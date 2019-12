Điểm nguy hiểm chết người trên tàu ngầm hạt nhân tỷ USD Mỹ vừa sắm hàng loạt

Tàu ngầm Virginia phiên bản mới nhất hiện tại của quân đội Mỹ là bản Block V. Khác với các loại vũ khí của Nga khi các phiên bản cải biên thường được thêm hậu tố A/B/C, ngoài các hậu tố A/B/C thông thường Mỹ còn thêm cả "Block". Nguồn ảnh: USnavy. Trong cùng một phiên bản cải biên A/B/C của Mỹ sẽ có nhiều Block, mỗi Block này sẽ có sự khác biệt đáng kể so với Block khác nhưng do sự thay đổi đó chưa đủ lớn, các loại vũ khí sẽ chưa được "lên chữ" mà chỉ được "lên số Block". Nguồn ảnh: USnavy. Những tàu ngầm mới nhất mà Mỹ vừa đặt hàng trị giá 22 tỷ USD đều thuộc Block V - phiên bản tối tân nhất của lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh Virginia. Nguồn ảnh: USnavy. So với những tàu ngầm Virginia thông thường, Block V có kích thước lớn hơn hẳn, chiều rộng của tàu lớn hơn khoảng 3 mét so với phiên bản trước đây để đủ chỗ chứa bốn ống phóng tên lửa Tomahawk thẳng đứng. Nguồn ảnh: USnavy. Ngoài ra, tàu cũng dài hơn so với phiên bản cũ, cho phép tăng sức chứa tên lửa và ngư lôi trên tàu. Tổng cộng, tàu ngầm Virginia Block V chứa được 40 tên lửa hành trình bên trong thân. Nguồn ảnh: USnavy. Ngoài ra, các thiết bị điện tử và khoang đặc biệt trên tàu ngầm Virginia Block V cũng được cải thiện đáng kể, mở rộng khả năng phục vụ của tàu ngầm, giúp nó đáp ứng được nhiều nhiệm vụ hơn. Nguồn ảnh: USnavy. Nguy hiểm nhất của tàu ngầm Virginia Block V là khả năng yên lặng gần như tuyệt đối của nó. Với hệ thống chân vịt được thiết kế đặc biệt cùng lớp vỏ bọc cách âm độc quyền, những tàu ngầm Virginia mới của Mỹ trong tương lai sẽ gần như không thể phát ra tiếng động. Nguồn ảnh: USnavy. Và cuối cùng là đắt, đắt một cách kinh khủng. Bản thân truyền thông Mỹ cũng không thể tin nổi rằng có ngày, Mỹ sẽ đóng những tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh với giá đắt đỏ tới như vậy. Nguồn ảnh: USnavy. Cụ thể, chương trình cải biên Block V cho tàu ngầm lớp Virginia có giá lên tới... 35 tỷ USD chưa kể các trang thiết bị kèm theo tàu. Giá của mỗi tàu lên tới 3,5 tỷ USD và thậm chí Hải quân Mỹ còn dự tính đặt đóng mới cùng lúc 10 chiếc. Nguồn ảnh: USnavy. Đây là lớp tàu ngầm đắt ngang ngửa nhiều lớp tàu sân bay hiện đại của Mỹ cũng như của thế giới hiện nay. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ cũng hy vọng rằng cái giá 3,5 tỷ USD của tàu Virginia là xứng đáng với những gì nó mang lại. Nguồn ảnh: USnavy. Hiện tại, các tàu ngầm hạt nhân tân công nhanh lớp Virginia đang là loại tàu ngầm chủ lực của Mỹ. Washington dự tính sẽ đóng 66 tàu ngầm loại này, tuy nhiên hiện tại mới chỉ có 17 chiếc đang phục vụ trong biên chế. Nguồn ảnh: USnavy. Mời độc giả xem Video: Dàn tàu ngầm hạt nhân của "đại gia mới nổi" Trung Quốc có phải là nguyên nhân khiến Mỹ bạo tay cho cuộc đua dưới lòng biển.

