Vào ngày 6/2, quân đội Ukraine (AFU) đang ở vùng Kursk của Nga, để giảm bớt áp lực tấn công của quân đội Nga (RFAF) vào thị trấn Sudzha, trung tâm của khu vực do Ukraine kiểm soát, Kiev đã phát động một cuộc phản công ở phía đông nam Sudzha vào sáng sớm cùng ngày, với hai tiểu đoàn quân và một số vũ khí bọc thép hạng nặng. Tuy nhiên, lực lượng phản công của AFU tại khu vực Kursk hôm đó thực sự bị hạn chế, nhiều nhất không quá một nghìn quân, và đã đụng phải vòng vây “tường đồng, vách sắt” của RFAF, đã được xây dựng trong một thời gian dài. Do đó, vào khoảng hai giờ chiều cùng ngày, cuộc phản công mạo hiểm của AFU đã bị đánh bại; vì vậy, chỉ có truyền thông Nga đề cập đến cuộc phản công, và không có thông tin liên quan nào, trên phương tiện truyền thông Ukraine. Khi nhìn vào xung đột Ukraine, có ba điểm đáng chú ý: Thứ nhất, binh lính Ukraine sẽ không bị khấu trừ tiền lương, nếu họ chỉ đào ngũ trong một thời gian ngắn. Ngày 6/2, trang web Strana của Ukraine tiết lộ rằng, vì các đơn vị AFU ở tuyến đầu, do không được luân chuyển trong một thời gian dài, nên họ phải nằm bẹp trong chiến hào trong nhiều tuần. Trong thời gian này, họ không chỉ phải chịu đựng các cuộc tấn công của hỏa lực pháo binh Nga, mà thậm chí còn không có cơ hội để tắm rửa. Do đó, những tân binh của AFU buộc phải đào ngũ, vì chiến trường quá gian khổ đối với họ. Trong khi đó, những lính cũ của AFU cũng bắt đầu “thích đào ngũ”, khi họ sẽ tự rời khỏi đơn vị và về nhà nghỉ ngơi, nhưng không quá một tuần, sau đó họ sẽ tự quay trở lại đơn vị của mình. Lý do rất đơn giản: họ đã ở tuyến đầu tám tháng trời, quá mệt mỏi mà không được thay quân, nên họ đào ngũ. Nhưng họ sẽ “vô tội”, nếu quay trở lại đơn vị sau chưa đầy một tuần đào ngũ; vì theo quy định của AFU, nếu về quá một tuần, sẽ bị khấu trừ một tháng lương. Những người lính đào ngũ vẫn nếu quay trở lại, thì chỉ huy ở những đơn vị đó, sẽ có thể “nhắm mắt làm ngơ”, không báo cáo lên trên. Suy cho cùng, nếu các đơn vị AFU ở tuyến đầu, quá khắt khe về vấn đề này, số lượng người đào ngũ sẽ tăng lên theo cấp số nhân và chưa chắc họ sẽ quay trở lại đơn vị. Khi đó, cấp trên trực tiếp của những binh lính đào ngũ, chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm, giống như Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 vừa qua. Thứ hai, tiềm lực về huy động quân số cho AFU đang đạt dần đến ngưỡng giới hạn. Nhà lý luận quân sự vĩ đại người Đức Clausewitz đã từng nói rằng, chỉ có hai mục tiêu cuối cùng của chiến tranh: tiêu diệt nhân lực và tấn công vào tiềm lực chiến tranh của kẻ thù. Khi cuộc tấn công toàn diện của RFAF ngày càng trở nên dữ dội hơn, những điểm yếu về quân số và hỏa lực không đủ của AFU ở tuyến đầu, ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Hơn nữa, vào ngày 6/2, truyền thông Ba Lan tiết lộ rằng, số lượng lính Ukraine huấn luyện tại Ba Lan, đã giảm đáng kể. Đến mùa thu năm ngoái, số lượng binh lính Ukraine được huấn luyện tại Ba Lan, chỉ bằng một phần ba số lượng mà căn cứ Ba Lan có thể tiếp nhận. Hơn nữa, mỗi lần huấn luyện sắp kết thúc, binh lính Ukraine sẽ bỏ trốn ra ngoài, trở thành lao động tự do. Căn cứ huấn luyện càng gần biên giới Đức, thì số lượng binh lính Ukraine đào ngũ càng nhiều. Tất cả những điều này