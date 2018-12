Đắp chiếu 20 năm "quái vật biển Caspian" sắp được Nga hồi sinh?

Theo đó trong thập niên 80 của thế kỷ trước, Liên Xô đã tạo ra một "quái vật" sử dụng thiết kế hiệu ứng mặt đất Ekranoplan có tên Đề án Lun để hoàn thiện loại vũ khí tấn công chiến lược này. Bản thân Ekranoplan là sự kết hợp giữa máy bay và tàu thuỷ. Nguồn ảnh: QQ. Về cơ bản " quái vật biển Caspian" là một chiếc máy bay không thể bay, nó chỉ có thể nhấc bổng thân hình nặng nề của mình lên cách mặt nước một vài mét nhờ vào hai cánh và 8 động cơ phản lực siêu khoẻ của mình. Nguồn ảnh: QQ. Việc nhấc bổng được thân mình khỏi mặt nước cho phép nó di chuyển được với tốc độ cực cao do không còn sức cảnh bề mặt. Tốc độ tối đa mà Đề án Lun có thể đạt được lên tới 550 km/h. Nguồn ảnh: QQ. Mặc dù rất có triển vọng, tuy nhiên những hạn chế công nghệ thời bấy giờ và sự suy tàn của Liên Xô đang kéo đến khiến nguyên mẫu đầu tiên và duy nhất của Đề án Lun bị xếp xó sau vài lần mang ra thử nghiệm. Ảnh: Khoang hoa tiêu ở đuôi nguyên mẫu Đề án Lun. Nguồn ảnh: QQ. Mũi tàu Lun, toàn bộ phần cánh cồng kềnh của nó đã bị tháo bỏ do kết cấu được đánh giá là sẽ không giữ vững được lâu dưới điều kiện ngoài trời. Nguồn ảnh: QQ. Hai cánh được xếp gọn trên lưng của Lun. Loại phương tiện độc đáo này có chiều dài 73,8 mét, sải cánh rộng 44 mét và cao tới 19,2 mét. Nguồn ảnh: QQ. Theo thiết kế ban đầu, 8 động cơ phản lực sẽ được gắn ở hai bên khoang lái. Trong hình, các động cơ phản lực được bọc bạt đỏ. Nguồn ảnh: QQ. Vũ khí chính của Đề án Lun là hai khẩu phóng PI-23mm nòng đôi cùng với 6 tên lửa chống hạm SS-N-22. Nguồn ảnh: QQ. Cận cảnh Lun khi được đưa lên bờ và trong tình trạng chưa bị tháo cánh. Nguồn ảnh: QQ.Phương tiện hiệu ứng mặt đất Lun có khả năng vừa di chuyển vừa phóng tên lửa ở tốc độ cao và rất khó bị tấn công do nó có tốc độ cực cao, vượt qua khả năng truy đuổi của tên lửa chống hạm và di chuyển ở độ cao cực thấp, dưới tầm của mọi loại tên lửa phòng không. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Một trong những lần hiếm hoi Lun được mang ra bay/bơi thử.

