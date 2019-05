Điểm mặt 8 tàu sân bay từng được Nga-Xô chế tạo (2)

Trong số bảy chiếc tàu sân bay mà Liên Xô từng hoàn thiện thì có tới bốn chiến được đóng theo lớp Kiev. Tàu sân bay được đóng theo lớp Kiev nguyên bản cuối cùng gia nhập biên chế hải quân Liên Xô năm 1982. Nguồn ảnh: ACIS. Đây là chiếc tàu sân bay mang tên Novorossiysk. Tàu sân bay này chỉ phục vụ trong biên chế có 11 năm, tới năm 1993, Hải quân Nga đã cho tàu sân bay Novorossiysk về hưu. Nguồn ảnh: ACIS. Năm 1997, tàu sân bay này của Nga bị bán cho Hàn Quốc và phía Hàn Quốc đã tiến hành rã sắt vụn tàu Novorossiysk ngay sau đó. Nguồn ảnh: ACIS. Chiếc tàu sân bay thứ tư được đóng theo lớp Kiev cải tiến may mắn phục vụ Hải quân Liên Xô từ năm 1987 và sau đó là Hải quân Nga tới năm 1996 thị bị loại biên. Nguồn ảnh: ACIS. Tuy nhiên, cuộc đời của Đô đốc Hạm đội Sovetskogo Soyuza Gorshkov (sau này thời Nga đổi tên thành Baku) chưa kết thúc ở đó, nó được sửa sang cải tạo lại và sau đó phục vụ trong hải quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: ACIS. Từ năm 2013, tàu sân bay Kiev cuối cùng phục vụ trong hải quân Ấn Độ với tên gọi INS Vikramaditya. Nguồn ảnh: ACIS. Tàu sân bay cuối cùng mà Liên Xô hoàn thiện và sau này cũng là tàu sân bay duy nhất của Nga trong thế kỷ 21 là tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Nguồn ảnh: ACIS. Tàu sân bay này được đóng theo lớp Kuznetsov, nhập biên năm 1990 và là tàu sân bay hiện đại nhất thời điểm đó trong biên chế Hải quân Liên Xô. Nguồn ảnh: ACIS. Tới cuối năm 2017, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được đưa về cảng để sửa chữa sau đó tới cuối năm 2018 thì bị tai nạn trong ụ nổi, kết quả là rất có thể hải quân Nga sẽ cho Đô đốc Kuznetsov về hưu sớm do chi phí sửa chữa đang ngày càng tăng cao. Nguồn ảnh: ACIS. Tàu sân bay cuối cùng mà Liên Xô từng cố đóng nhưng chưa hoàn thiện là tàu sân bay Riga, sau này dưới thời Nga đổi tên thành Varyag. Tàu sân bay này được Liên Xô đặt lườn từ năm 1985 nhưng chưa kịp hoàn thiện trước khi Liên Xô tan rã. Nguồn ảnh: ACIS. Do tàu sân bay này được đóng tại nhà máy đóng tàu 444 thuộc Ukraine nên sau khi Liên Xô tan rã, tàu Riga được Nga bàn giao cho phía Ukraine, Ukraine tiếp tục thi công tới năm 1992 thì dừng hẳn, sau đó bán cho Trung Quốc. Nguồn ảnh: ACIS. Đây đã trở thành tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc sau này, mang tên Liêu Ninh. Như vậy, trong tổng số 8 tàu sân bay mà Liên Xô từng hoàn thiện và chưa hoàn thiện, có tới ba chiếc bị Trung Quốc sau này mua lại. Nguồn ảnh: ACIS. Mời độc giả xem Video: Vinh quang ngắn ngủi của tàu sân bay Kuznetsov khi tham chiến ở Syria.

Trong số bảy chiếc tàu sân bay mà Liên Xô từng hoàn thiện thì có tới bốn chiến được đóng theo lớp Kiev. Tàu sân bay được đóng theo lớp Kiev nguyên bản cuối cùng gia nhập biên chế hải quân Liên Xô năm 1982. Nguồn ảnh: ACIS. Đây là chiếc tàu sân bay mang tên Novorossiysk. Tàu sân bay này chỉ phục vụ trong biên chế có 11 năm, tới năm 1993, Hải quân Nga đã cho tàu sân bay Novorossiysk về hưu. Nguồn ảnh: ACIS. Năm 1997, tàu sân bay này của Nga bị bán cho Hàn Quốc và phía Hàn Quốc đã tiến hành rã sắt vụn tàu Novorossiysk ngay sau đó. Nguồn ảnh: ACIS. Chiếc tàu sân bay thứ tư được đóng theo lớp Kiev cải tiến may mắn phục vụ Hải quân Liên Xô từ năm 1987 và sau đó là Hải quân Nga tới năm 1996 thị bị loại biên. Nguồn ảnh: ACIS. Tuy nhiên, cuộc đời của Đô đốc Hạm đội Sovetskogo Soyuza Gorshkov (sau này thời Nga đổi tên thành Baku) chưa kết thúc ở đó, nó được sửa sang cải tạo lại và sau đó phục vụ trong hải quân Ấn Độ. Nguồn ảnh: ACIS. Từ năm 2013, tàu sân bay Kiev cuối cùng phục vụ trong hải quân Ấn Độ với tên gọi INS Vikramaditya. Nguồn ảnh: ACIS. Tàu sân bay cuối cùng mà Liên Xô hoàn thiện và sau này cũng là tàu sân bay duy nhất của Nga trong thế kỷ 21 là tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Nguồn ảnh: ACIS. Tàu sân bay này được đóng theo lớp Kuznetsov, nhập biên năm 1990 và là tàu sân bay hiện đại nhất thời điểm đó trong biên chế Hải quân Liên Xô. Nguồn ảnh: ACIS. Tới cuối năm 2017, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được đưa về cảng để sửa chữa sau đó tới cuối năm 2018 thì bị tai nạn trong ụ nổi, kết quả là rất có thể hải quân Nga sẽ cho Đô đốc Kuznetsov về hưu sớm do chi phí sửa chữa đang ngày càng tăng cao. Nguồn ảnh: ACIS. Tàu sân bay cuối cùng mà Liên Xô từng cố đóng nhưng chưa hoàn thiện là tàu sân bay Riga, sau này dưới thời Nga đổi tên thành Varyag. Tàu sân bay này được Liên Xô đặt lườn từ năm 1985 nhưng chưa kịp hoàn thiện trước khi Liên Xô tan rã. Nguồn ảnh: ACIS. Do tàu sân bay này được đóng tại nhà máy đóng tàu 444 thuộc Ukraine nên sau khi Liên Xô tan rã, tàu Riga được Nga bàn giao cho phía Ukraine, Ukraine tiếp tục thi công tới năm 1992 thì dừng hẳn, sau đó bán cho Trung Quốc. Nguồn ảnh: ACIS. Đây đã trở thành tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc sau này, mang tên Liêu Ninh. Như vậy, trong tổng số 8 tàu sân bay mà Liên Xô từng hoàn thiện và chưa hoàn thiện, có tới ba chiếc bị Trung Quốc sau này mua lại. Nguồn ảnh: ACIS. Mời độc giả xem Video: Vinh quang ngắn ngủi của tàu sân bay Kuznetsov khi tham chiến ở Syria.