cho thấy, ít nhất là về mặt nhân lực, tiềm lực chiến tranh của quân đội Ukraine sắp bị Nga đẩy đến bờ vực sụp đổ. Hiện nay vấn đề huy động quân số, đã trở thành “cơn đau đầu kinh niên” của lãnh đạo Kiev. Thứ ba, Ukraine đã trở thành địa điểm thử nghiệm tên lửa cho các đồng minh của Nga. Ngày 6/2, Reuters đưa tin từ một nguồn tin cấp cao của Ukraine rằng, kể từ cuối tháng 12, độ chính xác của tên lửa đạn đạo Triều Tiên, do quân đội Nga phóng đi, đã đạt tới 50-100 mét. Điều này cho thấy tổ hợp công nghiệp quân sự của Triều Tiên đang sử dụng chiến trường Ukraine để thử nghiệm và tinh chỉnh công nghệ tên lửa của họ. Mặc dù tin tức của Reuters thường bị nghi ngờ, nhưng việc học hỏi kinh nghiệm chiến tranh luôn là thế mạnh của Triều Tiên. Và một sự thật không thể chối cãi, đó là cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành nơi thử nghiệm vũ khí mới từ nhiều quốc gia. Do đó, các đồng minh của Nga chắc chắn sẽ tận dụng tốt cơ hội này. Thật đáng tiếc khi đất nước xinh đẹp Ukraine phải chịu đựng những khó khăn, mà đáng lẽ không phải trải qua. Không chỉ có vũ khí mới được thử nghiệm; quân đội Ukraine cũng phải sử dụng vũ khí, đã bị loại khỏi biên chế chiến đấu của nước khác, để đưa vào chiến đấu. Vào ngày 6/2, truyền thông Ukraine cho biết, số máy bay chiến đấu Mirage 2000 cũ của Pháp, đã đến Ukraine. Tuy nhiên, ngay cả giới truyền thông Ukraine cũng thừa nhận rằng, những máy bay chiến đấu cũ này, giống như máy bay chiến đấu F-16 trước đó, sẽ không gây ra bất kỳ sóng gió nào trên chiến trường và cũng không giúp nhiều cho quân đội Ukraine. (Nguồn ảnh Topwar, Sputnik, Ukrinform).

Vào ngày 6/2, quân đội Ukraine (AFU) đang ở vùng Kursk của Nga, để giảm bớt áp lực tấn công của quân đội Nga (RFAF) vào thị trấn Sudzha, trung tâm của khu vực do Ukraine kiểm soát, Kiev đã phát động một cuộc phản công ở phía đông nam Sudzha vào sáng sớm cùng ngày, với hai tiểu đoàn quân và một số vũ khí bọc thép hạng nặng. Tuy nhiên, lực lượng phản công của AFU tại khu vực Kursk hôm đó thực sự bị hạn chế, nhiều nhất không quá một nghìn quân, và đã đụng phải vòng vây “tường đồng, vách sắt” của RFAF, đã được xây dựng trong một thời gian dài. Do đó, vào khoảng hai giờ chiều cùng ngày, cuộc phản công mạo hiểm của AFU đã bị đánh bại; vì vậy, chỉ có truyền thông Nga đề cập đến cuộc phản công, và không có thông tin liên quan nào, trên phương tiện truyền thông Ukraine. Khi nhìn vào xung đột Ukraine, có ba điểm đáng chú ý: Thứ nhất, binh lính Ukraine sẽ không bị khấu trừ tiền lương, nếu họ chỉ đào ngũ trong một thời gian ngắn. Ngày 6/2, trang web Strana của Ukraine tiết lộ rằng, vì các đơn vị AFU ở tuyến đầu, do không được luân chuyển trong một thời gian dài, nên họ phải nằm bẹp trong chiến hào trong nhiều tuần. Trong thời gian này, họ không chỉ phải chịu đựng các cuộc tấn công của hỏa lực pháo binh Nga, mà thậm chí còn không có cơ hội để tắm rửa. Do đó, những tân binh của AFU buộc phải đào ngũ, vì chiến trường quá gian khổ đối với họ. Trong khi đó, những lính cũ của AFU cũng bắt đầu “thích đào ngũ”, khi họ sẽ tự rời khỏi đơn vị và về nhà nghỉ ngơi, nhưng không quá một tuần, sau đó họ sẽ tự quay trở lại đơn vị của mình. Lý do rất đơn giản: họ đã ở tuyến đầu tám tháng trời, quá mệt mỏi mà