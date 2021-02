Hai mẫu xe tăng chủ lực hàng đầu của Lục quân Nga hiện nay

Mặc dù mẫu xe tăng thế hệ thứ 4 đầu tiên do Nga phát triển là chiếc T-14 Armata đã được công bố từ giữa những năm 2010. Tuy nhiên loại xe tăng này hiện vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và vẫn chưa được biên chế cho quân đội Nga. Do đó, T-90 và T-80 vẫn là hai dòng xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh mẽ nhất của Lục quân Nga hiện nay T-90 Vladimir là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên do Nga phát triển sau khi Liên Xô sụp đổ, với việc thừa hưởng công nghệ của cả hai loại xe tăng hàng đầu Liên Xô là T-72 và T-80. Đây là một mẫu xe tăng cực kỳ thành công trên thị trường xuất khẩu với hàng ngàn chiếc đã được chế tạo, góp mặt trong biên chế những quốc gia như Ấn Độ, Việt Nam, Iraq, Algeria, Azerbaijan,… Trong khi đó, xe tăng chủ lực T-80 là phiên bản xe tăng con cưng của Liên Xô với việc được trang bị cho những đơn vị đặc biệt tinh nhuệ bảo vệ thủ đô Moscow cũng như các đơn vị chiến lược. Có thể nói, đây được Liên Xô xem như một loại “quốc bảo” và cực kỳ ưu ái. Cả hai loại xe tăng T-90 và T-80BV đều được trang bị giáp phản ứng nổ bên cạnh giáp chính cho phép nó có thể bảo vệ tốt hơn trước các loại hỏa lực của đối phương. Dẫu vậy, diện tích được bảo vệ bởi giáp phản ứng nổ trên hai xe này còn hạn chế, chủ yếu là một giáp trước và mặt trước tháp pháo, nóc tháp pháo cùng một phần phía trước hai bên hông xe tăng vị trí ngồi của lái xe. Cùng với đó là việc, do được thiết kế chế tạo từ những 30 - 40 năm, do đó xe tăng đã có nhiều điểm lạc hậu so với công nghệ xe tăng chủ lực thế kỷ XXI. Ví dụ như các hệ thống quan sát, hệ thống kiểm soát hỏa lực cũng như hệ thống điện tử, động cơ,.. Do đó, Nga đã đưa ra hai phiên bản nâng cấp là T-90M và T-80BVM với hàng loạt cải tiến mạnh mẽ giúp cho hai loại xe này có thể chuyển mình và tăng cao sức mạnh mạnh mẽ, đủ sức tác chiến tốt trong một cuộc chiến tranh hiện đại kiểu mới. Cả hai loại xe tăng đều sử dụng pháo chính kiểu 2A46M nòng trơn cỡ 125mm có khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng. Sau nâng cấp, đều được trang bị kính ngắm đa kênh cho pháo thủ bên cạnh kính ngắm quang học truyền thống. Kính ngắm đa kênh có khả năng quan sát ngày đêm, quan sát ảnh nhiệt,… cho phép nâng cao khả năng phát hiện mục tiêu cho kíp xe lên rất cao. Thứ hai đó là đều được trang bị các khối giáp phản ứng nổ 2S23 Relikt có khả năng bảo vệ tốt hơn giáp phản ứng nổ Kontakt-5 và Kontakt-1 trước đó trên xe tăng Nga. Diện tích được bảo vệ bởi giáp phản ứng nổ cũng tăng lên rất nhiều khi có thể bảo vệ phần lớn tháp pháo, mặt trước và bổ sung giáp phản ứng nổ ở hai bên hông xe. Ở các vị trí tỏa nhiệt lớn như cửa xả và động cơ, được trang bị giáp lồng để chống lại đạn RPG. T-90M và T-80BVM thay thế cụm súng máy 12.7mm điều khiển từ bên trong xe bằng hệ thống tháp súng máy 12.7mm điều khiển hoàn toàn tự động, bổ sung kính ngắm toàn cảnh cho trưởng xa nhằm nâng cao khả năng quan sát bao quát cho chỉ huy kíp lái. Về hệ thống điện tử, cả hai loại xe đều nâng cấp các loại hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến vượt trội nguyên bản. Đây là thành quả của quá trình hiện đại hóa công nghệ xe tăng Nga sau những năm 2010. Có thể thấy, cả hai loại xe tăng chủ lực T-90M và T-80BVM là phiên bản nâng cấp cực kỳ mạnh mẽ, đáng gờm mà tất cả các loại xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ 3 và 3+ trên thế giới hiện nay đều phải nể sợ. Hiện, chúng đang dần được biên chế cho những đơn vị xe tăng tinh nhuệ hàng đầu Lục quân Nga. Nguồn ảnh: BMDP. Xe tăng chủ lực T-80BVM - hay còn có biệt danh là "Xe tăng Bắc Cực''- hiện đại bậc nhất trong biên chế quân đội Nga hiện tại.

