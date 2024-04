Đâu là Cụm quân thiện chiến nhất của Nga trên chiến trường Ukraine?

Kể từ đầu năm 2024, Quân đội Nga ngày càng tích cực hơn trong các hoạt động tấn công, trong khi Quân đội Ukraine về cơ bản chuyển sang phòng thủ toàn tuyến. Ảnh: The Atlantic. Hiện nay, Quân đội Nga được chia thành 5 cụm tác chiến từ hướng đông bắc đến hướng tây nam của mặt trận, đó là: Cụm phía Tây, Cụm phía Nam, Cụm Trung tâm, Cụm phía Đông và Cụm Dnieper. Ảnh: The Globe and Mail. Trong số đó, phạm vi chiến trường hiện tại của Cụm phía Tây là theo hướng Kupiyansk-Zunliman; phạm vi chiến trường của Cụm Dnieper là từ Zaporozhye đến Kherson và ba cụm còn lại chủ yếu được triển khai trên chiến trường mặt trận Donetsk. Ảnh: NBC News. Chiến dịch Avdiivka nổi tiếng được thực hiện bởi Cụm Trung tâm. Tuy nhiên, cuộc tấn công cấp chiến dịch đã gây ra nhiều thương vong nhất cho đối phương lại do Cụm phía Nam tiến hành. Ảnh: RBC Ukraine. Theo thống kê từ báo cáo tác chiến hàng ngày của Bộ Quốc phòng Nga, từ ngày 1/1 đến ngày 30/3, tổng số thương vong của Quân đội Ukraine trong khu vực do Cụm phía Nam của Nga phụ trách, đã lên tới khoảng 26.000 người. Ảnh: The Moscow Times. Cụm phía Nam của Quân đội Nga ban đầu bao gồm các Lực lượng Lục quân thuộc quyền quản lý của Quân khu phía Nam, được tăng cường thêm một số đơn vị của Lực lượng Dù, Hải quân đánh bộ và Lực lượng phòng thủ ven biển. Khi bắt đầu cuộc xung đột vào năm 2022, lực lượng chủ lực của Cụm phía Nam từ Crimea tiến về phía bắc và lực lượng này đã chiếm được hầu hết Kherson, Zaporozhye và một phần của tỉnh Nikolaev. Ngoài ra, một phần của Cụm phía Nam trực tiếp hỗ trợ lực lượng dân quân Donbass kiểm soát khu vực và góp phần không nhỏ trong chiến thắng tại Mariupol. Khi Quân đội Nga mở cuộc tấn công quy mô vào Donbass từ tháng 4/2022, Cụm quân phía Nam đã tham gia nhiều trận đánh lớn. Sau đó, khi Cụm phía Tây bị đánh bại ở tỉnh Kharkiv, Cụm phía Nam đã cử quân đến hỗ trợ cho lực lượng này; thậm chí Cụm phía Nam còn hỗ trợ cho lực lượng Wagner tham chiến tại các khu vực trọng điểm nhất. Rõ ràng, phần lớn những thắng lợi mà Quân đội Nga hiện có được trên chiến trường Ukraine đều có liên quan mật thiết đến Cụm quân phía Nam. Cụm quân này bao gồm Tập đoàn quân 49, Tập đoàn quân 58 và Tập đoàn quân 8, lực lượng này hoạt động trên toàn bộ tiền tuyến khu vực Donetsk. Đối diện với mặt trận mà Cụm quân phía Nam hoạt động là “khu pháo đài” được Quân đội Ukraine xây dựng rất kiên cố từ sau năm 2014. Hệ thống phòng thủ rất hoàn thiện và Quân đội Ukraine đóng quân dày đặc nên có thể nói là không hề dễ dàng để chiến đấu. Vì đây là khu vực quan trọng nên lực lượng trên hướng này còn được tăng cường Tập đoàn quân 1 Donetsk, lực lượng chủ lực của Tập đoàn quân 2 Luhansk, Quân đoàn dù tình nguyện số 3 và một số đơn vị chiến đấu khác, những đơn vị này đều đặt dưới sự chỉ huy của Cụm phía Nam. Sau khi tham gia trận đánh tại Avdiivka, Cụm phía Nam đã bàn giao lại trận địa cho Cụm Trung tâm và phải phụ trách nhiệm vụ tác chiến ở bốn hướng khác gồm Seversk, Atmsk, Dzerzhinsk, Malinka. Đây đều là những mặt trận rất quan trọng, đặc biệt tại Atmsk, nhiều nguồn tin cho biết, Quân đội Nga chính thức phát động trận tấn công vào Chasov Yar, đây sẽ là một điểm nhấn khác trong diễn biến xung đột giữa Nga và Ukraine trong năm nay.

