Chiêm ngưỡng 5 thiết giáp hạm vĩ đại mang tên các bang nước Mỹ

Một trong những thiết giáp hạm vĩ đại nhất nước Mỹ là USS Texas. Chiến hạm này được đưa vào hoạt động từ năm 1895. Nó cũng là tàu chiến đầu tiên được đặt tên theo bang Texas, Mỹ. Tàu có chiều dài 94,1 m, rộng 19,5 m, mớn nước 7,5 m, lượng giãn nước toàn tải 6.417 tấn. Tàu được vũ trang một pháo hạm 305 mm, 6 pháo 152 mm, 12 pháo 57 mm, 10 pháo phòng không 37 mm và 4 ống phóng ngư lôi 360 mm. Ở thời điểm đó, USS Texas là một trong những tiền thiết giáp hạm có hỏa lực hàng đầu thế giới. Năm 1898, khi Mỹ tuyên chiến với Tây Ban Nha, USS Texas đã phá hủy pháo đài Cayo del Tore chỉ trong 75 phút. Hải quân Tây Ban Nha đã điều động 4 tàu chiến bao vây Texas nhưng đều bị chiến hạm này đánh cho tơi tả. USS Texas đã góp công lớn trong việc đánh bại hạm đội tàu chiến Tây Ban Nha, chấm dứt chiến tranh. Đứng thứ hai trong top 5 thiết giáp hạm vĩ đại nhất Mỹ là USS Alabama (BB-60) thuộc lớp South Dakota. Tàu chính thức được đưa vào hoạt động từ năm 1942 với nhiệm vụ hộ tống đội tàu buôn vượt qua sự truy đuổi của hạm đội tàu chiến Đức. BB-60 có chiều dài 210 m, rộng 33 m, mớn nước 11 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 35.000 tấn. Tàu được vũ trang 9 đại pháo hạm 406 mm, 20 pháo 127 mm, 24 pháo phòng không 40 mm và 22 pháo 20 mm. Năm 1943, USS Alabama được điều động đến tham chiến ở mặt trận Thái Bình Dương. Chiến hạm này làm nhiệm vụ pháo kích vào các vị trí ở đảo Tarawa, quần đảo Marshall trong chiến dịch bổ bộ lên Philippines. Chiến hạm này chính thức ngưng hoạt động vào năm 1964 và được bảo quản thành bảo tàng nổi tại vịnh Mobile, bang Alabama. USS Iowa (BB-61) là chiếc đầu tiên của lớp thiết giáp hạm cùng tên. BB-61 chính thức tham chiến trong Thế chiến II từ năm 1943 ở mặt trận Đại Tây Dương. Sau đó chiến hạm này được điều đến mặt trận Thái Bình Dương và góp công to lớn trong việc đánh bại Hạm đội liên hợp, Hải quân Đế quốc Nhật Bản. Chiến hạm này được trang bị 9 pháo hạm 406 mm, 20 pháo 127 mm, 80 pháo phòng không 40 mm và 49 pháo 20 mm. Từ năm 1984, tàu được nâng cấp với vũ khí hiện đại hơn. Giảm số pháo 127 mm xuống còn 12 khẩu, loại bỏ toàn bộ pháo 40 mm và thay thế bằng 32 tên lửa BGM-109 Tomahawk, 16 tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon. Tàu có lượng giãn nước toàn tải tới 45.000 tấn. Sau khi kết Thế chiến II, BB-61 tiếp tục tham chiến ở Triều Tiên, chiến tranh vùng Vịnh. Trong chiến tranh vùng Vịnh, Iowa làm nhiệm vụ phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Iraq. USS New Jersey (BB-62) thuộc thiết giáp hạm lớp Iowa. Chiến hạm này tham chiến trong Thế chiến II từ năm 1943 tại mặt trận Thái Bình Dương. BB-62 cùng các thiết giáp hạm khác đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội trước Hạm đội liên hợp Nhật Bản. BB-62 có chiều dài 270 m, rộng 33 m, mớn nước 8,8 m, lượng giãn nước toàn tải tới 58.000 tấn (tương đương tàu sân bay hạng trung). Vũ khí trên tàu gồm 9 đại pháo 406 mm, 20 pháo 127 mm, 80 pháo 40 mm, 49 pháo 20 mm. Từ năm 1982 trở đi, pháo 40 mm thay thế bằng 4 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx 20 mm, 32 tên lửa Tomahawk, 16 tên lửa Harpoon. Sau Thế chiến II, BB-62 tiếp tục tham chiến ở Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh vùng Vịnh. Chiến hạm này được tặng thưởng nhiều danh hiệu trong đó có 19 ngôi sao chiến đấu cho những thành tích trong Thế chiến II. Chiến hạm này được đưa vào bảo quản từ năm 1991 đến nay. USS Missouri (BB-63) cũng thuộc lớp Iowa. Thiết giáp hạm này tham chiến trong Thế chiến II từ năm 1944, với biệt danh "Mighty Mo". Ở mặt trận Thái Bình Dương, BB-63 pháo kích chi viện hỏa lực cho cuộc đổ bộ lên quần đảo Okinawa và đảo chính của Nhật Bản. Chiến hạm này còn là nơi diễn ra lễ ký kết văn kiện đầu hàng của Nhật Bản chính thức chấm dứt cuộc đại chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại. Hỏa lực mạnh nhất của Missouri là 9 đại pháo hạm 406 mm. Pháo hạm này có thể bắn đi đầu đạn nặng tới 1,2 tấn với tầm bắn tối đa 38 km. Sức mạnh từ vụ nổ do đầu đạn tạo ra có thể khiến đối phương kinh hồn bạt vía. Sau Thế chiến II, tàu được nâng cấp với tên lửa Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và nhiều thiết bị hiện đại khác. Missouri là thiết giáp hạm có thời gian hoạt động lâu nhất thế giới kéo dài từ năm 1944-1992. Trong chiến dịch Bão táp Sa mạc, BB-63 là một trong những chiến hạm đầu tiên phóng tên lửa Tomahawk vào Iraq. Video Trận không kích Hạm đội Mỹ huyền thoại của MiG-17 Việt Nam - Nguồn: QPVN

