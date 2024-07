Đột phá trận địa không được, quân Nga sử dụng chiến thuật đường hầm

Mọi người đều có thể nhìn thấy tiếng súng, tiếng pháo nổ trên chiến trường Ukraine, nhưng thực tế có rất nhiều “hành động vô hình”. Ví dụ như ở dưới lòng đất, lặng lẽ ở sau phòng tuyến địch. Trước đó, Ukraine đã tiến hành các hoạt động ngầm ở Crimea. Giờ đây, Nga cũng đã bắt đầu các hoạt động ngầm, và Kiev cũng hứng chịu đòn tấn công từ “hoạt động ngầm”. Hoạt động ngầm của Nga rất đơn giản, chỉ là đào đường hầm. Một khi trận địa phòng ngự được xây dựng với chiến hào đã được đào và đặt mìn ở tiền duyên; nếu muốn tấn công bằng vũ lực, bên tiến công sẽ bị tổn thất nặng nề và có thể không đạt được mục tiêu của mình. Trong vài ngày qua, Quân đội Nga lặp lại thủ đoạn cũ về hướng Dzerzhinsk; họ bắt đầu gần ga xe lửa Mayorsk ở phía tây Gerlovka, đi theo một đường hầm, tiến khoảng 3 km và xuất hiện ở phía sau Dzerzhynsk. Chiến thuật này đã khiến Quân đội Ukraine bất ngờ. Hơn một năm qua khu vực Gorlovka-Dzerzhynsk không có những trận đánh quy mô lớn. Quân đội Ukraine ở đây tương đối lỏng lẻo, do lực lượng chủ lực đã được điều về Kharkov để tăng cường phản công; tại đây chỉ còn Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ (giống như lực lượng bộ đội địa phương), khả năng chiến đấu hạn chế. Sau khi Quân đội Nga mở cuộc tấn công trong khu vực, chỉ huy Quân đội Ukraine đã yêu cầu họ phản công, nhưng 6 tiểu đoàn Ukraine đã không thể. Đó không phải lỗi của họ, khi thời gian huấn luyện ngắn và hỏa lực của Quân đội Nga quá khốc liệt. Sau khi Quân đội Nga tấn công vào Dzerzhynsk, chỉ huy của Cụm phía Đông của Ukraine, Tướng Sodol đã bị cách chức. Nên nhớ việc bổ nhiệm Tướng Sodor chỉ 4 tháng trước, sau thất bại của Quân đội Ukraine ở Avadivka. Tuy nhiên Tướng Sodor không thể làm gì được, khi liên tiếp để mất đất và việc quân Nga đột phá vào Dzerzhynsk, chỉ là “giọt nước làm tràn ly”. Quay lại chiến dịch tấn công Avdiivka của Quân đội Nga, hướng tiến công chủ yếu của quân Nga lúc đầu là ở hướng bắc, rồi bất ngờ tiến về phía nam, cắt đứt thành phố Avdiivka, buộc quân Ukraine phải nhanh chóng rút lui để bảo toàn lực lượng. Nhưng trước đó, để đột phá qua trận địa phòng ngự kiên cố của quân Ukraine ở phía nam thành phố, một đơn vị đặc nhiệm Nga, dưới sự giúp đỡ của lực lượng công binh, đã bí mật tiến qua một lối đi ngầm, nguyên là đường ống thoát nước được xây dựng từ thời Liên Xô, bất ngờ xuất hiện sau lưng quân phòng thủ Ukraine, nhanh chóng đánh chiếm mục tiêu. Cuộc tấn công đường hầm này gần giống như cuộc tấn công trong trận Avdiivka, nhưng tác động chỉ ở khu vực lân cận Kirove và Dzerzhinsk. Hiện tại, Quân đội Nga chưa đạt đến điểm bao vây ba phía, mà chỉ là một cuộc tấn công theo chiều ngang. Nhưng ở Dzerzhinsk, quân phòng thủ Ukraine thua xa các cựu binh Avdiivka, khiến Dzerzhinsk lung lay, giúp quân Nga tiến lên nhanh chóng. Trong cuộc giằng co giữa Nga và Ukraine suốt 2 năm qua, cả hai bên đều thể hiện thái độ cứng rắn. Nhưng hiện nay, với máy bay không người lái bay khắp bầu trời và các vệ tinh trinh sát theo dõi mọi ngóc ngách vào bất kỳ lúc nào, rất khó để gây ra bất ngờ trong một cuộc tấn công. Trong mấy tháng qua, cuộc tấn công của Nga đã phải chịu tổn thất nặng nề. Theo thông báo của Ukraine, quân