Đến nay Việt Nam vẫn còn sử dụng ống phóng lựu M-72 LAW của Mỹ?

Hiện tại trong biên chế của Quân đội Việt Nam, chúng ta vẫn sử dụng loại súng phóng lựu M-72 LAW - loại súng phóng lựu từng được Mỹ sử dụng với số lượng lớn trong chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: TL. Được Mỹ thiết kế từ năm 1963, súng phóng lựu M-72 LAW được ra đời để cung cấp cho người lính một loại vũ khí chống tăng rẻ tiền nhất, nguy hiểm nhất, dễ sử dụng dụng nhất và chính xác cao nhất. Nguồn ảnh: Pinterest.M-72 LAW đã làm được những gì mà quân đội Mỹ yêu cầu. Đây là khẩu súng phóng lựu dùng một lần khả năng vận hành hiệu quả trong nhiều điều kiện môi trường thời tiết khác nhau và rất dễ sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Tầm bắn hiệu quả của súng khoảng 200 mét - đủ xa để bảo vệ an toàn cho xạ thủ khỏi hoả lực của đối phương nhưng cũng đủ gần để mọi xạ thủ với thời gian đào tạo tối thiểu nhất cũng có thể "một phát ăn ngay" mục tiêu đối phương. Nguồn ảnh: Pinterest. Súng có hai chế độ là "khai hoả" và "an toàn". Không cần phải biết chữ người lính cũng phân biệt được hai chế độ này. Cụ thể, chế độ an toàn của súng có chiều dài chỉ 630mm, khi "rút" dài ra 881mm, súng vào chế độ sẵn sàng khai hoả. Nguồn ảnh: Pinterest. Một ống phóng lựu M-72 LAW ở chế độ an toàn có kích thước cực kỳ nhỏ gọn, mỗi lính bộ binh khi hành quân có thể mang theo 2 tới 3 khẩu súng loại này. Nguồn ảnh: Guns. Mỗi khẩu có trọng lượng chỉ từ 2,5 tới 3,6 kg tuỳ từng phiên bản. Ngoài ra do là súng bắn một lần không thể tái nạp đạn, người lính cũng không cần mang đạn dự phòng cho M-72 LAW. Nguồn ảnh: Guns. Khi "rút lõi" M-72 LAW dài ra, súng chuyển sang chế độ sẵn sàng khai hoả với chiều dài 881 mm và khác biệt hoàn toàn trạng thái "an toàn". Nguồn ảnh: Guns. Kính ngắm của M-72 LAW cho phép xạ thủ ngắm bắn những mục tiêu ở khoảng cách xa tới 350 mét. Tuy nhiên khi sử dụng khẩu súng phóng lựu này, binh lính được khuyến cáo khai hoả ở cự ly "càng gần càng tốt" vì họ khó có cơ hội khai hoả phát thứ hai sau khi phát thứ nhất bắn trượt. Nguồn ảnh: Guns. Mặc dù cực kỳ dễ sử dụng, khẩu súng này cũng có in đầy đủ thông tin và cách bắn lên thành súng. Về cơ bản, M-72 LAW không cần hướng dẫn sử dụng và cũng không cần huấn luyện, người lính chỉ cần đọc kỹ những ký hiệu trên súng là có thể khai hoả được ngay. Nguồn ảnh: Guns. Chốt an toàn của khẩu M-72 LAW cũng có thiết kế cực kỳ đơn giản, cấu tạo tương tự như chốt an toàn của lựu đạn. Nguồn ảnh: Guns. Hướng dẫn sử dụng súng phóng lựu M-72 LAW được in sẵn lên thân súng. Tuỳ từng quốc gia sử dụng mà hướng dẫn sẽ được in bằng nhiều thứ tiếng, tuy nhiên về cơ bản cũng chỉ có ba dòng và ba hình ảnh minh hoạ. Nguồn ảnh: Guns. Việt Nam thậm chí còn tự sản xuất được đạn cho loại súng phóng lựu M-72 LAW này. Hiện tại, quân đội Mỹ cũng vẫn đang sử dụng M-72 LAW trong biên chế quân đội mình. Nguồn ảnh: QPVN. Video Cận cảnh súng phóng lựu M-72 LAW khai hoả.

