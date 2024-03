Đột phá về chiến thuật, nhưng Ukraine vẫn bế tắc về thế chiến lược

Sau khi chiến dịch phản công mùa hè năm 2023 của Ukraine bị thất bại, Quân đội Nga đã mở các cuộc tiến công mới trên toàn tuyến và đạt được một số kết quả như chiếm thành phố Avdiivka, tấn công mạnh tại Rabotino vùng Zaporozhye, Bakhmut, Kupyansk…tạo ra bước đột phá về chiến thuật. Theo nguồn phân tích dữ liệu mở, Julian Roepke, nhà phân tích quân sự của tờ Bild (Đức), tin rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Tonenke ở phía tây Avdievka mà quân Nga chiếm được hôm 29/2 vừa qua; nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng. Đồng thời, ảnh vệ tinh cũng cho thấy, do lực lượng phòng không Ukraine hoạt động hiệu quả, nên ít nhất 6 máy bay tiêm kích bom Su-34 của Không quân Nga đã không quay trở lại sân bay trong vài tuần cuối tháng 2. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn rơi tổng cộng 15 máy bay chiến đấu của Nga trong tháng 2, trong đó có 11 chiếc tiêm kích bom Su-34. Cụ thể, một chiếc Su-34 đã không quay trở lại sân bay Akhtarsk ở Primorsky Krai; một chiếc không quay trở lại sân bay Morozovsk và bốn chiếc không quay trở lại sân bay Klimsk. Nhưng khách quan đánh giá, những thắng lợi chiến thuật này của cả Nga và Ukraine, còn lâu mới thay đổi được cục diện chung; hiện quân Nga vẫn chiếm thế chủ động chiến lược trên chiến trường. Tại Avdiivka, Nga vẫn kiểm soát Berdychi, Orlovka và Tonenke; trong khi quân Ukraine tại đây thiếu công sự chiến đấu kiên cố. Cũng theo chuyên gia Julian Roepke, Cộng hòa Sec đã tìm ra nguồn 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine và số đạn này sẽ đến chiến trường Ukraine trong vài tuần nữa. Nhưng hiện Quân đội Ukraine vẫn đang phải đối mặt với vấn đề thiếu đạn pháo nghiêm trọng. Về phía Quân đội Nga, họ tiếp tục có lợi thế về sức mạnh và hỏa lực, ngay cả khi tổn thất của Quân đội Nga do Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố là đúng, thì Bộ Quốc phòng Nga vẫn có thể bù đắp tổn thất về lực lượng cho chiến trường Ukraine bằng cách tuyển quân từ khắp nơi trên thế giới. Vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay là Quân đội Nga có thể thiếu vũ khí trang bị hạng nặng. Trên thực tế, Quân đội Nga hiện nay không có nhiều trang bị hạng nặng như hồi đầu chiến tranh. Một số hình ảnh vệ tinh cho thấy, nhiều kho chứa vũ khí trang bị ở Nga, có từ thời Liên Xô đã trống rỗng. Tuy nhiên, điều này ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến Quân đội Nga ở thời điểm hiện tại cho đến tận cuối năm nay, hoặc đến cuối năm 2025, nếu cuộc chiến còn tiếp diễn. Hãng tin Anh Reuters dẫn thông tin tình báo của Lithuania nói rằng, Quân đội Nga có thể tiếp tục chiến đấu với Ukraine trong hai năm với tốc độ tiêu hao như hiện tại. Còn hãng tin CNN/Mỹ đưa tin, các cơ quan tình báo Mỹ cũng đã đưa ra kết luận tương tự, và các quan chức Nhà Trắng giấu tên tin rằng, cuộc chiến sẽ kéo dài ít nhất 5 năm. Năm 2024 này, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ khó phát động phản công như chiến dịch phản công mùa hè năm ngoái và sẽ tiếp tục ở thế phòng ngự. Dự kiến phải đến năm 2025 hoặc thậm chí 2026, họ mới có thể phát động một đợt phản công mới ở miền nam Ukraine, như quy mô của năm 2023. Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ (ISW) cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến những khó khăn hiện nay, mà Lực lượng Vũ trang Ukraine phải đối mặt, đặc biệt là việc mất thế chủ động chiến lược, là do sự hỗ trợ quân sự của phương Tây tiếp tục bị trì hoãn. Hiện Quân đội Ukraine chiến đấu phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ của phương Tây, điều này đã khiến Quân đội Ukraine gặp rất nhiều khó khăn. Thiếu quân, không có đủ vũ khí, quân đội không được tổ chức tốt, thì làm sao có thể phản công được? Sự không chắc chắn về hỗ trợ quân sự trong tương lai của phương Tây đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xây dựng các kế hoạch chiến đấu trong tương lai của Lực lượng Vũ trang Ukraine, dù là tấn công hay phòng thủ; khi họ phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của phương Tây. “Sự chậm trễ trong hỗ trợ quân sự sẽ buộc Ukraine phải đưa ra những quyết định khó khăn về việc phân bổ nguồn lực giữa các hoạt động phản công trong tương lai và các hoạt động phòng thủ đang diễn ra, nhằm ngăn bước tiến của quân Nga hiện đang nắm quyền chủ động”, ISW viết. Hiện việc bổ sung quân số cho Quân đội Ukraine rất khó khăn. Tờ Washington Post đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky đang xem xét các kế hoạch mới, nhằm tuyển mộ hoặc tuyển thêm quân để đáp ứng yêu cầu chiến trường, với điều kiện những quốc gia ủng hộ có thể cung cấp đủ hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Alexey Bezhevits, cố vấn tuyển dụng của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho rằng, những người Ukraine đáng lẽ phải phục vụ trong quân đội chứ không phải tiếp tục ngồi ở nhà: “Nếu không ai nhập ngũ, có thể người Nga sẽ sớm áp sát họ. Ngoài việc thiếu đạn dược, vũ khí, chúng tôi còn không có đủ quân số, đó là một thảm kịch”. Sau 2 năm chiến sự đẫm máu, Ukraine đang rơi vào tình trạng thiếu quân một cách nghiêm trọng; họ cần thêm rất nhiều quân để đối phó với đợt tiến công mới của Nga. Giới chức quân sự Ukraine hiện nay không thể còn trông chờ vào sự nhiệt tình đơn thuần như giai đoạn đầu của cuộc chiến nữa. Việc tuyển quân của Ukraine là rất khó khăn, khi nhiều nam giới trốn tránh nghĩa vụ quân sự; trong khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi phải cho giải ngũ những quân nhân đã kiệt sức, sau khi ròng rã phục vụ ở tiền tuyến. Khó khăn về tuyển quân chỉ là một trong nhiều vấn đề mà Ukraine đối mặt, trong bối cảnh viện trợ quân sự và tài chính từ nước ngoài dành cho Ukraine đã trở nên khan hiếm, đe dọa làm suy yếu năng lực của Kiev trong giữ vững trận địa và bảo đảm hoạt động của nền kinh tế; Ukraine thực sự rơi vào thế bế tắc về chiến lược trong cuộc xung đột với Nga (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Topwar).

