Điểm mặt dàn súng máy trứ danh của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đầu tiên phải nhắc đến khẩu súng máy PKM đã phục vụ trong biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam từ lâu. Đây là khẩu súng máy tiêu chuẩn của quân đội ta, sử dụng cỡ đạn 7,62x54mmR chuẩn Liên Xô. Nguồn ảnh: Danviet. Khẩu súng máy đa năng này được thiết kế bởi Liên Xô từ năm 1961 và tới năm 1969, nó bắt đầu được biên chế với số lượng lớn cho Hồng Quân. Hiện nay, khẩu súng máy này đã được sản xuất nội địa tại nhà máy Z111 của Việt Nam. Nguồn ảnh: Danviet. Sử dụng cỡ đạn lớn, tầm bắn xa và uy lực khủng khiếp, khẩu súng máy PKM được coi là một trong những loại hoả lực mạnh nhất của bộ binh Việt Nam hiện tại. Nguồn ảnh: Forces. Tiếp đến phải kể đến hai khẩu súng máy hạng nhẹ tiêu chuẩn được Việt Nam sử dụng từ thời chống Mỹ, đó là RPK và RPD. Cả hai khẩu súng máy này đều do Liên Xô thiết kế và được sử dụng trong biên chế của ta từ thời chống Mỹ. Nguồn ảnh: TL. Về cơ bản, RPK và RPD có ngoại hình nhìn qua khá tương đồng, cùng sử dụng cỡ đạn 7,62x39mm. Tuy nhiên khẩu RPK có thiết kế như một khẩu AK-47 với băng đạn và nòng súng được kéo dài, trong khi đó RPD lại có ống trích khí đặt dưới nòng súng và nạp đạn theo dây. Nguồn ảnh: QPVN. Hiện tại, đây vẫn là hai khẩu súng máy hạng nhẹ tiêu chuẩn của Việt Nam và cũng được sản xuất trong nước. Nguồn ảnh: Tube. Tiếp theo cần phải kể đến khẩu súng máy M60 từng được Mỹ sử dụng tại Việt Nam. Sau chiến tranh, ta thu được một số lượng lớn súng máy loại này và tới nay vẫn được bảo quản tốt, sử dụng rộng rãi. Nguồn ảnh: QPVN. Điểm yếu của khẩu súng máy này đó là nó sử dụng cỡ đạn chuẩn NATO 7,62x51mm - không giống với cỡ đạn dùng cho những khẩu súng máy tiêu chuẩn phổ biến khác nên sẽ tạo thêm gánh nặng cho hậu cần trên chiến trường. Nguồn ảnh: TTXVN. Khẩu súng máy được cho là hiện đại nhất của quân đội Việt Nam hiện tại là khẩu IWI Negev do Israel sản xuất. Khẩu súng máy này hiện cũng được ta mua dây chuyền sản xuất và hiện đang được sản xuất tại nhà máy Z111. Nguồn ảnh: HQDB. Tuy nhiên, loại súng máy hiện đại này chỉ mới được trang bị cho lực lượng Hải quân Đánh bộ và cũng có số lượng không nhiều. Nguồn ảnh: Danviet. Cuối cùng là khẩu súng máy hạng nặng DShK - một sản phẩm ra đời từ thời... Chiến tranh Thế giới thứ hai tới nay vẫn được Việt Nam sử dụng rộng rãi. Khẩu súng máy này sử dụng cỡ đạn 12,7x108mm, có khả năng bắn xuyên nhiều loại xe thiết giáp, trong đó có thiết giáp chở quân M113. Tuy nhiên do kích thước cồng kềnh và giá đỡ có trọng lượng rất nặng, DShK thường chỉ xuất hiện trong những trận đánh quy mô lớn, vừa làm nhiệm vụ phòng không, vừa có thể bắn thẳng khiến địch hoang mang tột độ. Mời độc giả xem Video: RPK-16 - phiên bản súng máy hạng nhẹ cải tiến từ khẩu RPK trứ danh Liên Xô từng sản xuất trước đây.

