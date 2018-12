Giải mã xe bọc thép giúp Pháp “đập tan” biểu tình áo vàng

Theo đó trong hai ngày cuối tuần vừa qua ngày 8-9/12, chính quyền Paris đã triển khai thêm khoảng 8.000 cảnh sát và 12 xe bọc thép đến các tuyến phố chính bên trong thủ đô nước Pháp để kiểm soát dòng người biểu tình thuộc phong trào “Áo vàng” và ngăn chặn tình trạng bất ổn lan rộng ra cả thành phố. Và bước đầu các biện pháp an ninh cứng rắn của giới chức Pháp đã phát huy hiệu quả, khi các vụ đụng độ giữa hai bên có chiều hướng giảm dần. Nguồn ảnh: yuripasholok. Thắng lợi của lực lượng an ninh Pháp trong việc ngăn chặn người biểu tình áo vàng tại Paris cuối tuần vừa qua có sự giúp sức rất lớn của những chiếc xe bọc thép chống bạo động Berliet VXB-170, khi chúng giúp lực lượng an ninh nhanh chóng phá bỏ các rào chắn do người biểu tình dựng lên trên các tuyến phố chính. Nguồn ảnh: yuripasholok. Berliet VXB-170 là dòng xe bọc thép bánh lốp 4x4 được sử dụng chủ yếu bởi lực lượng an ninh nội địa Pháp do hãng Renault Trucks Défense chế tạo, trước đây Berliet từng tham gia vào chương trình đấu thầu xe bọc thép chở quân mới của Quân đội Pháp nhưng sau đó lại thất bại trước dòng xe bọc thép VAB. Nguồn ảnh: yuripasholok. Tuy thất bại trong Quân đội Pháp, VXB-170 lại nhanh chóng được Hiến binh Pháp để ý tới khi có mức giá khá rẻ và đáp ứng được các yêu cầu của lực lượng này trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội địa như chống khủng bố hoặc bạo động. Và kể từ năm 1970 chỉ có khoảng 200 chiếc VXB-170 được chế tạo cho lực lượng Hiến binh Pháp. Nguồn ảnh: defense.gouv. Về thiết kế tổng thể của VXB-170 nó có phần khá giống với mẫu xe bọc thép hạng nhẹ Cadillac Gage Commando của Mỹ trong những năm 1960 tuy nhiên có kích thước lớn hơn. VXB-170 sử dụng khung gầm bánh lốp 4x4 sử dụng một động cơ diesel có công suất 170 mã lực, cho phép chiếc xe này di chuyển với vận tốc tối đa lên đến 85km/h trên địa hình bằng phẳng. Nguồn ảnh: Wikipedia. Về thiết kế tổng thể, VXB-170 có trọng lượng chiến đấu vào khoảng trên dưới 12 tấn, dài hơn 6 mét, rộng 2.5 mét và cao 2 mét. Xe có kíp lái gồm hai người và có thể chở theo tối đa 11 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị. Do chỉ được sử dụng cho nhiệm vụ dân sự nên VXB-170 chỉ đi kèm lớp giáp bảo vệ dày 7mm. Nguồn ảnh: defense.gouv. Nhìn chung trong nhiệm vụ chống khủng bố hay bạo động thiết kế của VXB-170 có phần đủ dùng, khi bản thân xe quá nhỏ để có thể tích hợp thêm các thiết bị chống cháy hay vòi rồng bên ngoài. Do đó trong nhiều trường hợp VXB-170 từng đứng chịu trận khi phải đối mặt trước bom xăng của dòng người biểu tình khi có không xe vòi rồng đi cùng. Nguồn ảnh: defense.gouv. Về vũ khí VXB-170 được trang bị một tháp pháo cỡ nòng đi kèm súng máy 7.62mm, loại súng này có thể bắn đạn cao su hoặc đạn thật tùy vào nhiệm vụ, để làm tốt nhiệm vụ chống bạo động xe còn được trang bị thêm một lưỡi ủi ở phía trước giúp nó có thể nhanh chóng phá bỏ các chướng ngại vật trên đường. Kính xe cũng được thiết kế đặc biệt với lớp lưới sắt bảo vệ cùng lớp kính dày chống bom xăng. Nguồn ảnh: yuripasholok. Trong khi đó nội thất bên trong VXB-170 khá đơn giản và thiếu tiện nghi chỉ vừa đủ chỗ cho các binh sĩ và kíp chiến lái, xe được trang bị tới 3 cửa ra vào ở hai bên thân và sau đuôi giúp binh sĩ ngồi bên trong có thể di chuyển nhanh nhất ra khỏi xe trong các trường hợp cần thiết. Nguồn ảnh: Wikipedia. Trong ảnh là một đơn vị Hiến binh Pháp với xe bọc thép VXB-170, nó có thể được sử dụng như một phương tiện bắt giữ người biểu tình quá khích trong khi nó thực thi nhiệm vụ. Nguồn ảnh: defense.gouv. Trong nhiều tình huống nhiều xe VXB-170 kết hợp lại có thể tạo thành “bức tường” ngăn cách lực lượng an ninh và người biểu tình, hay đơn giản là phương tiện chống đạn trong nhiệm vụ chống khủng bố. Nguồn ảnh: Wikipedia. Nhìn chung trong các nhiệm vụ chống bạo động đô thị VXB-170 có phần lép vé hơn các mẫu xe vòi rồng khi chúng không được trang bị các phương tiện trấn áp người biểu tình từ xa và chỉ có hiệu quả khi đi kèm lực lượng an ninh đông đảo hoặc các phương tiện hỗ trợ chống bạo động khác với vai trò xe chỉ huy hoặc phá dỡ các chướng ngại vật trên đường. Nguồn ảnh: Wikipedia. Mời độc giả xem video: Xe bọc thép chống bạo động VXB-170 giúp Hiến binh Pháp dẹp tan người biểu tình áo vàng. (nguồn RT)