Nga mỗi ngày chịu thương vong trung bình 1.200 người. Nếu thiệt hại nhiều như vậy, thì Quân đội Nga sẽ không thể còn người để chiến đấu, sau một đến hai năm nữa. Nếu tấn công trên mặt đất không hiệu quả thì hãy chuyển sang tấn công dưới mặt đất. Đây không phải là lần đầu tiên Nga tìm cách đột phá dưới lòng đất. Khi tấn công Avdiivka trước đó, quân Nga đã tận dụng tốt đường ngầm và bí mật tiến vào phía sau lưng đối phương. Chiến đấu trên mặt đất thì có thể thấy được, nhưng chiến đấu dưới lòng đất thì vô hình. Những gì vô hình thì mãnh liệt và tàn nhẫn hơn. Đó là tình hình trên chiến tuyến Nga-Ukraine, đồng thời cũng có một số “hoạt động vô hình” đang diễn ra ở chính trường Ukraine. Đầu tháng 7, Ukraine đã ngăn chặn một cuộc đảo chính và bắt giữ 4 người, trong khi những người khác vẫn đang bị bắt. Theo Cơ quan An ninh Ukraine, các phần tử đảo chính đã chiêu mộ người từ Donbass và các nơi khác, rồi tập trung tại hội trường 2.000 người. Nhóm này đang chuẩn bị tấn công tòa nhà quốc hội và tuyên bố lật đổ các nhà lãnh đạo của Ukraine. Phía Ukraine không nói rõ cuộc đảo chính này do lực lượng đối lập trong nước thực hiện, hay do Nga lên kế hoạch và tài trợ. Tóm lại, ngoài sấm sét trên chiến trường, còn có nhiều cuộc đấu tranh phức tạp khác nhau trong lĩnh vực chính trị. Giờ đây, tỷ lệ ủng hộ trong nước đối với cá nhân Tổng thống Zelensky đã giảm từ 87% xuống hơn 60%. Khi Ukraine tăng cường nghĩa vụ quân sự, sự bất mãn trong nước ngày càng tăng. Khi chiến tranh mới bắt đầu, người dân có chung mối hận thù, nhưng giờ đây chiến tranh đã kéo dài quá lâu, tương lai của Ukraine sẽ ra sao? Ukraine có thể giành chiến thắng? Đây là tất cả những câu hỏi nảy sinh ở Ukraine. (Nguồn ảnh: CNN. Forbes, Kyiv Independent, Sputnik).

Mọi người đều có thể nhìn thấy tiếng súng, tiếng pháo nổ trên chiến trường Ukraine, nhưng thực tế có rất nhiều “hành động vô hình”. Ví dụ như ở dưới lòng đất, lặng lẽ ở sau phòng tuyến địch. Trước đó, Ukraine đã tiến hành các hoạt động ngầm ở Crimea. Giờ đây, Nga cũng đã bắt đầu các hoạt động ngầm, và Kiev cũng hứng chịu đòn tấn công từ “hoạt động ngầm”. Hoạt động ngầm của Nga rất đơn giản, chỉ là đào đường hầm. Một khi trận địa phòng ngự được xây dựng với chiến hào đã được đào và đặt mìn ở tiền duyên; nếu muốn tấn công bằng vũ lực, bên tiến công sẽ bị tổn thất nặng nề và có thể không đạt được mục tiêu của mình. Trong vài ngày qua, Quân đội Nga lặp lại thủ đoạn cũ về hướng Dzerzhinsk; họ bắt đầu gần ga xe lửa Mayorsk ở phía tây Gerlovka, đi theo một đường hầm, tiến khoảng 3 km và xuất hiện ở phía sau Dzerzhynsk. Chiến thuật này đã khiến Quân đội Ukraine bất ngờ. Hơn một năm qua khu vực Gorlovka-Dzerzhynsk không có những trận đánh quy mô lớn. Quân đội Ukraine ở đây tương đối lỏng lẻo, do lực lượng chủ lực đã được điều về Kharkov để tăng cường phản công; tại đây chỉ còn Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ (giống như lực lượng bộ đội địa phương), khả năng chiến đấu hạn chế. Sau khi Quân đội Nga mở cuộc tấn công trong khu vực, chỉ huy Quân đội Ukraine đã yêu cầu họ phản công, nhưng 6 tiểu đoàn Ukraine đã không thể. Đó không phải lỗi của họ, khi thời gian huấn luyện ngắn và hỏa lực của Quân đội Nga quá khốc liệt. Sau khi Quân đội Nga tấn công vào Dzerzhynsk, chỉ huy của Cụm phía Đông của Ukraine, Tướng Sodol đã bị cách chức. Nên nhớ việc