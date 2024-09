Đóng “nồi hầm” Ugledar, hướng tấn công tiếp theo của quân Nga ở đâu?

Trang tin Topcor.ru của Nga xác nhận, chiến dịch đánh chiếm Ugledar, quân Nga đã tiến vào thành phố chiến lược này ở phía nam tỉnh Donetsk. Tình hình đối với quân Ukraine ở Ugledar đã trở nên cực kỳ khó khăn trong vài ngày qua, khi những vấn đề về nguồn cung cấp cho quân đồn trú Ugledar lộ rõ. Sau khi thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các vị trí phòng ngự của quân Ukraine bằng pháo binh và không quân, các mũi xung kích của của quân Ngađã xung phong đánh chiếm được một trong những tòa nhà cao tầng ở phía đông thành phố. Các tòa nhà cao tầng này cực kỳ quan trọng đối với quân Ukraine, vì đây là nơi quân Ukraine bố trí hỏa lực, vừa là trạm quan sát. Trong tầng hầm của các tòa nhà chung cư, quân Ukraine đã biến thành các kho chứa vũ khí và đạn dược, hoặc tạo ra các vị trí trú quân hoặc nghỉ ngơi. Các đơn vị đồn trú của Ukraine ở Ugledar được bố trí phân tán trong các tòa nhà cao tầng của thành phố; giữa các tòa nhà này, họ đã thiết lập được đường liên lạc ngầm dưới mặt đất. Mặc dù đang bị quân Nga tấn công dữ dội từ mặt đất và trên không, nhưng các tuyến đường liên lạc ngầm này vẫn bảo đảm an toàn. Quân đội Nga sử dụng pháo cỡ lớn, bom và UAV FPV để tấn công vào các tòa nhà và các cửa hầm của các tòa nhà cao tầng. Nhiều loạt đạn pháo đã cắt đứt liên lạc của một số đơn vị quân Ukraine với nhau, đồng thời có thể phá hủy các trạm quan sát và ụ hỏa lực được bố trí trong các tòa nhà cao tầng. Việc giám sát trực quan của quân Ukraine gần đây cũng gặp khó khăn. Thành phố bị bao phủ bởi những đám khói bụi, làm giảm đáng kể tầm nhìn. Dưới sự bao phủ của đám khói bụi này, các nhóm xung kích của quân Nga đã tiến vào thành phố, thiết lập được đầu cầu ở phía đông thành phố. Chỉ huy Quân đội Ukraine đang thực hiện những nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để giữ lại Ugledar, vì họ hiểu rằng, nếu mất Ugledar, sẽ không chỉ đơn giản là mất thành phố, mà còn mất cả một khu vực kiên cố quan trọng. Hơn nữa, ngoài Ugderar còn có nhiều km đồng bằng trải dài dọc theo sông Kaslagach. Có thể thấy trong những trận đánh ác liệt do Quân đội Nga tổ chức cách đây không lâu, quân Ukraine đã mất Prechistovka nhanh như thế nào. Theo các nhà phân tích, nếu quân Ukraine đánh mất quyền kiểm soát Ugledar trên đồng bằng nam Donetsk này, thì họ không có gì để bám víu. Cùng với việc tấn công thẳng vào thành phố, Quân đội Nga đã đang tổ chức vòng vây với thành phố Ugledar. Ở phía đông Ugledar, sau khi chiếm được Vodyanoy, quân Nga đột phá về phía Bogoyavlenka; ở cánh phía tây, các đơn vị Nga đã vượt sông Kashlagach gần Prechistovka và đang tiến về Novoukrainka, tổ chức bao vây Ugledar từ cả hai phía. Hiện các trận đánh ở Bogoyavlenka và Novoukrainka vẫn tiếp tục. Trong khi các trận đánh ở mỏ Yuzhnodonbasskaya số 3 đang ở giai đoạn cuối. Tối ngày 23/9, các đơn vị xung kích của Nga tiến vào phía đông thành phố Ugledar và chiếm được đầu cầu. Pháo binh và không quân chiến thuật của Nga “cày nát” các vị trí của quân Ukraine. Tuy nhiên, quân Ukraine ở Ugledar vẫn kiên quyết chiến đấu, kháng cự quyết liệt. Tuy nhiên, tổn thất và không còn tiếp tế, sẽ buộc quân Ukraine phải đưa ra một quyết định khó khăn, đó là tiếp tục chiến đấu tử thủ, hoặc nhanh chóng rút lui toàn bộ khỏi Ugledar, trước mắt là rút về Bogoyavlenka và Novoukrainka để xây dựng tuyến phòng ngự mới ở đó. Nhưng nếu quân Ukraine không rút lui, khi đoạn giữa Novoukrainka và Bogoyavlenka nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, thì quân Ukraine sẽ không còn nơi nào để rút lui. Giờ đây, quân đồn trú Ukraine ở Ugledar vẫn có cơ hội rút về Novoukrainka và Bogoyavlenka. Ngoài ra, lực lượng đồn trú còn lại của Ukraine ở Ugledar có thể rút xa hơn để xây dựng tuyến phòng thủ ở Maksimovka (qua đường cao tốc S051121) hoặc qua tuyến đường S051133 đến Uspenovka. Nếu bộ chỉ huy Ukraine bỏ lỡ cơ hội này, thì nhiều binh sĩ của họ sẽ nguy hiểm khi băng qua những cánh đồng trống. Việc quân Nga giành quyền kiểm soát pháo đài chiến lược Ugledar sẽ mở ra nhiều cơ hội cho họ tiến xa hơn. Đồng thời, đối với quân Ukraine, việc mất Ugledar sẽ là một đòn nặng nề đối với toàn bộ hệ thống phòng thủ ở phía nam Donbass. Để ổn định mặt trận, quân Ukraine sẽ phải sử dụng nhiều lực lượng dự bị hơn. Hơn nữa, quân Ukraine gần Velyka Novoselka đang bị đe dọa đánh bại; đây là một nút quan trọng khác của hệ thống phòng thủ Ukraine. Nếu thất thủ, toàn bộ mặt trận của quân Ukraine ở phía nam Donetsk có thể sụp đổ và quân Nga sẽ tiến về vùng đồng bằng Dnepropetrovsk, miền trung Ukraine. Trong khi Tổng thống Zelensky đang ở New York (Mỹ) để trình bày “kế hoạch khắc phục” trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, thì ông nhận được thông báo rằng, Quân đội Nga đã tiến vào pháo đài chiến lược Ugledar và tình hình quân Ukraine đồn trú ở đây rất nguy cấp. (Nguồn ảnh: CNN, Ukrinform, Liveuamap, Topwar).