không được thay quân, nên họ đào ngũ. Nhưng họ sẽ “vô tội”, nếu quay trở lại đơn vị sau chưa đầy một tuần đào ngũ; vì theo quy định của AFU, nếu về quá một tuần, sẽ bị khấu trừ một tháng lương. Những người lính đào ngũ vẫn nếu quay trở lại, thì chỉ huy ở những đơn vị đó, sẽ có thể “nhắm mắt làm ngơ”, không báo cáo lên trên. Suy cho cùng, nếu các đơn vị AFU ở tuyến đầu, quá khắt khe về vấn đề này, số lượng người đào ngũ sẽ tăng lên theo cấp số nhân và chưa chắc họ sẽ quay trở lại đơn vị. Khi đó, cấp trên trực tiếp của những binh lính đào ngũ, chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm, giống như Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 vừa qua. Thứ hai, tiềm lực về huy động quân số cho AFU đang đạt dần đến ngưỡng giới hạn. Nhà lý luận quân sự vĩ đại người Đức Clausewitz đã từng nói rằng, chỉ có hai mục tiêu cuối cùng của chiến tranh: tiêu diệt nhân lực và tấn công vào tiềm lực chiến tranh của kẻ thù. Khi cuộc tấn công toàn diện của RFAF ngày càng trở nên dữ dội hơn, những điểm yếu về quân số và hỏa lực không đủ của AFU ở tuyến đầu, ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Hơn nữa, vào ngày 6/2, truyền thông Ba Lan tiết lộ rằng, số lượng lính Ukraine huấn luyện tại Ba Lan, đã giảm đáng kể. Đến mùa thu năm ngoái, số lượng binh lính Ukraine được huấn luyện tại Ba Lan, chỉ bằng một phần ba số lượng mà căn cứ Ba Lan có thể tiếp nhận. Hơn nữa, mỗi lần huấn luyện sắp kết thúc, binh lính Ukraine sẽ bỏ trốn ra ngoài, trở thành lao động tự do. Căn cứ huấn luyện càng gần biên giới Đức, thì số lượng binh lính Ukraine đào ngũ càng nhiều. Tất cả những điều này cho thấy, ít nhất là về mặt nhân lực, tiềm lực chiến tranh của quân đội Ukraine sắp bị Nga đẩy đến bờ vực sụp đổ. Hiện nay vấn đề huy động quân số, đã trở thành “cơn đau đầu kinh niên” của lãnh đạo Kiev. Thứ ba, Ukraine đã trở thành địa điểm thử nghiệm tên lửa cho các đồng minh của Nga. Ngày 6/2, Reuters đưa tin từ một nguồn tin cấp cao của Ukraine rằng, kể từ cuối tháng 12, độ chính xác của tên lửa đạn đạo Triều Tiên, do quân đội Nga phóng đi, đã đạt tới 50-100 mét. Điều này cho thấy tổ hợp công nghiệp quân sự của Triều Tiên đang sử dụng chiến trường Ukraine để thử nghiệm và tinh chỉnh công nghệ tên lửa của họ. Mặc dù tin tức của Reuters thường bị nghi ngờ, nhưng việc học hỏi kinh nghiệm chiến tranh luôn là thế mạnh của Triều Tiên. Và một sự thật không thể chối cãi, đó là cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành nơi thử nghiệm vũ khí mới từ nhiều quốc gia. Do đó, các đồng minh của Nga chắc chắn sẽ tận dụng tốt cơ hội này. Thật đáng tiếc khi đất nước xinh đẹp Ukraine phải chịu đựng những khó khăn, mà đáng lẽ không phải trải qua. Không chỉ có vũ khí mới được thử nghiệm; quân đội Ukraine cũng phải sử dụng vũ khí, đã bị loại khỏi biên chế chiến đấu của nước khác, để đưa vào chiến đấu. Vào ngày 6/2, truyền thông Ukraine cho biết, số máy bay chiến đấu Mirage 2000 cũ của Pháp, đã đến Ukraine. Tuy nhiên, ngay cả giới truyền thông Ukraine cũng thừa nhận rằng, những máy bay chiến đấu cũ này, giống như máy bay chiến đấu F-16 trước đó, sẽ không gây ra bất kỳ sóng gió nào trên chiến trường và cũng không giúp nhiều cho quân đội Ukraine. (Nguồn ảnh Topwar, Sputnik, Ukrinform).