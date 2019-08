Dấu ấn cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo

Tàu Cảnh sát biển 8001 làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN) Lực lượng Cảnh sát biển Vùng 2 phát hiện, bắt giữ tàu Pacific Ocean (quốc tịch Singapore) buôn lậu gần 5 triệu lít dầu DO trên vùng biển Việt Nam, tổng trị giá gần 57 tỷ đồng (tháng 6/2018). (Ảnh: Đỗ Văn Trưởng/TTXVN) Tàu Cảnh sát biển 8001 làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN) Tàu Cảnh sát biển 8001 hoạt động tại khu vực Nhà giàn DK1/15. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN) Cán bộ, chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 8001 phối hợp làm nhiệm vụ tại khu vực biển gần Nhà giàn DK1/15. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN) Tàu Cảnh sát biển 2007 thuộc Hải đội 101, Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện, bắt giữ 2 tàu ND 1865 và HN 0525 vận chuyển gần 3000 tấn than lậu trên vùng biển Vịnh Hạ Long (tháng 11/2009). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) Tàu Cảnh sát biển 2007 thuộc Hải đội 101, Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện, bắt giữ 2 tàu ND 1865 và HN 0525 vận chuyển gần 3000 tấn than lậu trên vùng biển Vịnh Hạ Long (tháng 11/2009). (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) Liên tiếp trong hai ngày 2 và 3/3/2018, lực lượng Cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) kiểm tra, bắt giữ 3 tàu buôn lậu khoảng 600.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp tại khu vực biển Đông Nam Hòn Khoai, vùng biển Tây Nam. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN) Chiến sỹ Hải đội 402 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên vùng biển Tây Nam. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN) Ngày 21/4/2017, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực cách Đông Nam mũi Cà Mau khoảng 80 hải lý thuộc vùng biển Việt Nam, phát hiện một tốp tàu nước ngoài bơm dầu trái phép cho tàu cá Việt Nam. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN) Chiều 1/9/2016, trong khi thực thi nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, Tổ công tác Cụm Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra, bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng 50.000 lít dầu DO và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. (Ảnh: TTXVN) Ngày 19/1/2016, Tổ công tác thuộc Cụm trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh phát hiện, bắt giữ tàu cá Vinh Phát đang có hành vi mua bán trái phép khoảng 68.000 lít dầu DO (trị giá khoảng 700 triệu đồng) trên vùng biển Trà Vinh. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN) Ngày 7/1/2015, trên vùng biển thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, tổ công tác Cụm Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ một xuồng máy vận chuyển 2.400 bao thuốc lá lậu nhãn hiệu Hero và Jet. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN) Cụm đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 4 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) bàn giao một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường tàu khách SuperDong từ Rạch Giá về Phú Quốc ngày 12/11/2015. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN) Sáng 20/4/2019, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu hàng HP 4211 (tên khác là Bình Minh 18) thuộc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Gia Đức đang chở khoảng 900 tấn than cám không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: TTXVN) Cảnh sát biển Hải đội 402 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) kiểm tra, thu giữ tang vật đối với các tàu chở dầu DO trái phép, bị bắt giữ trên vùng biển Tây Nam. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN) Lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) tổ chức trinh sát, phối hợp với các lực lượng triệt phá hàng chục vụ án về ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng với nhiều tang vật. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) Chiến sỹ Hải đội 101, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chuẩn bị xuồng máy cho chuyến đi tuần tra định kỳ. (Ảnh:Trọng Đức/TTXVN) Chiến sỹ Hải đội 101, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tuần tra, kiểm soát tàu ra, vào cảng Hải Phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

