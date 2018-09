Giải mã vũ khí chống tăng "vặn cổ" được Type 99 của Việt Nam

Hiện tại trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam có một loại vũ khí xứng đáng được xếp hạng là "hoả thần" chống tăng, đó chính là súng chống tăng RPG-29. Đây là loại súng phóng lựu chống tăng được Liên Xô phát triển từ những cuối những năm 1980 nhưng vẫn được đánh giá là một trong những vũ khí chống tăng cá nhân tốt nhất thế giới. Trên thế giới RPG-29 còn được mệnh danh là "hỏa thần" với chiến tịch không phải loại vũ khí chống tăng nào cũng làm được, khi RPG-29 lần lượt hạ gục một loạt xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất thế giới từ M1 Abrams cho đến Merkava. Vậy RPG-29 hay SCT-29 (biến thể do Việt Nam tự sản xuất trong nước) có khả năng hạ gục Type 99 một trong những xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay? Theo đó đạn rocket của RPG-29 là PG-29V được thiết kế để chuyên chống xe tăng bọc giáp phản ứng nổ ERA hay các loại giáp bảo vệ tích hợp. Trong đó, đầu đạn lõm phía trước cỡ 64mm chịu trách nhiệm phá lớp giáp phản ứng nổ gắn trên xe tăng, đầu đạn thứ 2 cỡ 105,2mm xuyên giáp chính của xe. Với cơ cấu nổ nối tầng trên PG-29V có thể bắn xuyên qua lớp giáp dày đến 750mm. Nguồn ảnh: Tiền Phong. Với sức mạnh trên, RPG-29 hoàn toàn có khả năng xuyên phá qua lớp giáp modul trên Type 99 vốn luôn được quảng cáo có khả năng phòng vệ tương đương với xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Trong ảnh là một chiếc M1 Abrams dính đạn chống tăng từ RPG-29. Có thể thấy sức nổ quá lớn của PG-29V khiến lớp vỏ xe tăng Mỹ gần như bị "vỡ" như bìa cát-tông. Nguồn ảnh: ABCnews. Tuy nhiên nhiều chuyên gia quân sự lại khẳng định, tuỳ thuộc vào góc bắn, khoảng cách và góc va chạm với mục tiêu, RPG-29 của Việt Nam sẽ chỉ có thể làm vô hiệu hoá được lớp giáp phản ứng nổ của đối phương chứ khó có thể xuyên qua ngay từ phát bắn đầu tiên. Nguồn ảnh: Flickr. RPG-29 có trọng lượng 12,1 kg rỗng. Khi nạp đạn, trọng lượng tối đa của nó có thể lên tới 18,8 kg tuỳ từng loại đạn mà xạ thủ sử dụng. RPG-29 có hai loại đầu đạn bao gồm TBG-29V chống bộ binh và PG-29V chống thiết giáp với đầu đạn nổ hai lần. Nguồn ảnh: Threattec. Cỡ nòng của khẩu súng chống tăng này là 105mm. Sơ tốc đầu nòng khi khai hoả là 280 mét/giây và có tầm bắn hiệu quả 500 mét. Khi sử dụng với giá đỡ và có gắn kèm thiết bị ổn định đường bay, RPG-29 có thể khai hoả tối đa tới 800 mét. Nguồn ảnh: Pinterest. Hệ thống ngắm của RPG-29 cũng rất đa dạng với khe ngắm đầu ruồi truyền thống, kính ngắm quang học hay thậm chí là kính ngắm đêm với tầm nhìn tối đa lên tới 450 mét hoặc hệ thống lade đo khoảng cách. Nguồn ảnh: Guinoil. Khả năng xuyên giáp ở khoảng cách 500 mét trở xuống của RPG-29 là vượt trội hoàn toàn so với giáp được sử dụng trên các loại xe tăng hiện tại. Với loại giáp RHA, RPG-29 có thể xuyên được 750mm. Trong khi đó với giáp RHA kèm giáp phản ứng nổ, khả năng xuyên giáp của RPG-29 cũng lên tới 600mm. Nguồn ảnh: nottourists. Trong Chiến tranh Iraq (2003), quân đội Iraq được cho là đã sử dụng RPG-29 để đánh vỗ mặt với các xe tăng của liên quân do Mỹ dẫn đầu, trong đó có các loại xe tăng M1 Abrams của Mỹ và Challenger 2 của Anh. Nguồn ảnh: Pinterest.Chiến tích của RPG-29 trong cuộc chiến tranh Iraq năm 2003 cũng được ghi lại với lần đầu tiên vào ngày 25/8/2007, một khẩu RPG-29 của Iraq đã bắn hạ một chiếc xe tăng chủ lực M1 Abrams của Mỹ. Tới tháng 9 cùng năm, một chiếc Abrams khác của Mỹ lại dính RPG-29 và kết quả là kíp lái bốn người thiệt mạng tại chỗ hai người. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Súng chống tăng RPG-7 - loại súng chống tăng rẻ, hữu hiệu và phổ biến nhất hiện nay.