bổ nhiệm Tướng Sodor chỉ 4 tháng trước, sau thất bại của Quân đội Ukraine ở Avadivka. Tuy nhiên Tướng Sodor không thể làm gì được, khi liên tiếp để mất đất và việc quân Nga đột phá vào Dzerzhynsk, chỉ là “giọt nước làm tràn ly”. Quay lại chiến dịch tấn công Avdiivka của Quân đội Nga, hướng tiến công chủ yếu của quân Nga lúc đầu là ở hướng bắc, rồi bất ngờ tiến về phía nam, cắt đứt thành phố Avdiivka, buộc quân Ukraine phải nhanh chóng rút lui để bảo toàn lực lượng. Nhưng trước đó, để đột phá qua trận địa phòng ngự kiên cố của quân Ukraine ở phía nam thành phố, một đơn vị đặc nhiệm Nga, dưới sự giúp đỡ của lực lượng công binh, đã bí mật tiến qua một lối đi ngầm, nguyên là đường ống thoát nước được xây dựng từ thời Liên Xô, bất ngờ xuất hiện sau lưng quân phòng thủ Ukraine, nhanh chóng đánh chiếm mục tiêu. Cuộc tấn công đường hầm này gần giống như cuộc tấn công trong trận Avdiivka, nhưng tác động chỉ ở khu vực lân cận Kirove và Dzerzhinsk. Hiện tại, Quân đội Nga chưa đạt đến điểm bao vây ba phía, mà chỉ là một cuộc tấn công theo chiều ngang. Nhưng ở Dzerzhinsk, quân phòng thủ Ukraine thua xa các cựu binh Avdiivka, khiến Dzerzhinsk lung lay, giúp quân Nga tiến lên nhanh chóng. Trong cuộc giằng co giữa Nga và Ukraine suốt 2 năm qua, cả hai bên đều thể hiện thái độ cứng rắn. Nhưng hiện nay, với máy bay không người lái bay khắp bầu trời và các vệ tinh trinh sát theo dõi mọi ngóc ngách vào bất kỳ lúc nào, rất khó để gây ra bất ngờ trong một cuộc tấn công. Trong mấy tháng qua, cuộc tấn công của Nga đã phải chịu tổn thất nặng nề. Theo thông báo của Ukraine, quân Nga mỗi ngày chịu thương vong trung bình 1.200 người. Nếu thiệt hại nhiều như vậy, thì Quân đội Nga sẽ không thể còn người để chiến đấu, sau một đến hai năm nữa. Nếu tấn công trên mặt đất không hiệu quả thì hãy chuyển sang tấn công dưới mặt đất. Đây không phải là lần đầu tiên Nga tìm cách đột phá dưới lòng đất. Khi tấn công Avdiivka trước đó, quân Nga đã tận dụng tốt đường ngầm và bí mật tiến vào phía sau lưng đối phương. Chiến đấu trên mặt đất thì có thể thấy được, nhưng chiến đấu dưới lòng đất thì vô hình. Những gì vô hình thì mãnh liệt và tàn nhẫn hơn. Đó là tình hình trên chiến tuyến Nga-Ukraine, đồng thời cũng có một số “hoạt động vô hình” đang diễn ra ở chính trường Ukraine. Đầu tháng 7, Ukraine đã ngăn chặn một cuộc đảo chính và bắt giữ 4 người, trong khi những người khác vẫn đang bị bắt. Theo Cơ quan An ninh Ukraine, các phần tử đảo chính đã chiêu mộ người từ Donbass và các nơi khác, rồi tập trung tại hội trường 2.000 người. Nhóm này đang chuẩn bị tấn công tòa nhà quốc hội và tuyên bố lật đổ các nhà lãnh đạo của Ukraine. Phía Ukraine không nói rõ cuộc đảo chính này do lực lượng đối lập trong nước thực hiện, hay do Nga lên kế hoạch và tài trợ. Tóm lại, ngoài sấm sét trên chiến trường, còn có nhiều cuộc đấu tranh phức tạp khác nhau trong lĩnh vực chính trị. Giờ đây, tỷ lệ ủng hộ trong nước đối với cá nhân Tổng thống Zelensky đã giảm từ 87% xuống hơn 60%. Khi Ukraine tăng cường nghĩa vụ quân sự, sự bất mãn trong nước ngày càng tăng. Khi chiến tranh mới bắt đầu, người dân có chung mối hận thù, nhưng giờ đây chiến tranh đã kéo dài quá lâu, tương lai của Ukraine sẽ ra sao? Ukraine có thể giành chiến thắng? Đây là tất cả những câu hỏi nảy sinh ở Ukraine. (Nguồn ảnh: CNN. Forbes, Kyiv Independent, Sputnik).