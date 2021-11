Dàn vũ khí cực khủng Taliban mang ra duyệt binh tại Kabul

Theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Afghanistan, Enayatullah Khwarazmi cho biết, lễ duyệt binh diễn ra vào ngày 14/11 vừa qua tại Thủ đô Kabul là liên quan đến lễ tốt nghiệp của 250 binh sĩ mới kết thúc huấn luyện. Lễ duyệt binh rất hoành tráng với hàng loạt khí tài, và toàn bộ là vũ khí Mỹ và Nga xuất hiện. Sự xuất hiện bao gồm các xe thiết giáp M117 Mỹ, với sự hộ tống của dàn trực thăng Mi-17 Nga bay phía trên. Về việc tại sao các xe thiết giáp M117 của Mỹ xuất hiện tại buổi duyệt binh lớn này của Taliban, đây là kết quả của Taliban đã đạt được, khi chính thức giành quyền kiểm soát Afghanistan, tịch biên khí tài quân sự tại đây. Và là do khi Quân đội Mỹ đã rời khỏi nơi này, lực lượng này đã để lại tới hàng tỷ USD khí tài của họ ở lại, bao gồm đa dạng các loại khí tài khác nhau, cái còn nguyên, cái bị phá huỷ. Song, các M117 này là thuộc số các khí tài còn nguyên vẹn. Các M117 được để lại ở đây là một dòng xe bọc thép MASV mạnh mẽ thuộc biên chế Quân đội Mỹ, các xe này dài 6m, rộng và cao đạt 2,6m, nặng tới 13.4 tấn và cần 3 người trong kíp lái vận hành. Về uy lực của các thiết giáp này, thông qua vũ trang của M117 có thể thể hiện cho sức mạnh của nó, khi xuất hiện trên nó là bao gồm súng máy Mk-19, với tốc độ bắn lên tới 375 viên/ phút, tầm bắn đạt 2.000m. Còn có khẩu M240 được trang bị trên M117, sở hữu tốc độ bắn “đáng sợ” đạt tới 800 viên/ phút, tầm bắn là 1.000m. Ngoài ra còn có M2HB, tầm bắn đạt 2.500m với tốc độ bắn 600 viên/ phút. Cuối cùng, các xe thiết giáp tối tân M117 này còn được trang bị cả BGM-71 TOW, một loại vũ khí chống t có thể phóng đa dạng loại đầu đạn khác nhau như tên lửa hay lựu, với khả năng phóng các đầu đạn mang trọng lượng từ 3.9-6.1kg, tầm băngắn xa đạt tối đa 4.200m. Còn về các Mi-17, đây là một dòng trực thăng vận tải quân sự của Nga, còn được biết đến với cái tên là Mi-8MT hay hiệu NATO của nó là Hip, được Nga tiến hành sản xuất ở Afghanistan và thuộc biên chế của Quân đội Afghanistan trước đấy. Các trực thăng này thì thường được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân dụng hay chở lính, hoặc có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ cứu thương khẩn cấp. Và có thể thấy, thông qua lễ duyệt binh này, có thể thấy Taliban đang dần “chuyển mình”, từ việc được biết tới như một lực lượng nổi dậy sang thành một quân đội chính quy. Trong lần duyệt binh lớn lần này của Taliban, sau khi đã tiến hành thu giữ được hàng loạt khí tài và thiết bị quân sự do Quân đội Afghanistan và Quân đội Mỹ bỏ lại, chúng ta đã thấy nhiều điều khác lạ so với trước đây về trang phục của lực lượng khủng bố Taliban. Rất nhiều thành viên của Taliban đã mặc quân phục dã chiến như một binh sĩ, mang theo súng carbin M4 của Mỹ và tham gia vào đợt duyệt binh lớn này. Các quan chức Taliban cho biết, nhiều phi công, kỹ thuật viên, và các chuyên gia quân sự khác thuộc Quân đội Afghanistan cũ sẽ được hợp nhất, và tạo ra một Lực lượng Quân sự mới. Các thành viên thuộc lực lượng mới này đều đã bắt đầu mặc quân phục, thay cho các trang phục truyền thống của Afghanistan, vốn đã được lực lượng Taliban sử dụng thường xuyên như biểu thị cho sự hiện diện của mình. Và theo như báo cáo của Tổng thanh tra Đặc biệt về Tái thiết Afghanistan cho biết, đã có tới hơn 28 tỷ USD được Mỹ chuyển cho Chính phủ Afghanistan cũ dưới nhiều hình thức, bao gồm vũ khí, đạn dược, xe cộ, thiết bị quân sự và cả hệ thống giám sát vào giai đoạn năm 2002-2017. Cho nên, ngay sau khi Taliban chiếm được hoàn toàn Afghanistan, một số phi công trung thành với Chính phủ Afghanistan cũ đã điều khiển một số máy bay quân sự của nước này sang một số quốc gia Trung Á lân cận hay phá huỷ, thay vì bị Taliban thu giữ toàn bộ. Quân đội Mỹ cũng đã tiến hành phá huỷ hơn 70 máy bay các loại, hàng chục xe thiết giáp được phá nát, và vô hiệu hoá các hệ thống phòng không trước khi rút quân khỏi đây qua sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Thủ đô Kabul hồi tháng 8. Qua tất cả có thể thấy, ngoài các thiết giáp M117 đã xuất hiện trong buổi duyệt binh này, chưa biết chắc liệu còn bao nhiêu khí tài quân sự khác của Mỹ, hay loại khí tài nào thuộc biên chế Quân đội Afghanistan cũ chưa được Taliban “khoe ra” và còn sử dụng được tiếp trong “đế chế” mới này. Hình ảnh Taliban tiến hành cuộc duyệt binh lớn tại Afghanistan. Nguồn: The Sun.

