Dàn "xe tăng bay" cực chất hạm đội Thái Bình Dương Nga vừa nhập biên

Vào ngày 10/12 vừa qua, văn phòng báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương Nga thông báo đã nhận được đợt tăng cường vũ trang gồm hơn 20 chiếc xe tăng chủ lực T-80BV để nâng cấp khả năng tấn công của quân đoàn biển của mình. Nguồn ảnh: Pinterest. Văn phòng báo chí cho biết trong một tuyên bố “Một đoàn tàu với các xe tăng chủ lực đã đến ga đường sắt ở Vladivostok vào ngày hôm trước. Sau khi dỡ hàng các phương tiện chiến đấu đã được chuyển trên các bệ đặc biệt tới khu vực tự động của đơn vị quân đội”. Nguồn ảnh: RuNews. Về mẫu chiến xa T-80BV này, đây là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) thế hệ thứ 3 của Nga. Hiện có khoảng 5.500 chiếc đã được sản xuất, trong số đó, riêng Quân đội Nga đã sở hữu khoảng 3.000 chiếc và còn có ý định nâng cấp chúng lên tốt hơn nữa chứ không dừng tại phiên bản này. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài tên gọi thông thường là T-80BV, chúng còn mang cho mình biệt danh là các “xe tăng bay”, các chuyên gia còn đánh giá chúng là không thua kém gì những chiếc chiến xa T-90M Proryv3 mới nhất của Nga về mọi thông số. Nguồn ảnh: pocketmags.com. Thậm chí, đôi khi các thiết giáp T-80BV này của Nga còn là nhỉnh hơn so với mẫu thiết giáp được hiện đại hoá của dòng xe tăng T-90 trên một số phương diện. Nguồn ảnh: VVS. Với phiên bản T-80BV này, Nga đã nâng cấp vượt trội cho các xe tăng này về mặt phòng thủ với lớp giáp bảo vệ mới, đi kèm đó còn có sự trang bị của các trang thiết bị điện tử tân tiến nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Với các nâng cấp của mình, hiện nay mẫu xe tăng T-80BV còn là 1 trong những đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất thế giới với sức mạnh của mình. Nguồn ảnh: wallhere.com. Các MBT T-80BV được trang bị bộ động cơ tuốc bin khí mạnh mẽ mang công suất lên tới 1.100 mã lực, các xe tăng này thể tăng tốc lên đến trên 70km/h, hoạt động bền bỉ trong quãng đường lên tới 500km không cần tiếp nhiên liệu. Nguồn ảnh: Pinterest. Sự bền bỉ của chúng còn được thể hiện một cách xuất sắc khi chịu được những điều kiện khắc nghiệt, ví dụ như các xe tăng T-80BV đã thể hiện giá trị của mình khi vượt qua thử nghiệm tại Bắc Cực. Nguồn ảnh: Pinterest. Chi tiết về sự nâng cấp của mẫu xe tăng T-80BV này, hệ thống ngắm bắn của các “xe tăng bay” này đã được bổ sung thêm kính ngắm đêm TPNZ-49, đem lại khả năng bao quát tới tối đa 1.300m. Nguồn ảnh: QQ. Hoả lực của các chiến xa T-80BV được đảm bảo khi chúng sở hữu khẩu pháo 2A46M cỡ nòng 125mm kèm hệ thống tự nạp đạn tự động, tốc độ bắn của nó lên tới 8 viên/phút, và tầm bắn đạn động năng và đạn xuyên giáp đạt tới 4000m, đạn nổ mảnh là 5000m, còn tên lừa là 4500m. Nguồn ảnh: BGG. Với sức mạnh của mình, quả không khó hiểu khi mẫu MBT T-80BV của Nga lại được đánh giá cao trên thế giới đến như vậy, chúng bền bỉ, cơ động và cực kỳ mạnh mẽ. Nguồn ảnh: QQ. Trước đây vào giai đoạn năm 2018 – 2019, các quân đoàn trên biển của Nga là Kamchatka cùng với Primorye thuộc Hạm đội Thái Bình Dương cũng đã được trang bị thêm 10 chiếc xe tăng T-80BV này mỗi đội. Nguồn ảnh: TFF. Có thể nói, với sự mạnh mẽ trên các T-80BV, phải công nhận rằng “xe tăng bay” là cái tên thật sự phù hợp với chúng, và có thể thấy khi có chúng quân đội của bất cứ quóc gia nào cũng sẽ là một nền tảng sức mạnh lớn. Nguồn ảnh: defencetalk.com. Hình ảnh khẩu nòng pháo mạnh mẽ của mẫu chiến xa T-80BV tối tân của Nga khai hoả, một trong những điều làm nên chiếc "xe tăng bay". Nguồn: Russia army of the 21th century.

