vụ ám sát này. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, không loại trừ khả năng đã có sự chia rẽ trong các cơ quan quyền lực của Ukraine, khi xung đột nội bộ khá nghiêm trọng. Theo thông tin được truyền thông phương Tây đưa tin, hiện một số người Ukraine muốn ám sát Tổng thống Zelensky và phe cánh của Tổng thống, nhằm thay đổi chính sách đối ngoại và an ninh của Ukraine. Đồng thời quy cho Tổng thống Zelensky gây nên cuộc chiến với Nga. Vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Zelensky đã cách chức Tướng Zaluzhny khỏi chức Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine và bắt đầu từ việc này, ông đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự quy mô lớn đối với các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị hàng đầu của Ukraine. Động lực chính mà Tổng thống Zelensky đưa ra đó là nâng cao hiệu quả lãnh đạo thời chiến, từ đó nâng cao khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên có thể nhận thấy, động lực chính của ông là loại bỏ những người bất đồng chính kiến và loại bỏ những mối nguy hiểm luôn đe dọa bên ông. (Nguồn ảnh: Kyiv Independent, Sputnik, The Time, CNN).

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra ác liệt trên chiến trường Ukraine dài hàng nghìn km; nhưng trên mặt trận ẩn giấu không có khói thuốc súng, đó là cuộc chiến bí mật giữa hai nước cũng gay cấn. Theo tờ "The Times" của Anh mới đưa tin, hai đại tá trong đội cận vệ của Tổng thống Ukraine Zelensky, đã lên kế hoạch ám sát người đứng đầu Cơ quan tình báo Quân đội Ukraine Budanov; nhưng họ đã bị bắt sau khi vụ việc bị cơ quan tình báo nước này phát hiện. Theo thông tin của The Time, hai người này không có ý định thực hiện ám sát cá nhân, mà lên kế hoạch tiết lộ tung tích đoàn xe của Budanov cho phía Nga, để Quân đội Nga phóng tên lửa đạn đạo hoặc máy bay không người lái theo kiểu "tấn công chặt đầu". Tại nơi ở của một trong hai đại tá vừa bị bắt, cảnh sát Ukraine đã tìm thấy tên lửa, mìn chống bộ binh và thậm chí một số máy bay không người lái tự sát. Những vũ khí này đủ để thực hiện một số vụ ám sát lớn. Vào đầu tháng 5 vừa qua, Cục An ninh Ukraine công khai thông báo bắt giữ hai đại tá Cục Vệ binh Quốc gia. Hai người này bị nghi ngờ theo dõi Tổng thống Zelensky và các quan chức quân sự và chính trị cấp cao khác của Ukraine, bao gồm Giám đốc Cơ quan An ninh Maliuk và Giám đốc Cơ quan Tình báo Budanov. Họ cũng bị cáo buộc lên kế hoạch ám sát Tổng thống Zelensky. Hiện chưa rõ hai đại tá mà The Times nhắc tới có phải là hai người đã bị Cục An ninh Ukraine bắt giữ hồi đầu tháng 5 hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, trong đội vệ sĩ của tổng thống cũng có những “con cừu đen” tới cấp hàm đại tá và có khả năng là “không phải của hiếm”. Điều này cho thấy Lực lượng Vũ trang Ukraine dường như đã bị cơ quan tình báo Nga xâm nhập. Trước đó, nhiều kế hoạch tác chiến quan trọng của Ukraine đã bị lộ trước khi tiến hành, trong đó có kế hoạch phản công vào mùa hè năm ngoái, khiến quân Nga có kế hoạch đón lõng, gây cho Ukraine nhiều thiệt hại. Tổng thống Zelensky từng tuyên bố rằng, ông đã nhận được nhiều lời đe dọa ám sát. Còn trợ thủ có năng lực nhất của ông, Giám đốc Cơ quan Tình báo Ukraine Budanov, người bị Nga đưa vào danh sách khủng bố, cũng đã nhiều lần biến mất một cách khó hiểu. Vợ ông vào tháng 11 năm ngoái bị đầu độc và suýt mất mạng. Không có ngoại lệ, Ukraine đổ lỗi cho Nga về những vụ ám sát này. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, không loại trừ khả năng đã có sự chia rẽ trong các cơ quan quyền lực của Ukraine, khi xung đột nội bộ khá nghiêm trọng. Theo thông tin được truyền thông phương Tây đưa tin, hiện một số người Ukraine muốn ám sát Tổng thống Zelensky và phe cánh của Tổng thống, nhằm thay đổi chính sách đối ngoại và an ninh của Ukraine. Đồng thời quy cho Tổng thống Zelensky gây nên cuộc chiến với Nga. Vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Zelensky đã cách chức Tướng Zaluzhny khỏi chức Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine và bắt đầu từ việc này, ông đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự quy mô lớn đối với các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị hàng đầu của Ukraine. Động lực chính mà Tổng thống Zelensky đưa ra đó là nâng cao hiệu quả lãnh đạo thời chiến, từ đó nâng cao khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên có thể nhận thấy, động lực chính của ông là loại bỏ những người bất đồng chính kiến và loại bỏ những mối nguy hiểm luôn đe dọa bên ông. (Nguồn ảnh: Kyiv Independent, Sputnik, The Time, CNN).