Giải mã vũ khí thổi "bay đầu" siêu pháo T-155 Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Một hình ảnh vừa lan truyền trên mạng xã hội Twitter với dòng bình luận cho biết một khẩu pháo tự hành của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tên lửa chống tăng Nga bắn hạ ở cự ly rất gần. Nguồn ảnh: Twitter. Khẩu pháo tự hành xấu số được xác định là khẩu T-155 Fırtına hiện đang phục vụ trong biên chế của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một trong những loại pháo tự hành hiện đại bậc nhất của quốc gia này tính tới thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Military-today. Được giới thiệu từ năm 2001, pháo tự hành T-155 Fırtına được Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế dựa trên phiên bản pháo tự hành K9 Thunder do Hàn Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Khẩu pháo tự hành này có cỡ nòng 155mm với chiều dài nòng pháo gấp 52 lần đường kính nòng. Pháo có trọng lượng tổng cộng 56 tấn, tầm bắn xa nhất khoảng 22km. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong khi đó, tổ hợp tên lửa chống tăng Metis-M - vũ khí được cho là đã bắn hạ pháo tự hành của Thổ Nhĩ Kỳ đã được Nga hoàn thiện và cho ra đời từ năm 1992. Nguồn ảnh: Pinterest. Loại tên lửa chống tăng này có trọng lượng đầy đủ 13,8 kg với tên lửa nặng 3,6kg mỗi quả và dàn phóng nặng 10,2kg. Nguồn ảnh: Pinterest. Chiều dài của tên lửa Metis-M voà khoảng 980mm kèm theo đó là đường kính nòng 130mm. Tên lửa có khả năng tiêu diệt mục tiêu cực tốt, kể cả khi mục tiêu được bọc giáp phản ứng nổ, Metis-M vẫn xuyên được mục tiêu ở khoảng cách 800 mét. Nguồn ảnh: Pinterest. Tổ hợp tên lửa chống tăng này tốt tới nỗi, trên thế giới đã có khoảng gần 20 quốc gia sử dụng nó trong biên chế của mình. Đặc biệt do Metis-M dễ sử dụng và khá rẻ nên nó xuất hiện rất nhiều trên chiến trường Trung Đông. Nguồn ảnh: Pinterest. Về cơ bản, có thể coi Metis-M là "tổ hợp TOW do Nga sản xuất" khi nó vẫn sử dụng cơ chế bắn dẫn đường bằng dây dưới sự điều khiển của xạ thủ. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Hàn Quốc mang pháo tự hành K9 Thunder đi chào hàng.