Hiện tại trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam có một loại vũ khí xứng đáng được xếp hạng là "hoả thần" chống tăng, đó chính là súng chống tăng RPG-29. Đây là loại súng phóng lựu chống tăng được Liên Xô phát triển từ những cuối những năm 1980 nhưng vẫn được đánh giá là một trong những vũ khí chống tăng cá nhân tốt nhất thế giới. Trên thế giới RPG-29 còn được mệnh danh là "hỏa thần" với chiến tịch không phải loại vũ khí chống tăng nào cũng làm được, khi RPG-29 lần lượt hạ gục một loạt xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất thế giới từ M1 Abrams cho đến Merkava. Vậy RPG-29 hay SCT-29 (biến thể do Việt Nam tự sản xuất trong nước) có khả năng hạ gục Type 99 một trong những xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay? Theo đó đạn rocket của RPG-29 là PG-29V được thiết kế để chuyên chống xe tăng bọc giáp phản ứng nổ ERA hay các loại giáp bảo vệ tích hợp. Trong đó, đầu đạn lõm phía trước cỡ 64mm chịu trách nhiệm phá lớp giáp phản ứng nổ gắn trên xe tăng, đầu đạn thứ 2 cỡ 105,2mm xuyên giáp chính của xe. Với cơ cấu nổ nối tầng trên PG-29V có thể bắn xuyên qua lớp giáp dày đến 750mm. Nguồn ảnh: Tiền Phong. Với sức mạnh trên, RPG-29 hoàn toàn có khả năng xuyên phá qua lớp giáp modul trên Type 99 vốn luôn được quảng cáo có khả năng phòng vệ tương đương với xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Trong ảnh là một chiếc M1 Abrams dính đạn chống tăng từ RPG-29. Có thể thấy sức nổ quá lớn của PG-29V khiến lớp vỏ xe tăng Mỹ gần như bị "vỡ" như bìa cát-tông. Nguồn ảnh: ABCnews. Tuy nhiên nhiều chuyên gia quân sự lại khẳng định, tuỳ thuộc vào góc bắn, khoảng cách và góc va chạm với mục tiêu, RPG-29 của Việt Nam sẽ chỉ có thể làm vô hiệu hoá được lớp giáp phản ứng nổ của đối phương chứ khó có thể xuyên qua ngay từ phát bắn đầu tiên. Nguồn ảnh: Flickr. RPG-29 có trọng lượng 12,1 kg rỗng. Khi nạp đạn, trọng lượng tối đa của nó có thể lên tới 18,8 kg tuỳ từng loại đạn mà xạ thủ sử dụng. RPG-29 có hai loại đầu đạn bao gồm TBG-29V chống bộ binh và PG-29V chống thiết giáp với đầu đạn nổ hai lần. Nguồn ảnh: Threattec. Cỡ nòng của khẩu súng chống tăng này là 105mm. Sơ tốc đầu nòng khi khai hoả là 280 mét/giây và có tầm bắn hiệu quả 500 mét. Khi sử dụng với giá đỡ và có gắn kèm thiết bị ổn định đường bay, RPG-29 có thể khai hoả tối đa tới 800 mét. Nguồn ảnh: Pinterest. Hệ thống ngắm của RPG-29 cũng rất đa dạng với khe ngắm đầu ruồi truyền thống, kính ngắm quang học hay thậm chí là kính ngắm đêm với tầm nhìn tối đa lên tới 450 mét hoặc hệ thống lade đo khoảng cách. Nguồn ảnh: Guinoil. Khả năng xuyên giáp ở khoảng cách 500 mét trở xuống của RPG-29 là vượt trội hoàn toàn so với giáp được sử dụng trên các loại xe tăng hiện tại. Với loại giáp RHA, RPG-29 có thể xuyên được 750mm. Trong khi đó với giáp RHA kèm giáp phản ứng nổ, khả năng xuyên giáp của RPG-29 cũng lên tới 600mm. Nguồn ảnh: nottourists. Trong Chiến tranh Iraq (2003), quân đội Iraq được cho là đã sử dụng RPG-29 để đánh vỗ mặt với các xe tăng của liên quân do Mỹ dẫn đầu, trong đó có các loại xe tăng M1 Abrams của Mỹ và Challenger 2 của Anh. Nguồn ảnh: Pinterest. Chiến tích của RPG-29 trong cuộc chiến tranh Iraq năm 2003 cũng được ghi lại với lần đầu tiên vào ngày 25/8/2007, một khẩu RPG-29 của Iraq đã bắn hạ một chiếc xe tăng chủ lực M1 Abrams của Mỹ. Tới tháng 9 cùng năm, một chiếc Abrams khác của Mỹ lại dính RPG-29 và kết quả là kíp lái bốn người thiệt mạng tại chỗ hai người. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Súng chống tăng RPG-7 - loại súng chống tăng rẻ, hữu hiệu và phổ biến nhất hiện nay.