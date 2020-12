Giải mã “cái chết chóng vánh” của thiết giáp hạm khổng lồ USS Arizona

USS Arizona là một trong hai thiết giáp hạm thuộc lớp Pennsylvania được đặt theo tên bang thứ 48 của Mỹ là Arizona. Tuy nhiên số phận của USS Arizona không giống như người anh em của nó là USS Pennsylvania, khi vào ngày 07/12/1941, thiết giáp hạm này bị đánh chìm ngay tại Trân Châu Cảng bởi Hải quân Nhật Bản đồng thời đưa nước Mỹ vào Chiến tranh Thế giới thứ 2. Nguồn ảnh: War History Thiết giáp hạm USS Arizona được khởi đóng vào ngày 16/03/1914 tại xưởng đóng tàu hải quân Brooklyn, New York, lớp Pennsylvania cũng là một trong những thiếp giáp hạm hiện đại nhất của Mỹ khi đó với lượng giãn nước tối đa lên tới hơn 29.000 tấn và dài 183m. Nguồn ảnh: War History Tàu chiến này được trang bị tới bốn chân vịt cùng bốn hệ thống tuabin hơi nước Parsons, hơi nước được cung cấp bởi 12 nồi hơi Babcock & Wilcox có công suất 29.366shp. Nó vận hành bằng dầu mazut với hơn 2.300 tấn nhiên mang theo cho phép con tàu thực hiện các chuyến đi hơn 11.000km trên biển. Nguồn ảnh: War History USS Arizona được chính thức hạ thủy vào ngày 19/06/1915, tuy nhiên đây chỉ mới là phần thân của con tàu trong khi đó cấu trúc thượng tầng và hệ thống vũ khí trên tàu vẫn chưa được lắp đặt. Nguồn ảnh: War History Nó tiết tục được hoàn thiện tại Brooklyn trước khi được đưa vào trang bị cho Hải quân Mỹ vào ngày 17/10/1916. Dù trong giai đoạn này Chiến tranh Thế giới thứ 1 vẫn đang diễn ra và Mỹ chính thức tham chiến vào năm 1917, nhưng USS Arizona vẫn chỉ hoạt động trong vùng biển nội địa Mỹ do lo sợ bị tấn bởi các tàu ngầm U-boat của Đức. Nguồn ảnh: War History Hình ảnh USS Arizona trên sông Đông, New York vào năm 1916 sau khi nó được hoàn thiện và đây mới chỉ là nguyên mẫu ban đầu của nó. Đến năm 1929 USS Arizona được hiện đại hóa với hệ thống vũ khí mới cùng với đó là việc thay đổi thiết kế cấu trúc thượng tầng. Nguồn ảnh: War History Hình ảnh USS Arizona tham gia một đợt tập trận tại vùng biển Carribe vào năm 1920 gần vịnh Guantánamo, đến năm 1925 nó là một phần của hạm đội bảo vệ vành đai phòng thủ ở quần đảo Hawaii. Nguồn ảnh: War History Trong suốt giai đoạn từ năm 1930-1940 các hoạt động của tàu USS Arizona không có gì nổi trội một phần do nó đang được hiện đại hóa, đến 1939 thiết giáp hạm này chính thức được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương trước mối sự đe dọa ngày càng lớn từ Hải quân Nhật Bản. Nguồn ảnh: War History Vào thời điểm này, USS Arizona đã được hiện đại hóa xong. Nó được trang bị bốn tháp pháo 360mm với cụm ba nòng trong đó hai tháp pháo được đặt phía trước và hai tháp pháo khác được đặt phía sau. Ngoài ra, USS Arizona còn được trang bị 22 pháo 127mm được bố trí xung quanh thân tàu cùng bốn hệ thống súng phòng không 76 được bố trí xen kẽ. Nguồn ảnh: War History Trong ảnh là quá trình nâng cấp USS Arizona tại vào năm 1931 tại xưởng đóng tàu hải quân Norfolk. Nguồn ảnh: War History Trong đợt nâng cấp này, USS Arizona còn được trang bị thêm một máy phóng máy bay cho phép nó mang theo một số mẫu thủy phi cơ của Hải quân Mỹ khi đó và chúng được dùng cho nhiệm vụ trinh sát hoặc chống ngầm. Nguồn ảnh: War History Chỉ hai năm sau khi được điều đến Thái Binh Dương, số phận của USS Arizona đã chính thức kết thúc vào ngày 7/12/1941 khi Hải quân Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng. Đã có ít nhất 4 quả bom từ các máy bay Nakajima B5N của Nhật Bản đánh trúng tàu USS Arizona và một trong số đó có thể đã phát nổ ngay hầm đạn tạo ra vụ nổ đánh sập toàn bộ cấu trúc thượng tầng của con tàu. Nguồn ảnh: War History Vụ tấn công này cũng khiến 1.177 thủy thủ và sĩ quan trong tổng số 1.400 người phục vụ trên USS Arizona thiệt mạng chiếm gần một nữa số thương vong của Mỹ trong trận Trân Châu Cảng. Trong ảnh là quá trình trục vớt các tháp pháo của USS Arizona trong năm 1942. Nguồn ảnh: War History Tàu USS Arizona được đặt trong tình trạng tạm thời ngừng hoạt động tại Trân Châu Cảng vào ngày 29/12/1941, và được xóa khỏi danh sách đăng bạ Hải quân Mỹ vào 01/12/1942. Nó bị hư hại nặng nề do nổ hầm đạn đến mức không thể tiếp tục phục vụ cho dù được trục vớt lên, không giống như nhiều chiếc khác bị đánh chìm lân cận. Nguồn ảnh: War History Về sau nơi thiết giáp hạm USS Arizona viễn vĩnh nằm lại được Hải quân Mỹ cải tạo thành một đài tưởng niệm dành cho các thủy thủ và nạn nhân trong trận Trân Châu Cảng. Và nó cũng thể hiện cho ý chí của nước Mỹ đứng lên sau thất bại. Nguồn ảnh: War History Video Tàu chiến Mỹ phát nổ và cháy dữ dội ngay tại cảng - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

