Bất ngờ trước mẫu UAV “lai” tên lửa tự sản xuất của Ukraine

Theo tờ Army Recognition, vào ngày 8/2/2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Giuseppe Cavo Dragone đã có chuyến thăm đến một cơ sở bí mật tại Ukraine, nơi “ máy bay không người lái tên lửa” Peklo đang được sản xuất. Ảnh Army Recognition Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Cavo Dragone tới Ukraine kể từ khi được bổ nhiệm, chuyến thăm của ông diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng, khi Ukraine tìm cách củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của mình đồng thời vẫn tăng cường hợp tác với các nước NATO. Ảnh mil.in.ua Peklo trong tiếng Ukraine có nghĩa là "Địa ngục", loại vũ khí này được mô tả là sự kết hợp từ tên lửa và máy bay không người lái (hay còn gọi là UAV tên lửa). Peklo được xem là một tài sản quan trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine do khả năng hoạt động đặc biệt. Ảnh Army Recognition Tầm hoạt động của tên lửa không người lái Peklo lên tới 700 km và tốc độ đạt được là 700 km/h, nó được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu ở xa. Được phát triển như một giải pháp thay thế cho tên lửa hành trình của phương Tây, nó có thiết kế lai kết hợp các đặc điểm của máy bay không người lái tầm xa và tên lửa hành trình. Ảnh Aviation Week Kể từ cuối năm 2024, việc sản xuất Peklo đã được thúc đẩy nhanh chóng, với gần 100 đơn vị đã được sản xuất và Ukraine đang tăng cường sản xuất hàng loạt. Ukraine đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 30.000 máy bay không người lái tầm xa vào năm tới, nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt pháo binh trên chiến trường và khắc phục những hạn chế trong việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp. Ảnh X Sự phát triển này làm nổi bật khả năng thích ứng và những tiến bộ về công nghệ của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, bất chấp các cuộc tấn công liên tục từ Nga vào cơ sở hạ tầng của nước này. Quyết định đặt cơ sở sản xuất này dưới lòng đất là một biện pháp chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro từ các cuộc không kích có thể làm gián đoạn hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, trong chuyến thăm, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của vũ khí sản xuất trong nước, ông tuyên bố rằng các hệ thống sản xuất trong nước đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực quân sự của Ukraine. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ sự cảm kích đối với những hỗ trợ liên tục của NATO kể từ khi nổ ra xung đột toàn diện với Nga và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì áp lực liên tục lên Moskva để đạt được giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột. Ông cũng trao giải thưởng nhà nước cho các công nhân nhà máy và ghi nhận những đóng góp to lớn của họ cho ngành quốc phòng của nước nhà. Sự hiện diện của Cavo Dragone tại cơ sở này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ vì ông là quan chức quân sự cấp cao nhất của NATO, mà sự kiện trên còn phù hợp với những nỗ lực đang diễn ra của liên minh này nhằm cung cấp hỗ trợ thiết thực cho Ukraine. Ông Cavo Dragone cũng tái khẳng định cam kết lâu dài của NATO đối với Ukraine, nhấn mạnh rằng quốc gia này hiện là một phần không thể thiếu của an ninh xuyên Đại Tây Dương. Ông cũng nhấn mạnh sứ mệnh của NSATU (Hỗ trợ an ninh và đào tạo cho Ukraine), nhằm mục đích cải thiện việc phối hợp viện trợ quân sự và đào tạo cho lực lượng Ukraine. Cùng với chuyến thăm này, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi đã có cuộc họp với ông Cavo Dragone để thảo luận về nhu cầu hoạt động trước mắt của Quân đội Ukraine. Ông Syrskyi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì dòng hỗ trợ quân sự và đào tạo ổn định từ các đồng minh NATO để củng cố sức mạnh phòng thủ của Ukraine. Việc sản xuất tên lửa không người lái Peklo đại diện cho sự chuyển đổi nhanh chóng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Vai trò của chúng trong các hoạt động quân sự sắp tới có thể rất quan trọng, nơi mà khả năng tự cung tự cấp về công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng.

