Đặt động cơ lên đầu xe tăng, Israel ôm hận 40 năm [2]

Để khắc phục điểm yếu này, trên xe tăng chủ lực Merkava Mk3 và Mk4 đã có giáp phức hợp. Giáp phức hợp bảo vệ 3 mặt tháp pháo và giáp váy 2 bên làm bằng giáp phức hợp có độ dài che kín gần như hết thân xe. Giáp váy phải làm rất dài để khi xoay nghiêng thân xe thì tổ lái và hòm đạn vẫn được bảo vệ. Trong khi xe tăng Abram và xe tăng T-90 có giáp váy rất ngắn, nhìn ngang thì chỉ bảo vệ được lái xe, nhưng thực chất là khi xoay nghiêng nó vẫn bảo vệ được toàn bộ tổ lái và toàn bộ hom đạn.Giáp váy của tăng Abrams và T-90 không bảo vệ trước đạn bắn ngang thân xe, nhưng có thể lắp giáp phản ứng nổ như của TUSK II. Giáp váy của Merkava chống được đạn nổ lõm bắn ngang, nhưng vô dụng trước đạn 2 đầu nổ như RPG-29. Đã vậy, giáp mặt thân của Merkava vẫn cực yếu vì động cơ không cho phép đặt giáp phức hợp dày vào đầu xe. Như vậy, tới xe tăng Merkava Mk3 và Mk4, giáp xe đã khá tốt, nhưng xe đã quá nặng. Xe nặng vì thân xe cao hơn các xe khác do đặt động cơ lên đầu. Xe nặng vì phải mang nhiều giáp phức hợp hơn các xe khác để bảo vệ 2 bên tháp pháo và 2 bên thân. Tuy nhiên, giáp của xe lại không chịu được đạn hai đầu nổ như RPG-29. Giáp TUSK II của Abrams và giáp phản ứng nổ trong túi mềm của T-90M có thể chặn được hoàn toàn RPG-29 mà sức nổ và mảnh văng nó không gây nguy hiểm cho bộ binh như đối với Kontakt-1. Nhưng Merkava Mk4 không lắp được giáp phản ứng nổ vào 2 bên thân xe nữa do xe đã quá nặng và kồng kềnh. Như vậy, sau khi đặt động cơ lên đầu để giải quyết đạn nổ lõm và đạn APFSDS thế hệ cũ, Israel lại phải bọc thật nhiều giáp phức hợp vào xe, để bảo vệ trước đạn thế hệ mới hơn, nhưng không thể lắp quá nhiều giáp vào đầu xe và 2 bên thân. Ngoài ra, đạn 2 liều nổ lõm lại hoàn toàn có thể xuyên thủng thân của xe tăng Merkava. Chính vì lý do này, Israel là quốc gia duy nhất trên thế giới trang bị hệ thống phòng thủ chủ động lên xe tăng. Nga và Mỹ đều có hệ thống phòng thủ chủ động, tuy nhiên họ đều có các giải pháp giáp phản ứng nổ lắp thêm vào 2 bên thân xe để bảo vệ trước đạn nổ lõm 2 liều nổ bắn ngang thân xe. Nga đã thử nghiệm hệ thống phòng thủ chủ động và chỉ thực sự nghiêm túc trang bị phòng thủ chủ động với Armata, còn Mỹ chỉ đi mua hệ thống phòng thủ chủ động khi “giật mình” nghe tin Nga mang Armata đi duyệt. Ngược lại, Nga nghe tin Mỹ mua Trophy để trang bị cho 3 lữ đoàn tăng ở Châu Âu thì tức tốc mua Arena-M để trang bị cho T-72B3. Chiến trường Syria, Iraq, Chechen, Ukraine đều là các chiến trường có các vũ khí chống tăng hiện đại và xe tăng được sử dụng rộng rãi, tuy nhiên Nga và Mỹ đều không vì thực thế chiến đấu ở các chiến trường này mà sử dụng hệ thống phòng thủ chủ động. Thậm chí thiệt hại xe tăng của họ ở các chiến trường này đều ở mức chấp nhận được và không có nặng nề. Merkava chỉ chịu thiệt hại duy nhất bởi RPG-29 và Kornet ở Ly Băng, chừng đó cũng đủ để Israel phải ngay lập tức trang bị hệ thống phòng thủ chủ động Trophy cho tăng thiết giáp. Như chúng ta đã thấy, xe tăng thiết kế dựa trên học thuyết và thực tế chiến trường. Merkava được Israel thiết kế là xe tăng của một quân đội nhỏ, ít quân, sử dụng tăng làm mũi đánh chủ động thọc sâu trên chiến trường, coi trọng tính mạng tổ lái hơn chính chiếc xe tăng. Dần dần học thuyết của Israel thay đổi, Merkava trở lại với vai trò là cái lô cốt di động để giúp nó sống sót trong cuộc chiến cường độ thấp ở Ly Băng, Gaza, chống lại chiến tranh phi đối xứng trong đô thị và nhìn hầm hố khi đi “bắt nạt” dân Palestine chỉ có đá cuội trong tay. Ngược lại, học thuyết của Nga và Mỹ là sự đối đầu nhau trên chiến trường châu Âu rộng lớn bằng phẳng, chiến tranh có thể diễn ra ở cấp tập đoàn quân, hành quân và trên chiến trường hàng ngàn kilomets vuông. Nguồn ảnh: Pinterest. Xe tăng chủ lực Merkava của Israel tới nay vẫn là chiếc xe tăng duy nhất có khả năng chở quân. Nguồn: Discovery.



